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Более 170 тысяч жителей Донецка остались без света
Более 170 тысяч жителей Донецка остались без света - РИА Новости Крым, 04.10.2026
Более 170 тысяч жителей Донецка остались без света
Более 170 тысяч жителей Донецка остались без света в Донецке после ударов со стороны ВСУ. В городе ведутся восстановительные работы. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 04.10.2026
2026-10-04T20:09
2026-10-04T20:09
2026-10-04T20:37
донецкая народная республика (днр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Более 170 тысяч жителей Донецка остались без света в Донецке после ударов со стороны ВСУ. В городе ведутся восстановительные работы. Об этом сообщил глава города Алексей Кулемзин, ссылаясь на информацию "Донецкэнерго"."Специалисты продолжают работы по восстановлению электроснабжения и подключению абонентов", – написал глава города в своем канале в МАКС.Позже в Ленинском и Калининском районах города были частично запитаны трансформаторные подстанции.Ранее председатель правительства ДНР Андрей Чертков заявил, что территория Донецкой Народной Республики была полностью обесточена минувшей ночью в результате ударов со стороны ВСУ. Устранение последствий обстрелов идет непрерывно, свет поэтапно возвращается в дома жителей населенных пунктов ДНР. Также отмечались перебои с водой и мобильной связью.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Более 170 тысяч жителей Донецка остались без света
В Донецке более 170 тысяч человек остались без света из-за украинских ударов
20:09 04.10.2026 (обновлено: 20:37 04.10.2026)