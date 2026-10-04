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Более 170 тысяч жителей Донецка остались без света - РИА Новости Крым, 04.10.2026
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Более 170 тысяч жителей Донецка остались без света
Более 170 тысяч жителей Донецка остались без света - РИА Новости Крым, 04.10.2026
Более 170 тысяч жителей Донецка остались без света
Более 170 тысяч жителей Донецка остались без света в Донецке после ударов со стороны ВСУ. В городе ведутся восстановительные работы. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 04.10.2026
2026-10-04T20:09
2026-10-04T20:37
донецкая народная республика (днр)
донецк
алексей кулемзин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Более 170 тысяч жителей Донецка остались без света в Донецке после ударов со стороны ВСУ. В городе ведутся восстановительные работы. Об этом сообщил глава города Алексей Кулемзин, ссылаясь на информацию "Донецкэнерго"."Специалисты продолжают работы по восстановлению электроснабжения и подключению абонентов", – написал глава города в своем канале в МАКС.Позже в Ленинском и Калининском районах города были частично запитаны трансформаторные подстанции.Ранее председатель правительства ДНР Андрей Чертков заявил, что территория Донецкой Народной Республики была полностью обесточена минувшей ночью в результате ударов со стороны ВСУ. Устранение последствий обстрелов идет непрерывно, свет поэтапно возвращается в дома жителей населенных пунктов ДНР. Также отмечались перебои с водой и мобильной связью.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Более 170 тысяч жителей Донецка остались без света

В Донецке более 170 тысяч человек остались без света из-за украинских ударов

20:09 04.10.2026 (обновлено: 20:37 04.10.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Батурин / Перейти в фотобанкВСУ обстреляли Донецк
ВСУ обстреляли Донецк - РИА Новости, 1920, 04.10.2026
© РИА Новости . Сергей Батурин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Более 170 тысяч жителей Донецка остались без света в Донецке после ударов со стороны ВСУ. В городе ведутся восстановительные работы. Об этом сообщил глава города Алексей Кулемзин, ссылаясь на информацию "Донецкэнерго".

К вечеру воскресенья оставались неподключенными 1341 трансформаторная подстанция. Без электроэнергии были 177 375 абонентов, уточнил он.

"Специалисты продолжают работы по восстановлению электроснабжения и подключению абонентов", – написал глава города в своем канале в МАКС.
Позже в Ленинском и Калининском районах города были частично запитаны трансформаторные подстанции.
"К сожалению, восстановить свет в Киевском районе столицы пока не представляется возможным: слишком серьезные повреждения. Но ремонтные работы не прекращаются ни на минуту", - добавил председатель правительства ДНР Андрей Чертков.
Ранее председатель правительства ДНР Андрей Чертков заявил, что территория Донецкой Народной Республики была полностью обесточена минувшей ночью в результате ударов со стороны ВСУ. Устранение последствий обстрелов идет непрерывно, свет поэтапно возвращается в дома жителей населенных пунктов ДНР. Также отмечались перебои с водой и мобильной связью.
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Донецкая Народная Республика (ДНР)ДонецкАлексей КулемзинСитуация в Донбассе: новости и комментарииСобытия в ДонбассеНовостиАтаки ВСУЭлектроэнергияЭлектросетиОтключение электроэнергииНовости
 
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