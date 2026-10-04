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Более 170 тысяч жителей Донецка остались без света

Более 170 тысяч жителей Донецка остались без света - РИА Новости Крым, 04.10.2026

Более 170 тысяч жителей Донецка остались без света

Более 170 тысяч жителей Донецка остались без света в Донецке после ударов со стороны ВСУ. В городе ведутся восстановительные работы. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 04.10.2026

2026-10-04T20:09

2026-10-04T20:09

2026-10-04T20:37

донецкая народная республика (днр)

донецк

алексей кулемзин

ситуация в донбассе: новости и комментарии

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новости

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электроэнергия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Более 170 тысяч жителей Донецка остались без света в Донецке после ударов со стороны ВСУ. В городе ведутся восстановительные работы. Об этом сообщил глава города Алексей Кулемзин, ссылаясь на информацию "Донецкэнерго"."Специалисты продолжают работы по восстановлению электроснабжения и подключению абонентов", – написал глава города в своем канале в МАКС.Позже в Ленинском и Калининском районах города были частично запитаны трансформаторные подстанции.Ранее председатель правительства ДНР Андрей Чертков заявил, что территория Донецкой Народной Республики была полностью обесточена минувшей ночью в результате ударов со стороны ВСУ. Устранение последствий обстрелов идет непрерывно, свет поэтапно возвращается в дома жителей населенных пунктов ДНР. Также отмечались перебои с водой и мобильной связью.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

донецкая народная республика (днр)

донецк

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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