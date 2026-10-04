https://crimea.ria.ru/20261004/blagoustroystvo-moynakskogo-parka-v-evpatorii-otstaet-ot-grafika-1159940769.html

Благоустройство Мойнакского парка в Евпатории отстает от графика

Благоустройство Мойнакского парка в Евпатории отстает от графика - РИА Новости Крым, 04.10.2026

Благоустройство Мойнакского парка в Евпатории отстает от графика

Благоустройство Мойнакского парка в Евпатории ведется с отставанием от графика, на объекте недостаточно рабочих. Об этом заявил глава администрации города... РИА Новости Крым, 04.10.2026

2026-10-04T16:18

2026-10-04T16:18

2026-10-04T16:18

крым

евпатория

виталий оганесян

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Благоустройство Мойнакского парка в Евпатории ведется с отставанием от графика, на объекте недостаточно рабочих. Об этом заявил глава администрации города Виталий Оганесян по итогу выезда на место ремонтных работ в воскресенье. По его информации, в понедельник на встрече с участием авторского надзора, подрядчика, заказчика и курирующего объект заместителя главы администрации будут обсуждаться все актуальные вопросы, касающиеся благоустройства парка."Благоустройство и ремонт общественных территорий должны выполняться семь дней в неделю", – подчеркнул глава администрации Евпатории.Ранее сообщалось, что благоустройство территории Мойнакского парка в Евпатории планируется завершить до 1 декабря 2026 года. Подрядчику поручили увеличить количество рабочих на объекте и ускорить поставку материалов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму благоустроили около 500 территорий – какие планы на 2026Каким станет парк Победы в СевастополеВ России продлят программу по благоустройству городов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, евпатория, виталий оганесян, благоустройство, новости крыма