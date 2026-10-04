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Без ограничений и круглосуточно: изменения в продаже бензина в Севастополе
Без ограничений и круглосуточно: изменения в продаже бензина в Севастополе - РИА Новости Крым, 04.10.2026
Без ограничений и круглосуточно: изменения в продаже бензина в Севастополе
Некоторые виды бензина и дизельное топливо в Севастополе в понедельник, 5 октября, будут в свободной продаже без ограничений и круглосуточно. Об этом сообщило... РИА Новости Крым, 04.10.2026
2026-10-04T20:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Некоторые виды бензина и дизельное топливо в Севастополе в понедельник, 5 октября, будут в свободной продаже без ограничений и круглосуточно. Об этом сообщило правительство города в своем канале в МАКС.Продажа бензина марок АИ-95 и АИ-92 на автозаправках ТЭС будет осуществляться по QR-кодам по цене не выше 100 рублей, объем – не более 20 литров на машину.Разрешена заправка в канистры АИ-92, ДТ и ДТ NP для работы домашних генераторов, лимит - 20 литров."Топлива ограниченное количество, поэтому продавать бензин по QR-кодам будут с 09:00 до 16:00", – подчеркнули в правительстве.В правительстве Севастополя предупредили, топливо доступно не на всех станциях. Проверить его наличие на конкретной АЗС в режиме онлайн можно по ссылке.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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севастополь, бензин, топливо, топливо в крыму, дефицит топлива в крыму, азс, правительство севастополя, новости севастополя
Без ограничений и круглосуточно: изменения в продаже бензина в Севастополе
В Севастополе 5 октября можно будет купить без ограничений и круглосуточно 4 вида топлива
20:26 04.10.2026 (обновлено: 20:28 04.10.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Некоторые виды бензина и дизельное топливо в Севастополе в понедельник, 5 октября, будут в свободной продаже без ограничений и круглосуточно. Об этом сообщило правительство города в своем канале в МАКС.
"На АЗС ТЭС бензин марок АИ-98, АИ 95NP, а также ДТ и ДТ NP - без QR-кодов, в свободной продаже (по наличию), без ограничений, круглосуточно", – говорится в сообщении.
Продажа бензина марок АИ-95 и АИ-92 на автозаправках ТЭС будет осуществляться по QR-кодам по цене не выше 100 рублей, объем – не более 20 литров на машину.
Разрешена заправка в канистры АИ-92, ДТ и ДТ NP для работы домашних генераторов, лимит - 20 литров.
"Топлива ограниченное количество, поэтому продавать бензин по QR-кодам будут с 09:00 до 16:00", – подчеркнули в правительстве.
Заправить газ пропан можно без ограничений на трех АЗС (Таврида 1, Таврида 2 и Гончарное) круглосуточно.
В правительстве Севастополя предупредили, топливо доступно не на всех станциях. Проверить его наличие на конкретной АЗС в режиме онлайн можно по ссылке
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