https://crimea.ria.ru/20261004/bez-ogranicheniy-i-kruglosutochno-izmeneniya-v-prodazhe-benzina-v-sevastopole-1159945159.html

Без ограничений и круглосуточно: изменения в продаже бензина в Севастополе

Без ограничений и круглосуточно: изменения в продаже бензина в Севастополе - РИА Новости Крым, 04.10.2026

Без ограничений и круглосуточно: изменения в продаже бензина в Севастополе

Некоторые виды бензина и дизельное топливо в Севастополе в понедельник, 5 октября, будут в свободной продаже без ограничений и круглосуточно. Об этом сообщило... РИА Новости Крым, 04.10.2026

2026-10-04T20:26

2026-10-04T20:26

2026-10-04T20:28

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новости севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Некоторые виды бензина и дизельное топливо в Севастополе в понедельник, 5 октября, будут в свободной продаже без ограничений и круглосуточно. Об этом сообщило правительство города в своем канале в МАКС.Продажа бензина марок АИ-95 и АИ-92 на автозаправках ТЭС будет осуществляться по QR-кодам по цене не выше 100 рублей, объем – не более 20 литров на машину.Разрешена заправка в канистры АИ-92, ДТ и ДТ NP для работы домашних генераторов, лимит - 20 литров."Топлива ограниченное количество, поэтому продавать бензин по QR-кодам будут с 09:00 до 16:00", – подчеркнули в правительстве.В правительстве Севастополя предупредили, топливо доступно не на всех станциях. Проверить его наличие на конкретной АЗС в режиме онлайн можно по ссылке.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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