https://crimea.ria.ru/20261004/bespilotnaya-opasnost-v-krymu-otmenena-1159944848.html
Атака отбита – беспилотная опасность в Крыму отменена
Атака отбита – беспилотная опасность в Крыму отменена - РИА Новости Крым, 04.10.2026
Атака отбита – беспилотная опасность в Крыму отменена
Угрозу атаки беспилотников в Крыму отменили. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по республике. РИА Новости Крым, 04.10.2026
2026-10-04T19:01
2026-10-04T19:01
2026-10-04T19:55
крым
безопасность республики крым и севастополя
атаки всу
атаки всу на крым
гу мчс рф по республике крым
новости крыма
срочные новости крыма
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/111488/32/1114883250_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_1eeb25de8281b10989e2696db9085682.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости Крым. Угрозу атаки беспилотников в Крыму отменили. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по республике.Над полуостровом в воскресенье дважды работали системы противовоздушной обороны - на востоке и в центре Крыма. Угроза ударов украинских дронов во второй раз действовала более двух часов.Канал ГУ МЧС России по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/111488/32/1114883250_346:0:3077:2048_1920x0_80_0_0_03f07c4079197185e2eded871630a295.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу, атаки всу на крым, гу мчс рф по республике крым, новости крыма, срочные новости крыма
Атака отбита – беспилотная опасность в Крыму отменена
В Крыму отменили беспилотную опасность
19:01 04.10.2026 (обновлено: 19:55 04.10.2026)