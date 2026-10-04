https://crimea.ria.ru/20261004/bespilotnaya-opasnost-v-krymu-otmenena-1159944848.html

Атака отбита – беспилотная опасность в Крыму отменена

Атака отбита – беспилотная опасность в Крыму отменена - РИА Новости Крым, 04.10.2026

Атака отбита – беспилотная опасность в Крыму отменена

Угрозу атаки беспилотников в Крыму отменили. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по республике. РИА Новости Крым, 04.10.2026

2026-10-04T19:01

2026-10-04T19:01

2026-10-04T19:55

крым

безопасность республики крым и севастополя

атаки всу

атаки всу на крым

гу мчс рф по республике крым

новости крыма

срочные новости крыма

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/111488/32/1114883250_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_1eeb25de8281b10989e2696db9085682.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости Крым. Угрозу атаки беспилотников в Крыму отменили. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по республике.Над полуостровом в воскресенье дважды работали системы противовоздушной обороны - на востоке и в центре Крыма. Угроза ударов украинских дронов во второй раз действовала более двух часов.Канал ГУ МЧС России по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу, атаки всу на крым, гу мчс рф по республике крым, новости крыма, срочные новости крыма