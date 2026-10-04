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Атака отбита – беспилотная опасность в Крыму отменена - РИА Новости Крым, 04.10.2026
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Атака отбита – беспилотная опасность в Крыму отменена
Атака отбита – беспилотная опасность в Крыму отменена - РИА Новости Крым, 04.10.2026
Атака отбита – беспилотная опасность в Крыму отменена
Угрозу атаки беспилотников в Крыму отменили. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по республике. РИА Новости Крым, 04.10.2026
2026-10-04T19:01
2026-10-04T19:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости Крым. Угрозу атаки беспилотников в Крыму отменили. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по республике.Над полуостровом в воскресенье дважды работали системы противовоздушной обороны - на востоке и в центре Крыма. Угроза ударов украинских дронов во второй раз действовала более двух часов.Канал ГУ МЧС России по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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Атака отбита – беспилотная опасность в Крыму отменена

В Крыму отменили беспилотную опасность

19:01 04.10.2026 (обновлено: 19:55 04.10.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкВид на горный вулканический массив Карадагского природного заповедника
Вид на горный вулканический массив Карадагского природного заповедника - РИА Новости, 1920, 04.10.2026
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости Крым. Угрозу атаки беспилотников в Крыму отменили. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по республике.
Над полуостровом в воскресенье дважды работали системы противовоздушной обороны - на востоке и в центре Крыма. Угроза ударов украинских дронов во второй раз действовала более двух часов.
"Отбой беспилотной опасности в Республике Крым", – говорится в сообщении.
Канал ГУ МЧС России по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
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