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Атака ВСУ по центру Белгорода: погибла женщина и повреждены семь многоэтажек - РИА Новости Крым, 04.10.2026
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Атака ВСУ по центру Белгорода: погибла женщина и повреждены семь многоэтажек
Атака ВСУ по центру Белгорода: погибла женщина и повреждены семь многоэтажек - РИА Новости Крым, 04.10.2026
Атака ВСУ по центру Белгорода: погибла женщина и повреждены семь многоэтажек
Одна женщина скончалась в больнице после вечернего удара украинских беспилотников по центру Белгорода. В городе повреждены 135 многоэтажек и порядка 30 частных... РИА Новости Крым, 04.10.2026
2026-10-04T09:46
2026-10-04T09:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Одна женщина скончалась в больнице после вечернего удара украинских беспилотников по центру Белгорода. В городе повреждены 135 многоэтажек и порядка 30 частных домов. Об этом сообщили в оперштабе Белгородской области.Вечером в субботу губернатор региона Александр Шуваев сообщил об атаке дронов по центру и жилым районам Белгорода. Изначально было известно о шести пострадавших, среди которых было трое детей: четырехлетняя девочка, 11-летний мальчик и 16-летний подросток.Всего город атаковали шесть БПЛА, сбит был один из них. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Атака ВСУ по центру Белгорода: погибла женщина и повреждены семь многоэтажек

В Белгороде при атаке беспилотников ВСУ погибла женщина и повреждены 37 домов

09:46 04.10.2026 (обновлено: 09:47 04.10.2026)
 
© Валентин Демидов в МАКСПоследствия атаки ВСУ на Белгород
Последствия атаки ВСУ на Белгород
© Валентин Демидов в МАКС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Одна женщина скончалась в больнице после вечернего удара украинских беспилотников по центру Белгорода. В городе повреждены 135 многоэтажек и порядка 30 частных домов. Об этом сообщили в оперштабе Белгородской области.
Вечером в субботу губернатор региона Александр Шуваев сообщил об атаке дронов по центру и жилым районам Белгорода. Изначально было известно о шести пострадавших, среди которых было трое детей: четырехлетняя девочка, 11-летний мальчик и 16-летний подросток.
"В медицинском учреждении скончалась женщина, получившая тяжелые травмы при ударе беспилотника по многоквартирному дому. Семеро человек, включая троих детей, получили ранения. Двое из пострадавших обратились за медицинской помощью позднее. Четверо были госпитализированы. Один взрослый и 16-летний юноша находятся в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении оперштаба в МАКС.
Всего город атаковали шесть БПЛА, сбит был один из них.
"Повреждены 135 квартир в семи многоквартирных домах, 30 частных домов, социальный и коммерческий объекты и 47 автомобилей, шесть из которых сгорели", - добавили в оперативном штабе региона.
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