https://crimea.ria.ru/20261004/ataka-vsu-po-tsentru-belgoroda-pogibla-zhenschina-i-povrezhdeny-sem-mnogoetazhek-1159929613.html

Атака ВСУ по центру Белгорода: погибла женщина и повреждены семь многоэтажек

Атака ВСУ по центру Белгорода: погибла женщина и повреждены семь многоэтажек - РИА Новости Крым, 04.10.2026

Атака ВСУ по центру Белгорода: погибла женщина и повреждены семь многоэтажек

Одна женщина скончалась в больнице после вечернего удара украинских беспилотников по центру Белгорода. В городе повреждены 135 многоэтажек и порядка 30 частных... РИА Новости Крым, 04.10.2026

2026-10-04T09:46

2026-10-04T09:46

2026-10-04T09:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Одна женщина скончалась в больнице после вечернего удара украинских беспилотников по центру Белгорода. В городе повреждены 135 многоэтажек и порядка 30 частных домов. Об этом сообщили в оперштабе Белгородской области.Вечером в субботу губернатор региона Александр Шуваев сообщил об атаке дронов по центру и жилым районам Белгорода. Изначально было известно о шести пострадавших, среди которых было трое детей: четырехлетняя девочка, 11-летний мальчик и 16-летний подросток.Всего город атаковали шесть БПЛА, сбит был один из них. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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белгородская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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