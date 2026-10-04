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Атака ВСУ на Кубань: пострадали три человека и горит предприятие - РИА Новости Крым, 04.10.2026
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Атака ВСУ на Кубань: пострадали три человека и горит предприятие
Атака ВСУ на Кубань: пострадали три человека и горит предприятие - РИА Новости Крым, 04.10.2026
Атака ВСУ на Кубань: пострадали три человека и горит предприятие
Три человека пострадали при атаке ВСУ на Краснодарский край. Об этом сообщил оперативный штаб региона в своем канале в МАКС. РИА Новости Крым, 04.10.2026
2026-10-04T12:36
2026-10-04T12:52
краснодарский край
кубань
атаки всу
пожар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Три человека пострадали при атаке ВСУ на Краснодарский край. Об этом сообщил оперативный штаб региона в своем канале в МАКС.Отмечается, что в Темрюкском районе после падения обломков БПЛА вспыхнул пожар на территории одного из предприятий.На месте работают оперативные и специальные службы.Ранее сообщалось, что одна женщина скончалась в больнице после вечернего удара украинских беспилотников по центру Белгорода. В городе повреждены 135 многоэтажек и порядка 30 частных домов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:559 беспилотников ВСУ сбили над регионами России за ночьВСУ ударили по центру и жилым районам Белгорода – есть раненыеУдарами ВСУ выведена из строя станция мониторинга радиации в районе ЗАЭС
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РИА Новости Крым
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краснодарский край, кубань, атаки всу, пожар, происшествия, новости сво, новости
Атака ВСУ на Кубань: пострадали три человека и горит предприятие

В Темрюкском районе Кубани при атаке ВСУ пострадали три человека

12:36 04.10.2026 (обновлено: 12:52 04.10.2026)
 
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Сигнальная лента - РИА Новости, 1920, 04.10.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Три человека пострадали при атаке ВСУ на Краснодарский край. Об этом сообщил оперативный штаб региона в своем канале в МАКС.
Отмечается, что в Темрюкском районе после падения обломков БПЛА вспыхнул пожар на территории одного из предприятий.
"Пострадали три человека, им оказывают необходимую медицинскую помощь", - говорится в сообщении.
На месте работают оперативные и специальные службы.
Ранее сообщалось, что одна женщина скончалась в больнице после вечернего удара украинских беспилотников по центру Белгорода. В городе повреждены 135 многоэтажек и порядка 30 частных домов.
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Краснодарский крайКубаньАтаки ВСУПожарПроисшествияНовости СВОНовости
 
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