https://crimea.ria.ru/20261004/armiya-rossii-usilit-udary-po-ukraine-posle-ugroz-zelenskogo---minoborony-1159935370.html

Армия России усилит удары по Украине после угроз Зеленского – Минобороны

Армия России усилит удары по Украине после угроз Зеленского – Минобороны - РИА Новости Крым, 04.10.2026

Армия России усилит удары по Украине после угроз Зеленского – Минобороны

Вооруженные силы России усилят удары по военным объектам на Украине и связанной с ними инфраструктуре после заявления Владимира Зеленского о намерении... РИА Новости Крым, 04.10.2026

2026-10-04T12:53

2026-10-04T12:53

2026-10-04T13:21

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

владимир зеленский

россия

удары по украине

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России усилят удары по военным объектам на Украине и связанной с ними инфраструктуре после заявления Владимира Зеленского о намерении ужесточить удары по нефтеперерабатывающим заводам РФ. Об этом заявили в Минобороны.В ведомстве отметили, что услышали заявление главы киевского режима о том, что ВСУ усилят удары по российским нефтеперерабатывающим заводам после поражения объектов военно-промышленного комплекса Украины в Киеве, где производятся БПЛА и ракетное вооружение для атак по России.В Минобороны напомнили о ракетных ударах Киева по участковым избирательным комиссиям в дни выборов в России, в результате которых погибли шесть мирных граждан; а также о массированной атаке с 19-го по 20 сентября по гражданским объектам в Москве и о попытке сорвать ПМЭФ в Санкт-Петербурге в июне 2026 года. Кроме того, подчеркнули заведомо террористический удар по жилым кварталам города Белгорода в ночь на 4 октября, где нет никаких военных объектов.На этой неделе армия России продолжила серию массированных ударов по портовой, транспортной инфраструктуре Украины, логистическим и коммуникационным центрам, объектам энергетики. В частности, в результате ударов в Киеве поражен центр обработки данных "Космонова", который обеспечивал работу мобильного интернета и поддержку систем спутниковой связи "Старлинк" в интересах ВСУ. 30 сентября Киев после взрывов остался без света и воды.Также ВС РФ ударили в Киеве по автожелезнодорожному мосту через Днепр. Как сообщал мэр украинский столицы Виталий Кличко, полностью или частично в Киеве были перекрыты мосты Южный, Метро, Патона и Северный.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мерц приехал в Киев с неожиданным визитом – СМИЛюди в Киеве вышли на майдан с требованием заключить мирЕврокомиссия не покроет дефицит финансирования военных нужд Украины

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, владимир зеленский, россия, удары по украине, новости сво