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Армия России усилит удары по Украине после угроз Зеленского – Минобороны - РИА Новости Крым, 04.10.2026
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Армия России усилит удары по Украине после угроз Зеленского – Минобороны
Армия России усилит удары по Украине после угроз Зеленского – Минобороны - РИА Новости Крым, 04.10.2026
Армия России усилит удары по Украине после угроз Зеленского – Минобороны
Вооруженные силы России усилят удары по военным объектам на Украине и связанной с ними инфраструктуре после заявления Владимира Зеленского о намерении... РИА Новости Крым, 04.10.2026
2026-10-04T12:53
2026-10-04T13:21
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
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россия
удары по украине
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России усилят удары по военным объектам на Украине и связанной с ними инфраструктуре после заявления Владимира Зеленского о намерении ужесточить удары по нефтеперерабатывающим заводам РФ. Об этом заявили в Минобороны.В ведомстве отметили, что услышали заявление главы киевского режима о том, что ВСУ усилят удары по российским нефтеперерабатывающим заводам после поражения объектов военно-промышленного комплекса Украины в Киеве, где производятся БПЛА и ракетное вооружение для атак по России.В Минобороны напомнили о ракетных ударах Киева по участковым избирательным комиссиям в дни выборов в России, в результате которых погибли шесть мирных граждан; а также о массированной атаке с 19-го по 20 сентября по гражданским объектам в Москве и о попытке сорвать ПМЭФ в Санкт-Петербурге в июне 2026 года. Кроме того, подчеркнули заведомо террористический удар по жилым кварталам города Белгорода в ночь на 4 октября, где нет никаких военных объектов.На этой неделе армия России продолжила серию массированных ударов по портовой, транспортной инфраструктуре Украины, логистическим и коммуникационным центрам, объектам энергетики. В частности, в результате ударов в Киеве поражен центр обработки данных "Космонова", который обеспечивал работу мобильного интернета и поддержку систем спутниковой связи "Старлинк" в интересах ВСУ. 30 сентября Киев после взрывов остался без света и воды.Также ВС РФ ударили в Киеве по автожелезнодорожному мосту через Днепр. Как сообщал мэр украинский столицы Виталий Кличко, полностью или частично в Киеве были перекрыты мосты Южный, Метро, Патона и Северный.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мерц приехал в Киев с неожиданным визитом – СМИЛюди в Киеве вышли на майдан с требованием заключить мирЕврокомиссия не покроет дефицит финансирования военных нужд Украины
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министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, владимир зеленский, россия, удары по украине, новости сво
Армия России усилит удары по Украине после угроз Зеленского – Минобороны

Россия усилит удары по Украине после угроз Зеленского бить по нефтезаводам – Минобороны

12:53 04.10.2026 (обновлено: 13:21 04.10.2026)
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкНанесение удара "Искандером" по украинским складам с боеприпасами и вооружением
Нанесение удара Искандером по украинским складам с боеприпасами и вооружением
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России усилят удары по военным объектам на Украине и связанной с ними инфраструктуре после заявления Владимира Зеленского о намерении ужесточить удары по нефтеперерабатывающим заводам РФ. Об этом заявили в Минобороны.
В ведомстве отметили, что услышали заявление главы киевского режима о том, что ВСУ усилят удары по российским нефтеперерабатывающим заводам после поражения объектов военно-промышленного комплекса Украины в Киеве, где производятся БПЛА и ракетное вооружение для атак по России.
"После сегодняшнего заявления Зеленского удары Вооруженных Сил РФ по военным и военно-промышленным объектам, а также связанной с ними инфраструктуры в Киеве и в других областях Украины будут усилены. Населению Украины винить за это следует только главу киевского режима. Именно Зеленский несет за это полную личную и политическую ответственность", - акцентировали в военном ведомстве.
В Минобороны напомнили о ракетных ударах Киева по участковым избирательным комиссиям в дни выборов в России, в результате которых погибли шесть мирных граждан; а также о массированной атаке с 19-го по 20 сентября по гражданским объектам в Москве и о попытке сорвать ПМЭФ в Санкт-Петербурге в июне 2026 года. Кроме того, подчеркнули заведомо террористический удар по жилым кварталам города Белгорода в ночь на 4 октября, где нет никаких военных объектов.
На этой неделе армия России продолжила серию массированных ударов по портовой, транспортной инфраструктуре Украины, логистическим и коммуникационным центрам, объектам энергетики. В частности, в результате ударов в Киеве поражен центр обработки данных "Космонова", который обеспечивал работу мобильного интернета и поддержку систем спутниковой связи "Старлинк" в интересах ВСУ. 30 сентября Киев после взрывов остался без света и воды.
Также ВС РФ ударили в Киеве по автожелезнодорожному мосту через Днепр. Как сообщал мэр украинский столицы Виталий Кличко, полностью или частично в Киеве были перекрыты мосты Южный, Метро, Патона и Северный.
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