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70-летняя туристка потерялась в районе пещерного города в Крыму - РИА Новости Крым, 04.10.2026
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70-летняя туристка потерялась в районе пещерного города в Крыму
70-летняя туристка потерялась в районе пещерного города в Крыму - РИА Новости Крым, 04.10.2026
70-летняя туристка потерялась в районе пещерного города в Крыму
70-летняя женщина отбилась от группы и потерялась к крымских горах в районе пещерного города Мангуп-Кале в Бахчисарайском районе. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 04.10.2026
2026-10-04T22:55
2026-10-04T22:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. 70-летняя женщина отбилась от группы и потерялась к крымских горах в районе пещерного города Мангуп-Кале в Бахчисарайском районе. Об этом сообщили в региональном МЧС.Туристку обнаружили и доставили в село Ходжи Сала и провели с ней профилактическую беседу о правилах безопасности в горно-лесной зоне.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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70-летняя туристка потерялась в районе пещерного города в Крыму

В районе пещерного города Мангуп-Кале в Крыму потерялась 70-летняя туристка

22:55 04.10.2026
 
© МЧС Республики Крым70-летняя туристка потерялась в пещерном городе в Крыму
70-летняя туристка потерялась в пещерном городе в Крыму
© МЧС Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. 70-летняя женщина отбилась от группы и потерялась к крымских горах в районе пещерного города Мангуп-Кале в Бахчисарайском районе. Об этом сообщили в региональном МЧС.
"Сегодня в 19:15 поступила информация о том, что в районе пещерного города Мангуп-Кале женщина 70 лет отбилась от группы и сбилась с пути. Самостоятельно найти дорогу обратно не может из-за наступления темного времени суток", - рассказали спасатели.
Туристку обнаружили и доставили в село Ходжи Сала и провели с ней профилактическую беседу о правилах безопасности в горно-лесной зоне.
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