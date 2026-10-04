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70-летняя туристка потерялась в районе пещерного города в Крыму
70-летняя туристка потерялась в районе пещерного города в Крыму - РИА Новости Крым, 04.10.2026
70-летняя туристка потерялась в районе пещерного города в Крыму
70-летняя женщина отбилась от группы и потерялась к крымских горах в районе пещерного города Мангуп-Кале в Бахчисарайском районе. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 04.10.2026
2026-10-04T22:55
2026-10-04T22:55
2026-10-04T22:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. 70-летняя женщина отбилась от группы и потерялась к крымских горах в районе пещерного города Мангуп-Кале в Бахчисарайском районе. Об этом сообщили в региональном МЧС.Туристку обнаружили и доставили в село Ходжи Сала и провели с ней профилактическую беседу о правилах безопасности в горно-лесной зоне.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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70-летняя туристка потерялась в районе пещерного города в Крыму
В районе пещерного города Мангуп-Кале в Крыму потерялась 70-летняя туристка