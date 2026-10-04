https://crimea.ria.ru/20261004/18-letniy-yakhtsmen-iz-sevastopolya-vzyal-bronzu-chempionata-rossii-1159942689.html

18-летний яхтсмен из Севастополя взял "бронзу" чемпионата России

18-летний яхтсмен из Севастополя взял "бронзу" чемпионата России - РИА Новости Крым, 04.10.2026

18-летний яхтсмен из Севастополя взял "бронзу" чемпионата России

Севастополец Дмитрий Нестеренко завоевал бронзовую медаль чемпионата России в олимпийских классах яхт. Соревнования прошли в Тольятти в акватории Куйбышевского... РИА Новости Крым, 04.10.2026

2026-10-04T18:37

2026-10-04T18:37

2026-10-04T18:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Севастополец Дмитрий Нестеренко завоевал бронзовую медаль чемпионата России в олимпийских классах яхт. Соревнования прошли в Тольятти в акватории Куйбышевского водохранилища. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем канале в МАКС.Губернатор подчеркнул, что Нестеренко является одним из перспективных гонщиков молодежной сборной России по парусному спорту в олимпийском классе парусных досок iQFoil, многократным победителем первенства России по парусному спорту.В текущем сезоне спортсмен завоевал два серебра в классе IQFoil в категориях до 19 лет и до 23 лет, а также бронзовую медаль Кубка России в Геленджике.В октябре 2025 года Нестеренко взял "золото" первенства России по парусному спорту. Главный старт страны в олимпийском классе "парусная доска IQFoil" проходил в Геленджике.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Яхтенная деревня: для кого строят курорт Балаклава и каким он будетВ Севастополе и Балаклаве создадут туристические кластеры за 90 млрдБалаклавскую яхтенную марину вернули в госсобственность

севастополь

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

спорт, севастополь, михаил развожаев, новости севастополя, яхта