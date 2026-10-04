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18-летний яхтсмен из Севастополя взял "бронзу" чемпионата России - РИА Новости Крым, 04.10.2026
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18-летний яхтсмен из Севастополя взял "бронзу" чемпионата России
18-летний яхтсмен из Севастополя взял "бронзу" чемпионата России - РИА Новости Крым, 04.10.2026
18-летний яхтсмен из Севастополя взял "бронзу" чемпионата России
Севастополец Дмитрий Нестеренко завоевал бронзовую медаль чемпионата России в олимпийских классах яхт. Соревнования прошли в Тольятти в акватории Куйбышевского... РИА Новости Крым, 04.10.2026
2026-10-04T18:37
2026-10-04T18:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Севастополец Дмитрий Нестеренко завоевал бронзовую медаль чемпионата России в олимпийских классах яхт. Соревнования прошли в Тольятти в акватории Куйбышевского водохранилища. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем канале в МАКС.Губернатор подчеркнул, что Нестеренко является одним из перспективных гонщиков молодежной сборной России по парусному спорту в олимпийском классе парусных досок iQFoil, многократным победителем первенства России по парусному спорту.В текущем сезоне спортсмен завоевал два серебра в классе IQFoil в категориях до 19 лет и до 23 лет, а также бронзовую медаль Кубка России в Геленджике.В октябре 2025 года Нестеренко взял "золото" первенства России по парусному спорту. Главный старт страны в олимпийском классе "парусная доска IQFoil" проходил в Геленджике.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Яхтенная деревня: для кого строят курорт Балаклава и каким он будетВ Севастополе и Балаклаве создадут туристические кластеры за 90 млрдБалаклавскую яхтенную марину вернули в госсобственность
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спорт, севастополь, михаил развожаев, новости севастополя, яхта
18-летний яхтсмен из Севастополя взял "бронзу" чемпионата России

Севастополец завоевал бронзовую медаль чемпионата России в олимпийских классах яхт

18:37 04.10.2026
 
© Михаил Развожаев в МАКССевастополец Дмитрий Нестеренко завоевал бронзовую медаль чемпионата России в олимпийских классах яхт
Севастополец Дмитрий Нестеренко завоевал бронзовую медаль чемпионата России в олимпийских классах яхт
© Михаил Развожаев в МАКС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Севастополец Дмитрий Нестеренко завоевал бронзовую медаль чемпионата России в олимпийских классах яхт. Соревнования прошли в Тольятти в акватории Куйбышевского водохранилища. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем канале в МАКС.
"Дмитрий Нестеренко - талантливый 18-летний российский яхтсмен, мастер спорта России, спортсмен СШОР №1, тренируется под руководством тренеров Максима Колцуна и Татьяны Сливченко... Поздравляю Дмитрия с отличным результатом и желаю ему дальнейших побед", – рассказал Развожаев.
Губернатор подчеркнул, что Нестеренко является одним из перспективных гонщиков молодежной сборной России по парусному спорту в олимпийском классе парусных досок iQFoil, многократным победителем первенства России по парусному спорту.
В текущем сезоне спортсмен завоевал два серебра в классе IQFoil в категориях до 19 лет и до 23 лет, а также бронзовую медаль Кубка России в Геленджике.
© Михаил Развожаев в МАКССевастополец Дмитрий Нестеренко завоевал бронзовую медаль чемпионата России в олимпийских классах яхт
Севастополец Дмитрий Нестеренко завоевал бронзовую медаль чемпионата России в олимпийских классах яхт
© Михаил Развожаев в МАКС
Севастополец Дмитрий Нестеренко завоевал бронзовую медаль чемпионата России в олимпийских классах яхт
В октябре 2025 года Нестеренко взял "золото" первенства России по парусному спорту. Главный старт страны в олимпийском классе "парусная доска IQFoil" проходил в Геленджике.
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