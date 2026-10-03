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ВСУ ударили по Калуге и области – повреждены многоквартирные дома и ранены люди
ВСУ ударили по Калуге и области – повреждены многоквартирные дома и ранены люди - РИА Новости Крым, 03.10.2026
ВСУ ударили по Калуге и области – повреждены многоквартирные дома и ранены люди
В Калужской области из-за атаки ВСУ повреждены многоквартирные дома в нескольких муниципальных округах региона. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша. РИА Новости Крым, 03.10.2026
2026-10-03T07:57
2026-10-03T07:57
2026-10-03T08:07
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происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. В Калужской области из-за атаки ВСУ повреждены многоквартирные дома в нескольких муниципальных округах региона. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.На местах работают оперативные группы. По предварительной информации, есть пострадавшие, получившие незначительные ранения осколками стекла. Всем оказана необходимая помощь. Госпитализация не потребовалась, также сообщил губернатор.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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новости, калуга, калужская область, владислав шапша, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу
ВСУ ударили по Калуге и области – повреждены многоквартирные дома и ранены люди
После удара ВСУ ранены люди и повреждены многоквартирные дома в Калуге
07:57 03.10.2026 (обновлено: 08:07 03.10.2026)