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ВСУ атаковали автобус и "скорую" в Запорожской области – ранены люди - РИА Новости Крым, 03.10.2026
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ВСУ атаковали автобус и "скорую" в Запорожской области – ранены люди
ВСУ атаковали автобус и "скорую" в Запорожской области – ранены люди - РИА Новости Крым, 03.10.2026
ВСУ атаковали автобус и "скорую" в Запорожской области – ранены люди
За прошедшие сутки в Запорожской области зафиксированы очередные факты целенаправленных атак ВСУ по мирным населенным пунктам и гражданским объектам – есть... РИА Новости Крым, 03.10.2026
2026-10-03T11:47
2026-10-03T11:47
евгений балицкий
запорожская область
новости
происшествия
атаки всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. За прошедшие сутки в Запорожской области зафиксированы очередные факты целенаправленных атак ВСУ по мирным населенным пунктам и гражданским объектам – есть погибший и раненые. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.В Приазовском муниципальном округе пострадали два человека – 1969 и 1982 года рождения. В Куйбышевском муниципальном округе под удар попал легковой автомобиль, в котором были два человека – 1955 и 1957 года рождения, оба сейчас в больнице. В городе Токмаке при дроновой атаке ранен мужчина 1970 года рождения, он госпитализирован, перечислил глава региона.Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Мониторинг оперативной обстановки продолжается.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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евгений балицкий, запорожская область, новости, происшествия, атаки всу
ВСУ атаковали автобус и "скорую" в Запорожской области – ранены люди

ВСУ ударили по пассажирскому автобусу и "скорой" в Запорожской области – ранены люди

11:47 03.10.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 03.10.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. За прошедшие сутки в Запорожской области зафиксированы очередные факты целенаправленных атак ВСУ по мирным населенным пунктам и гражданским объектам – есть погибший и раненые. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

"В Веселовском муниципальном округе под удар попал пассажирский микроавтобус, ранения получил мужчина 1985 года рождения. На трассе Днепрорудное – Веселое был атакован автомобиль скорой медицинской помощи, произошло возгорание, в результате которого пострадали четыре человека, один из них госпитализирован. Вблизи села Инзовка Приморского муниципального округа при атаке погиб человек", – написал Балицкий в своем канале в МАКС.

В Приазовском муниципальном округе пострадали два человека – 1969 и 1982 года рождения. В Куйбышевском муниципальном округе под удар попал легковой автомобиль, в котором были два человека – 1955 и 1957 года рождения, оба сейчас в больнице. В городе Токмаке при дроновой атаке ранен мужчина 1970 года рождения, он госпитализирован, перечислил глава региона.
Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Мониторинг оперативной обстановки продолжается.
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ЗАЭС
11:32
Ударами ВСУ выведена из строя станция мониторинга радиации в районе ЗАЭС
 
Евгений БалицкийЗапорожская областьНовостиПроисшествияАтаки ВСУ
 
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