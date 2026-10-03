https://crimea.ria.ru/20261003/vsu-atakovali-avtobus-i-skoruyu-v-zaporozhskoy-oblasti--raneny-lyudi-1159916500.html

ВСУ атаковали автобус и "скорую" в Запорожской области – ранены люди

ВСУ атаковали автобус и "скорую" в Запорожской области – ранены люди - РИА Новости Крым, 03.10.2026

ВСУ атаковали автобус и "скорую" в Запорожской области – ранены люди

За прошедшие сутки в Запорожской области зафиксированы очередные факты целенаправленных атак ВСУ по мирным населенным пунктам и гражданским объектам – есть... РИА Новости Крым, 03.10.2026

2026-10-03T11:47

2026-10-03T11:47

2026-10-03T11:47

евгений балицкий

запорожская область

новости

происшествия

атаки всу

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e8/0c/1c/1142991403_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6fac9343be59c5ad589035c6e24ab6a0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. За прошедшие сутки в Запорожской области зафиксированы очередные факты целенаправленных атак ВСУ по мирным населенным пунктам и гражданским объектам – есть погибший и раненые. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.В Приазовском муниципальном округе пострадали два человека – 1969 и 1982 года рождения. В Куйбышевском муниципальном округе под удар попал легковой автомобиль, в котором были два человека – 1955 и 1957 года рождения, оба сейчас в больнице. В городе Токмаке при дроновой атаке ранен мужчина 1970 года рождения, он госпитализирован, перечислил глава региона.Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Мониторинг оперативной обстановки продолжается.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20261003/udarami-vsu-vyvedena-iz-stroya-stantsiya-monitoringa-radiatsii-v-rayone-zaes-1159916121.html

запорожская область

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений балицкий, запорожская область, новости, происшествия, атаки всу