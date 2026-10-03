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ВС России взяли под контроль еще один населенный пункт в Харьковской области
ВС России взяли под контроль еще один населенный пункт в Харьковской области - РИА Новости Крым, 03.10.2026
ВС России взяли под контроль еще один населенный пункт в Харьковской области
Вооруженные силы России установили контроль еще над одним населенным пунктом в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 03.10.2026
2026-10-03T11:49
2026-10-03T11:49
2026-10-03T12:15
новости сво
харьковская область
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России установили контроль еще над одним населенным пунктом в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.С начала окружения группировки ВСУ на северо-востоке Харьковской области российские военные освободили 20 населенных пунктов, сообщили накануне в Министерстве обороны РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости сво, харьковская область, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, потери всу
ВС России взяли под контроль еще один населенный пункт в Харьковской области
Еще один населенный пункт в Харьковской области перешел под контроль российской армии
11:49 03.10.2026 (обновлено: 12:15 03.10.2026)