https://crimea.ria.ru/20261003/vs-rossii-vzyali-pod-kontrol-esche-odin-naselennyy-punkt-v-kharkovskoy-oblasti-1159916704.html

ВС России взяли под контроль еще один населенный пункт в Харьковской области

ВС России взяли под контроль еще один населенный пункт в Харьковской области - РИА Новости Крым, 03.10.2026

ВС России взяли под контроль еще один населенный пункт в Харьковской области

Вооруженные силы России установили контроль еще над одним населенным пунктом в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 03.10.2026

2026-10-03T11:49

2026-10-03T11:49

2026-10-03T12:15

новости сво

харьковская область

вооруженные силы россии

министерство обороны рф

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России установили контроль еще над одним населенным пунктом в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.С начала окружения группировки ВСУ на северо-востоке Харьковской области российские военные освободили 20 населенных пунктов, сообщили накануне в Министерстве обороны РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

харьковская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, харьковская область, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, потери всу