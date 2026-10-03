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ВС России ударили по логистическому центру в Гостомеле
ВС России ударили по логистическому центру в Гостомеле - РИА Новости Крым, 03.10.2026
ВС России ударили по логистическому центру в Гостомеле
Вооруженные Силы России продолжают наносить удары по объектам инфраструктуры Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ, информирует Минобороны... РИА Новости Крым, 03.10.2026
2026-10-03T08:39
2026-10-03T08:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. Вооруженные Силы России продолжают наносить удары по объектам инфраструктуры Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ, информирует Минобороны РФ.Сегодня ночью в результате ударов беспилотными летательными аппаратами поражены:▪ в городе Киеве – Северный автотранспортный мост через реку Днепр, обеспечивающий переброску войск и логистику при поставке военных грузов в интересах ВСУ;▪ в Киевской области – логистический центр "Гостомель", на территории которого осуществляется хранение материальных средств, используемых для снабжения ВСУ.Кроме того, на переходе морем в северо-западной части Черного моря поражено морское судно типа "сухогруз", доставлявшее в порт Одесса грузы двойного назначения для обеспечения ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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ВС России ударили по логистическому центру в Гостомеле
Под удары ВС РФ попали мост через Днепр в Киеве и логистический центр в Гостомеле