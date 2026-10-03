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В Севастополе идут военные учения
В Севастополе идут военные учения - РИА Новости Крым, 03.10.2026
В Севастополе идут военные учения
В Севастополе до вечера будут проходить военные учения. Об этом жителей и гостей города предупредил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 03.10.2026
2026-10-03T15:45
2026-10-03T15:45
2026-10-03T15:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе до вечера будут проходить военные учения. Об этом жителей и гостей города предупредил губернатор Михаил Развожаев.По информации Развожаева, военные будут оттачивать свое мастерство с применением различных видов оружия и техники.При этом в городе все спокойно, заверил представитель власти.В пятницу в регионе также проходили военные учения, горожан предупреждали о звуках стрельбы и взрывов.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. В обоих регионах регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Главы городов и субъектов стараются заранее предупреждать об этом людей, чтобы не сеять панику.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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В Севастополе идут военные учения
В Севастополе флот проводит учения с различными видами оружия и техники – власти