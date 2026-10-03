https://crimea.ria.ru/20261003/v-sevastopole-idut-voennye-ucheniya-1159922280.html

В Севастополе идут военные учения

В Севастополе идут военные учения - РИА Новости Крым, 03.10.2026

В Севастополе идут военные учения

В Севастополе до вечера будут проходить военные учения. Об этом жителей и гостей города предупредил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 03.10.2026

2026-10-03T15:45

2026-10-03T15:45

2026-10-03T15:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе до вечера будут проходить военные учения. Об этом жителей и гостей города предупредил губернатор Михаил Развожаев.По информации Развожаева, военные будут оттачивать свое мастерство с применением различных видов оружия и техники.При этом в городе все спокойно, заверил представитель власти.В пятницу в регионе также проходили военные учения, горожан предупреждали о звуках стрельбы и взрывов.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. В обоих регионах регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Главы городов и субъектов стараются заранее предупреждать об этом людей, чтобы не сеять панику.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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