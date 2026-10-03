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В Севастополе идут военные учения - РИА Новости Крым, 03.10.2026
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В Севастополе идут военные учения
В Севастополе идут военные учения - РИА Новости Крым, 03.10.2026
В Севастополе идут военные учения
В Севастополе до вечера будут проходить военные учения. Об этом жителей и гостей города предупредил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 03.10.2026
2026-10-03T15:45
2026-10-03T15:45
новости севастополя
севастополь
михаил развожаев
чф рф (черноморский флот российской федерации)
учения
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе до вечера будут проходить военные учения. Об этом жителей и гостей города предупредил губернатор Михаил Развожаев.По информации Развожаева, военные будут оттачивать свое мастерство с применением различных видов оружия и техники.При этом в городе все спокойно, заверил представитель власти.В пятницу в регионе также проходили военные учения, горожан предупреждали о звуках стрельбы и взрывов.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. В обоих регионах регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Главы городов и субъектов стараются заранее предупреждать об этом людей, чтобы не сеять панику.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости севастополя, севастополь, михаил развожаев, чф рф (черноморский флот российской федерации), учения, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, крым
В Севастополе идут военные учения

В Севастополе флот проводит учения с различными видами оружия и техники – власти

15:45 03.10.2026
 
© Отдел информационного обеспечения ЧФ РФКорабли ВМФ
Корабли ВМФ
© Отдел информационного обеспечения ЧФ РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе до вечера будут проходить военные учения. Об этом жителей и гостей города предупредил губернатор Михаил Развожаев.
"Ориентировочно до 18:00 в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой, Камышовой, Карантинной, Инкерманской и Казачьей бухт, парка Победы, бухты Абрамова, мыса Херсонес, Балаклавы, Ласпи, мыса Сарыч, мыса Лукулл, Качи флот проводит учения сил и средств", – написал он в своем канале МАКС.
По информации Развожаева, военные будут оттачивать свое мастерство с применением различных видов оружия и техники.
При этом в городе все спокойно, заверил представитель власти.
В пятницу в регионе также проходили военные учения, горожан предупреждали о звуках стрельбы и взрывов.
В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. В обоих регионах регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Главы городов и субъектов стараются заранее предупреждать об этом людей, чтобы не сеять панику.
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Новости СевастополяСевастопольМихаил РазвожаевЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)УченияБезопасность Республики Крым и СевастополяНовости КрымаКрым
 
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