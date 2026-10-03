https://crimea.ria.ru/20261003/v-saratovskoy-oblasti-mat-i-pyatero-detey-otravilis-ugarnym-gazom-1159912342.html

В Саратовской области мать и пятеро детей отравились угарным газом

В Саратовской области мать и пятеро детей отравились угарным газом - РИА Новости Крым, 03.10.2026

В Саратовской области мать и пятеро детей отравились угарным газом

Шесть человек в Саратовской области, включая пятерых детей, попали в больницу из-за отравления угарным газом, сообщили в региональном СК. РИА Новости Крым, 03.10.2026

2026-10-03T07:36

2026-10-03T07:36

2026-10-03T07:36

саратовская область

новости

дети

ск рф (следственный комитет российской федерации)

происшествия

отравление

газ

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Шесть человек в Саратовской области, включая пятерых детей, попали в больницу из-за отравления угарным газом, сообщили в региональном СК.Следственными органами СК России по Саратовской области по факту отправления угарным газом шестерых человек организовано проведение процессуальной проверки по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).Предварительно установлено, что 3 октября 2026 года в городе Балашове была госпитализирована семья – женщина и пятеро ее малолетних детей с признаками отравления угарным газом. По предварительным данным причиной произошедшего могло стать нарушение работы газового оборудования, сообщили в следкоме.Следователем СК проводится осмотр места происшествия, проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

саратовская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

саратовская область, новости, дети, ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, отравление, газ