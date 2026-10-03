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В Саратовской области мать и пятеро детей отравились угарным газом - РИА Новости Крым, 03.10.2026
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В Саратовской области мать и пятеро детей отравились угарным газом
В Саратовской области мать и пятеро детей отравились угарным газом - РИА Новости Крым, 03.10.2026
В Саратовской области мать и пятеро детей отравились угарным газом
Шесть человек в Саратовской области, включая пятерых детей, попали в больницу из-за отравления угарным газом, сообщили в региональном СК. РИА Новости Крым, 03.10.2026
2026-10-03T07:36
2026-10-03T07:36
саратовская область
новости
дети
ск рф (следственный комитет российской федерации)
происшествия
отравление
газ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Шесть человек в Саратовской области, включая пятерых детей, попали в больницу из-за отравления угарным газом, сообщили в региональном СК.Следственными органами СК России по Саратовской области по факту отправления угарным газом шестерых человек организовано проведение процессуальной проверки по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).Предварительно установлено, что 3 октября 2026 года в городе Балашове была госпитализирована семья – женщина и пятеро ее малолетних детей с признаками отравления угарным газом. По предварительным данным причиной произошедшего могло стать нарушение работы газового оборудования, сообщили в следкоме.Следователем СК проводится осмотр места происшествия, проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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саратовская область, новости, дети, ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, отравление, газ
В Саратовской области мать и пятеро детей отравились угарным газом

Мать и пятеро маленьких детей отравились угарным газом в Саратовской области

07:36 03.10.2026
 
© СК РФ по Саратовской областиРабота следователя СК РФ
Работа следователя СК РФ
© СК РФ по Саратовской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Шесть человек в Саратовской области, включая пятерых детей, попали в больницу из-за отравления угарным газом, сообщили в региональном СК.
"В Саратовской области устанавливаются обстоятельства отравления угарным газом шести человек, в том числе пятерых малолетних", – проинформировали в ведомстве.
Следственными органами СК России по Саратовской области по факту отправления угарным газом шестерых человек организовано проведение процессуальной проверки по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
Предварительно установлено, что 3 октября 2026 года в городе Балашове была госпитализирована семья женщина и пятеро ее малолетних детей с признаками отравления угарным газом. По предварительным данным причиной произошедшего могло стать нарушение работы газового оборудования, сообщили в следкоме.
Следователем СК проводится осмотр места происшествия, проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.
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Саратовская областьНовостидетиСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)ПроисшествияОтравлениеГаз
 
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