https://crimea.ria.ru/20261003/v-rossii-sozdan-unikalnyy-kostnyy-transplantat-pri-povrezhdeniyakh-cherepa-1159919903.html

В России создан уникальный костный трансплантат при повреждениях черепа

В России создан уникальный костный трансплантат при повреждениях черепа - РИА Новости Крым, 03.10.2026

В России создан уникальный костный трансплантат при повреждениях черепа

Уникальный костный трансплантат для лечения пациентов с повреждениями черепа создали ученые Института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. Об этом РИА... РИА Новости Крым, 03.10.2026

2026-10-03T18:52

2026-10-03T18:52

2026-10-03T18:52

наука и технологии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Уникальный костный трансплантат для лечения пациентов с повреждениями черепа создали ученые Института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. Об этом РИА Новости рассказал глава Роспатента Юрий Зубов.По информации Зубова, трансплантат необходим для замещения костных дефектов свода черепа. Данная российская разработка уникальна: в костный трансплантат можно ввести вещества, ускоряющие рост клеток и развитие сосудов и процесс приживления.Ранее в России зарегистрировали новый препарат для лечения редкого заболевания – легочной артериальной гипертензии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Разработка ученых из Севастополя поможет спасать людей в мореВ Крыму появился уникальный аппарат для очистки кровиРоссийские ученые научились лечить рак мозга с помощью лазера

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наука и технологии