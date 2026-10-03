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В России создан уникальный костный трансплантат при повреждениях черепа - РИА Новости Крым, 03.10.2026
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В России создан уникальный костный трансплантат при повреждениях черепа
В России создан уникальный костный трансплантат при повреждениях черепа - РИА Новости Крым, 03.10.2026
В России создан уникальный костный трансплантат при повреждениях черепа
Уникальный костный трансплантат для лечения пациентов с повреждениями черепа создали ученые Института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. Об этом РИА... РИА Новости Крым, 03.10.2026
2026-10-03T18:52
2026-10-03T18:52
наука и технологии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Уникальный костный трансплантат для лечения пациентов с повреждениями черепа создали ученые Института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. Об этом РИА Новости рассказал глава Роспатента Юрий Зубов.По информации Зубова, трансплантат необходим для замещения костных дефектов свода черепа. Данная российская разработка уникальна: в костный трансплантат можно ввести вещества, ускоряющие рост клеток и развитие сосудов и процесс приживления.Ранее в России зарегистрировали новый препарат для лечения редкого заболевания – легочной артериальной гипертензии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Разработка ученых из Севастополя поможет спасать людей в мореВ Крыму появился уникальный аппарат для очистки кровиРоссийские ученые научились лечить рак мозга с помощью лазера
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60
наука и технологии
В России создан уникальный костный трансплантат при повреждениях черепа

Уникальный трансплантат при повреждениях черепа создали российские ученые

18:52 03.10.2026
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПробирки в лаборатории
Пробирки в лаборатории - РИА Новости, 1920, 03.10.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Уникальный костный трансплантат для лечения пациентов с повреждениями черепа создали ученые Института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. Об этом РИА Новости рассказал глава Роспатента Юрий Зубов.

"Появляются уникальные имплантаты суставов и костей, которые не вызывают отторжения у организма. Например, созданный учеными Института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского костный трансплантат для лечения больных с повреждениями черепа", – сообщил собеседник.

По информации Зубова, трансплантат необходим для замещения костных дефектов свода черепа. Данная российская разработка уникальна: в костный трансплантат можно ввести вещества, ускоряющие рост клеток и развитие сосудов и процесс приживления.
Ранее в России зарегистрировали новый препарат для лечения редкого заболевания – легочной артериальной гипертензии.
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