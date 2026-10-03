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В России создали устройство для оценки устойчивости к антибиотикам - РИА Новости Крым, 03.10.2026
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В России создали устройство для оценки устойчивости к антибиотикам
В России создали устройство для оценки устойчивости к антибиотикам - РИА Новости Крым, 03.10.2026
В России создали устройство для оценки устойчивости к антибиотикам
Российские ученые, сотрудники Санкт-Петербургского электротехнического университета "ЛЭТИ" разработали аппарат, который при помощи спекл-анализа позволяет... РИА Новости Крым, 03.10.2026
2026-10-03T12:22
2026-10-03T12:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. Российские ученые, сотрудники Санкт-Петербургского электротехнического университета "ЛЭТИ" разработали аппарат, который при помощи спекл-анализа позволяет получить данные об антибиотикорезистентности за 15 минут. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на "Газета.Ru".При этом в других странах есть устройства, которые выдают такую информацию за 5-20 часов, на российском рынке представлены устройства, которые сообщают об антибиотикорезистентности через 18-24 часа, поэтому даже при их наличии врачи могут просто не успеть спасти человека, отмечает издание.По информации ресурса, сейчас разработчики создают и тестируют опытный образец в портативном корпусе и программное обеспечение для обработки данных. И уже в этом году ученые планируют собрать рабочий прототип, оформить заявку на получение прав на результат интеллектуальной деятельности.Ранее сообщалось, что специалисты Роспотребнадзора разработали и зарегистрировали инновационный тест для выявления гена устойчивости к антибиотику метициллину.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему опасно самолечение антибиотиками при гриппе и ОРВИРоссия использует новые разработки для спасения бойцов СВОВ Крыму разрабатывают уникальный противоожоговый крем
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россия, наука и технологии, медицина, здоровье, новости
В России создали устройство для оценки устойчивости к антибиотикам

В России создали устройство для оценки устойчивости бактерий к антибиотикам за 15 минут

12:22 03.10.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЛаборатория
Лаборатория - РИА Новости, 1920, 03.10.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. Российские ученые, сотрудники Санкт-Петербургского электротехнического университета "ЛЭТИ" разработали аппарат, который при помощи спекл-анализа позволяет получить данные об антибиотикорезистентности за 15 минут. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на "Газета.Ru".
"В Санкт-Петербургском электротехническом университете "ЛЭТИ" создали устройство, которое при помощи спекл-анализа позволяет получить данные об антибиотикорезистентности за 15 минут, тогда как существующим на рынке самым быстрым лабораторным системам требуется на это больше суток", - говорится в сообщении.
При этом в других странах есть устройства, которые выдают такую информацию за 5-20 часов, на российском рынке представлены устройства, которые сообщают об антибиотикорезистентности через 18-24 часа, поэтому даже при их наличии врачи могут просто не успеть спасти человека, отмечает издание.
По информации ресурса, сейчас разработчики создают и тестируют опытный образец в портативном корпусе и программное обеспечение для обработки данных. И уже в этом году ученые планируют собрать рабочий прототип, оформить заявку на получение прав на результат интеллектуальной деятельности.
Ранее сообщалось, что специалисты Роспотребнадзора разработали и зарегистрировали инновационный тест для выявления гена устойчивости к антибиотику метициллину.
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