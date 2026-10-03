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В подмосковном аэропорту нашли тела новорожденного и его матери - РИА Новости Крым, 03.10.2026
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В подмосковном аэропорту нашли тела новорожденного и его матери
В подмосковном аэропорту нашли тела новорожденного и его матери - РИА Новости Крым, 03.10.2026
В подмосковном аэропорту нашли тела новорожденного и его матери
СК Подмосковья возбудил дело по факту обнаружения тела новорожденного и его матери в терминале аэропорта в Московской области, сообщает ведомство. РИА Новости Крым, 03.10.2026
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новости
московская область
подмосковье
аэропорт
ск рф (следственный комитет российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. СК Подмосковья возбудил дело по факту обнаружения тела новорожденного и его матери в терминале аэропорта в Московской области, сообщает ведомство.В следственном отделе по городу Химки ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело. Следователем во взаимодействии с криминалистом проведен осмотр места происшествия, допросы свидетелей, назначены судебные экспертизы. В рамках расследования будут установлены причины смерти новорожденного и женщины, а также все обстоятельства произошедшего, сообщили в СК.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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96
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новости, московская область, подмосковье, аэропорт, ск рф (следственный комитет российской федерации)
В подмосковном аэропорту нашли тела новорожденного и его матери

Тела новорожденного и его матери нашли в туалете подмосковного аэропорта – СК

10:21 03.10.2026 (обновлено: 10:29 03.10.2026)
 
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Сигнальная лента - РИА Новости, 1920, 03.10.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. СК Подмосковья возбудил дело по факту обнаружения тела новорожденного и его матери в терминале аэропорта в Московской области, сообщает ведомство.

"В помещении уборной в зоне прилета аэропорта обнаружены тела новорожденного ребенка мужского пола и его 30-летней матери", – проинформировали в областном СК в официальном канале в МАКС.

В следственном отделе по городу Химки ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело. Следователем во взаимодействии с криминалистом проведен осмотр места происшествия, допросы свидетелей, назначены судебные экспертизы. В рамках расследования будут установлены причины смерти новорожденного и женщины, а также все обстоятельства произошедшего, сообщили в СК.
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НовостиМосковская областьПодмосковьеАэропортСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)
 
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