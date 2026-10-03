https://crimea.ria.ru/20261003/v-podmoskovnom-aeroportu-nashli-tela-novorozhdennogo-i-ego-materi-1159915135.html

В подмосковном аэропорту нашли тела новорожденного и его матери

В подмосковном аэропорту нашли тела новорожденного и его матери - РИА Новости Крым, 03.10.2026

В подмосковном аэропорту нашли тела новорожденного и его матери

СК Подмосковья возбудил дело по факту обнаружения тела новорожденного и его матери в терминале аэропорта в Московской области, сообщает ведомство. РИА Новости Крым, 03.10.2026

2026-10-03T10:21

2026-10-03T10:21

2026-10-03T10:29

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аэропорт

ск рф (следственный комитет российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. СК Подмосковья возбудил дело по факту обнаружения тела новорожденного и его матери в терминале аэропорта в Московской области, сообщает ведомство.В следственном отделе по городу Химки ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело. Следователем во взаимодействии с криминалистом проведен осмотр места происшествия, допросы свидетелей, назначены судебные экспертизы. В рамках расследования будут установлены причины смерти новорожденного и женщины, а также все обстоятельства произошедшего, сообщили в СК.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, московская область, подмосковье, аэропорт, ск рф (следственный комитет российской федерации)