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В подмосковном аэропорту нашли тела новорожденного и его матери
В подмосковном аэропорту нашли тела новорожденного и его матери - РИА Новости Крым, 03.10.2026
В подмосковном аэропорту нашли тела новорожденного и его матери
СК Подмосковья возбудил дело по факту обнаружения тела новорожденного и его матери в терминале аэропорта в Московской области, сообщает ведомство. РИА Новости Крым, 03.10.2026
2026-10-03T10:21
2026-10-03T10:21
2026-10-03T10:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. СК Подмосковья возбудил дело по факту обнаружения тела новорожденного и его матери в терминале аэропорта в Московской области, сообщает ведомство.В следственном отделе по городу Химки ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело. Следователем во взаимодействии с криминалистом проведен осмотр места происшествия, допросы свидетелей, назначены судебные экспертизы. В рамках расследования будут установлены причины смерти новорожденного и женщины, а также все обстоятельства произошедшего, сообщили в СК.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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новости, московская область, подмосковье, аэропорт, ск рф (следственный комитет российской федерации)
В подмосковном аэропорту нашли тела новорожденного и его матери
Тела новорожденного и его матери нашли в туалете подмосковного аэропорта – СК
10:21 03.10.2026 (обновлено: 10:29 03.10.2026)