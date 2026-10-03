https://crimea.ria.ru/20261003/v-krymu-veterany-svo-s-invalidnostyu-poluchayut-avtomobili-1159917365.html

В Крыму ветераны СВО с инвалидностью получают автомобили

В Крыму ветераны СВО с инвалидностью получают автомобили - РИА Новости Крым, 03.10.2026

В Крыму ветераны СВО с инвалидностью получают автомобили

В Крыму шесть ветеранов СВО, получивших тяжелые травмы, обеспечены автомобилями на ручном управлении. Об этом в ходе брифинга в пресс-центре РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 03.10.2026

2026-10-03T16:55

2026-10-03T16:55

2026-10-03T16:55

новости крыма

помощь бойцам сво

автомобиль

ветераны сво

участники сво

фонд "защитники отечества"

владимир трегуб

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. В Крыму шесть ветеранов СВО, получивших тяжелые травмы, обеспечены автомобилями на ручном управлении. Об этом в ходе брифинга в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал руководитель регионального филиала "Защитники Отечества" Владимир Трегуб.Для того, чтобы управлять таким автомобилем, нужно пройти специальное обучение и получить водительское удостоверение на управление автомобилем с ручным управлением. Кроме того, есть определенные требования по состоянию здоровья – важно, чтобы не было противопоказаний к управлению транспортными средствами, отметил Трегуб."Пройти необходимое обучение (для получения водительских прав нужного образца – ред.) можно в реабилитационном центре "Возрождение" в Евпатории, где на бесплатной основе обучают наших ветеранов-инвалидов", – уточнил руководитель филиала.В июле сайт РИА Новости Крым сообщал, что в Крыму два бойца СВО с парной ампутацией ног получили автомобили с ручным управлением и автоматической коробкой передач.Также в мае 2025 года транспортные средства получили три ветерана. В августе того же года кроссовер "Москвич" от фонда "Защитники Отечества" достался бойцу из Евпатории, который в боях потерял обе ноги.29 мая 2024 года в Федеральный закон "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" были внесены изменения, согласно которым Государственный фонд поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" обеспечивает отдельные категории участников СВО автомобилями с ручным управлением.К таким категориям относятся: ветераны с инвалидностью, передвигающиеся только на кресле-коляске, и ветераны с парной ампутацией, протезирование которых невозможно, или если после протезирования они не могут самостоятельно передвигаться за пределами жилого помещения.Инициативу фонда включить автомобили с ручным управлением в перечень технических средств реабилитации ранее поддержал президент РФ Владимир Путин. Она затронула все регионы страны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму получили помощь 22 тысячи ветеранов СВО и членов их семейКакие новые меры поддержки получат ветераны СВО в фонде "Защитники Отечества"Новая кухня и душевая: в Крыму адаптировали дом бойца СВО с инвалидностью

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, помощь бойцам сво, автомобиль, ветераны сво, участники сво, фонд "защитники отечества", владимир трегуб