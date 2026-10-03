https://crimea.ria.ru/20261003/v-krymu-veterany-svo-s-invalidnostyu-poluchayut-avtomobili-1159917365.html
В Крыму ветераны СВО с инвалидностью получают автомобили
В Крыму ветераны СВО с инвалидностью получают автомобили - РИА Новости Крым, 03.10.2026
В Крыму ветераны СВО с инвалидностью получают автомобили
В Крыму шесть ветеранов СВО, получивших тяжелые травмы, обеспечены автомобилями на ручном управлении. Об этом в ходе брифинга в пресс-центре РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 03.10.2026
2026-10-03T16:55
2026-10-03T16:55
2026-10-03T16:55
новости крыма
помощь бойцам сво
автомобиль
ветераны сво
участники сво
фонд "защитники отечества"
владимир трегуб
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. В Крыму шесть ветеранов СВО, получивших тяжелые травмы, обеспечены автомобилями на ручном управлении. Об этом в ходе брифинга в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал руководитель регионального филиала "Защитники Отечества" Владимир Трегуб.Для того, чтобы управлять таким автомобилем, нужно пройти специальное обучение и получить водительское удостоверение на управление автомобилем с ручным управлением. Кроме того, есть определенные требования по состоянию здоровья – важно, чтобы не было противопоказаний к управлению транспортными средствами, отметил Трегуб."Пройти необходимое обучение (для получения водительских прав нужного образца – ред.) можно в реабилитационном центре "Возрождение" в Евпатории, где на бесплатной основе обучают наших ветеранов-инвалидов", – уточнил руководитель филиала.В июле сайт РИА Новости Крым сообщал, что в Крыму два бойца СВО с парной ампутацией ног получили автомобили с ручным управлением и автоматической коробкой передач.Также в мае 2025 года транспортные средства получили три ветерана. В августе того же года кроссовер "Москвич" от фонда "Защитники Отечества" достался бойцу из Евпатории, который в боях потерял обе ноги.29 мая 2024 года в Федеральный закон "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" были внесены изменения, согласно которым Государственный фонд поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" обеспечивает отдельные категории участников СВО автомобилями с ручным управлением.К таким категориям относятся: ветераны с инвалидностью, передвигающиеся только на кресле-коляске, и ветераны с парной ампутацией, протезирование которых невозможно, или если после протезирования они не могут самостоятельно передвигаться за пределами жилого помещения.Инициативу фонда включить автомобили с ручным управлением в перечень технических средств реабилитации ранее поддержал президент РФ Владимир Путин. Она затронула все регионы страны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму получили помощь 22 тысячи ветеранов СВО и членов их семейКакие новые меры поддержки получат ветераны СВО в фонде "Защитники Отечества"Новая кухня и душевая: в Крыму адаптировали дом бойца СВО с инвалидностью
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости крыма, помощь бойцам сво, автомобиль, ветераны сво, участники сво, фонд "защитники отечества", владимир трегуб
В Крыму ветераны СВО с инвалидностью получают автомобили
В Крыму шесть ветеранов спецоперации с инвалидностью получили автомобили
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым.
В Крыму шесть ветеранов СВО, получивших тяжелые травмы, обеспечены автомобилями на ручном управлении. Об этом в ходе брифинга в пресс-центре РИА Новости Крым
рассказал руководитель регионального филиала "Защитники Отечества" Владимир Трегуб.
"Выдано шесть автомобилей с ручным управлением. Все ребята, которые нуждались в этих автомобилях, обеспечены. Подана заявка еще на два автомобиля. И в ближайшее время еще два бойца получат новые машины", – сказал спикер.
Для того, чтобы управлять таким автомобилем, нужно пройти специальное обучение и получить водительское удостоверение на управление автомобилем с ручным управлением. Кроме того, есть определенные требования по состоянию здоровья – важно, чтобы не было противопоказаний к управлению транспортными средствами, отметил Трегуб.
"Пройти необходимое обучение (для получения водительских прав нужного образца – ред.) можно в реабилитационном центре "Возрождение" в Евпатории, где на бесплатной основе обучают наших ветеранов-инвалидов", – уточнил руководитель филиала.
В июле сайт РИА Новости Крым сообщал
, что в Крыму два бойца СВО с парной ампутацией ног получили автомобили с ручным управлением и автоматической коробкой передач.
Также в мае 2025 года транспортные средства получили три ветерана
. В августе того же года кроссовер "Москвич" от фонда "Защитники Отечества" достался бойцу
из Евпатории, который в боях потерял обе ноги.
29 мая 2024 года в Федеральный закон "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" были внесены изменения, согласно которым Государственный фонд поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" обеспечивает отдельные категории участников СВО автомобилями с ручным управлением.
К таким категориям относятся: ветераны с инвалидностью, передвигающиеся только на кресле-коляске, и ветераны с парной ампутацией, протезирование которых невозможно, или если после протезирования они не могут самостоятельно передвигаться за пределами жилого помещения.
Инициативу фонда включить автомобили с ручным управлением в перечень технических средств реабилитации ранее поддержал президент РФ Владимир Путин. Она затронула все регионы страны.
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