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В Крыму могут расширить штат фонда "Защитники Отечества" - РИА Новости Крым, 03.10.2026
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В Крыму могут расширить штат фонда "Защитники Отечества"
В Крыму могут расширить штат фонда "Защитники Отечества" - РИА Новости Крым, 03.10.2026
В Крыму могут расширить штат фонда "Защитники Отечества"
В крымском филиале фонда "Защитники Отечества" сейчас работает 63 социальных координатора. Об этом в ходе брифинга в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал... РИА Новости Крым, 03.10.2026
2026-10-03T14:28
2026-10-03T14:28
фонд "защитники отечества"
крым
новости крыма
владимир трегуб
помощь бойцам сво
ветераны сво
участники сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. В крымском филиале фонда "Защитники Отечества" сейчас работает 63 социальных координатора. Об этом в ходе брифинга в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал руководитель филиала Владимир Трегуб, не исключив возможное расширение штатной численности в связи с ростом нагрузки на сотрудников.При этом он отметил, что решение по поводу увеличения штатной численности принимают на федеральном уровне, в руководстве фонда "Защитники Отечества", но по мере увеличения нагрузки штатная численность региональных филиалов все же постепенно увеличивалась."Так, когда мы начинали, у нас было 38 сотрудников &lt;…&gt; и я уверен, что будет расширение штатной численности &lt;…&gt; На сегодня практически везде укомплектован штат социальных координаторов, но, тем не менее, мы набираем вакансии и смотрим, чтобы, когда придет время и будет увеличена штатная численность, мы уже понимали, кто готов с нами сотрудничать", – рассказал руководитель филиала.Также он отметил, что филиал фонда "Защитники Отечества" представлен в каждом муниципальном образовании, в каждом городе и районе есть его сотрудник, социальный координатор, который непосредственно общается и работает с ветеранами, с семьями бойцов.Все социальные координаторы проходят обучение на базе Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС). Специально разработанная программа утверждена на федеральном уровне.По состоянию на март 2025 года Крыму работали 55 социальных координаторов, из них восемь – в Симферополе и Симферопольском районе и 47 в других городах и районах Крыма, рассказывал РИА Новости Крым заместитель руководителя крымского филиала госфонда "Защитники Отечества" Игорь Глушков. Тогда на одного координатора приходилось 290 подопечных, отмечал он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму получили помощь 22 тысячи ветеранов СВО и членов их семейКакие новые меры поддержки получат ветераны СВО в фонде "Защитники Отечества"Новая кухня и душевая: в Крыму адаптировали дом бойца СВО с инвалидностью
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РИА Новости Крым
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4.7
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7 495 645-6601
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фонд "защитники отечества", крым, новости крыма, владимир трегуб, помощь бойцам сво, ветераны сво, участники сво
В Крыму могут расширить штат фонда "Защитники Отечества"

В Крыму в филиале фонда "Защитники Отечества" работает 63 социальных координатора

14:28 03.10.2026
 
© РИА Новости КрымФонд "Защитники Отечества"
Фонд Защитники Отечества - РИА Новости, 1920, 03.10.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. В крымском филиале фонда "Защитники Отечества" сейчас работает 63 социальных координатора. Об этом в ходе брифинга в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал руководитель филиала Владимир Трегуб, не исключив возможное расширение штатной численности в связи с ростом нагрузки на сотрудников.
"Сейчас в филиале фонда работает 63 социальных координатора, и все они, независимо от того, что на них ложится большая нагрузка, обязаны достучаться до каждого бойца, до каждой семьи <…> нагрузка с каждым днем увеличивается. <…> У нас на сегодня уже формируется банк вакансий", – сказал спикер.
При этом он отметил, что решение по поводу увеличения штатной численности принимают на федеральном уровне, в руководстве фонда "Защитники Отечества", но по мере увеличения нагрузки штатная численность региональных филиалов все же постепенно увеличивалась.
"Так, когда мы начинали, у нас было 38 сотрудников <…> и я уверен, что будет расширение штатной численности <…> На сегодня практически везде укомплектован штат социальных координаторов, но, тем не менее, мы набираем вакансии и смотрим, чтобы, когда придет время и будет увеличена штатная численность, мы уже понимали, кто готов с нами сотрудничать", – рассказал руководитель филиала.
Также он отметил, что филиал фонда "Защитники Отечества" представлен в каждом муниципальном образовании, в каждом городе и районе есть его сотрудник, социальный координатор, который непосредственно общается и работает с ветеранами, с семьями бойцов.
Все социальные координаторы проходят обучение на базе Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС). Специально разработанная программа утверждена на федеральном уровне.
По состоянию на март 2025 года Крыму работали 55 социальных координаторов, из них восемь – в Симферополе и Симферопольском районе и 47 в других городах и районах Крыма, рассказывал РИА Новости Крым заместитель руководителя крымского филиала госфонда "Защитники Отечества" Игорь Глушков. Тогда на одного координатора приходилось 290 подопечных, отмечал он.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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