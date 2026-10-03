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В Киеве попал под удар еще один мост через Днепр: движение перекрыто
В Киеве попал под удар еще один мост через Днепр: движение перекрыто - РИА Новости Крым, 03.10.2026
В Киеве попал под удар еще один мост через Днепр: движение перекрыто
В Киеве утром в субботу, 3 октября, попал под удар еще один мост – частично перекрыто движение по Северному транспортному переходу через Днепр. В результате... РИА Новости Крым, 03.10.2026
2026-10-03T08:22
2026-10-03T08:22
2026-10-03T08:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. В Киеве утром в субботу, 3 октября, попал под удар еще один мост – частично перекрыто движение по Северному транспортному переходу через Днепр. В результате попадания есть повреждения. Об этом написал мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.Мэр украинский столицы утром в пятницу заявил о том, что в Киеве полностью или частично перекрыты мосты Южный, Метро и Патона. В четверг вечером он сообщал о повреждении моста Южный в результате попадания БПЛА.В Минобороны РФ проинформировали о нанесении удара российскими войсками по автожелезнодорожному мосту в столице Украины.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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киев, новости, виталий кличко, украина, удары по украине
В Киеве попал под удар еще один мост через Днепр: движение перекрыто
Еще один мост в Киеве попал под удар – движение перекрыто и повреждено дорожное полотно