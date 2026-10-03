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Умер Анатолий Кашпировский - РИА Новости Крым, 03.10.2026
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Умер Анатолий Кашпировский
Умер Анатолий Кашпировский - РИА Новости Крым, 03.10.2026
Умер Анатолий Кашпировский
Психотерапевт, более известный как "экстрасенс", Анатолий Кашпировский, умер в возрасте 87 лет, сообщил РИА Новости его директор Сергей Рудых. РИА Новости Крым, 03.10.2026
2026-10-03T11:45
2026-10-03T12:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Психотерапевт, более известный как "экстрасенс", Анатолий Кашпировский, умер в возрасте 87 лет, сообщил РИА Новости его директор Сергей Рудых.О дате и времени прощания будет объявлено дополнительно.Анатолий Кашпировский стал известен на весь Советский Союз после телепередач, где проводил массовые сеансы внушения. Он заявлял, что с помощью внушения может помогать людям избавляться от разных недугов. Его фирменная фраза "Даю установку" стала широко узнаваемой. В эфире демонстрировались сцены, когда люди якобы переставали чувствовать боль или "излечивались" прямо во время трансляции.В 1993 году Кашпировский был избран депутатом Государственной думы I созыва, но вскоре отошел от активной политики. В 1990‑е и позже он проводил сеансы в России и за рубежом (в том числе в США), а в 2020‑х годах начал публиковать "оздоровительные" видео в интернете.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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60
новости, утраты, память
Умер Анатолий Кашпировский

Умер Анатолий Кашпировский

11:45 03.10.2026 (обновлено: 12:01 03.10.2026)
 
© РИА Новости . Замир Усманов / Перейти в фотобанкАнатолий Кашпировский
Анатолий Кашпировский - РИА Новости, 1920, 03.10.2026
© РИА Новости . Замир Усманов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Психотерапевт, более известный как "экстрасенс", Анатолий Кашпировский, умер в возрасте 87 лет, сообщил РИА Новости его директор Сергей Рудых.
"К сожалению, Анатолия Михайловича не стало сегодня утром в 6.45 утра, 87 лет", – сказал собеседник агентства.
О дате и времени прощания будет объявлено дополнительно.
Анатолий Кашпировский стал известен на весь Советский Союз после телепередач, где проводил массовые сеансы внушения. Он заявлял, что с помощью внушения может помогать людям избавляться от разных недугов. Его фирменная фраза "Даю установку" стала широко узнаваемой. В эфире демонстрировались сцены, когда люди якобы переставали чувствовать боль или "излечивались" прямо во время трансляции.
В 1993 году Кашпировский был избран депутатом Государственной думы I созыва, но вскоре отошел от активной политики. В 1990‑е и позже он проводил сеансы в России и за рубежом (в том числе в США), а в 2020‑х годах начал публиковать "оздоровительные" видео в интернете.
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