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Ударами ВСУ выведена из строя станция мониторинга радиации в районе ЗАЭС - РИА Новости Крым, 03.10.2026
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Ударами ВСУ выведена из строя станция мониторинга радиации в районе ЗАЭС
Ударами ВСУ выведена из строя станция мониторинга радиации в районе ЗАЭС - РИА Новости Крым, 03.10.2026
Ударами ВСУ выведена из строя станция мониторинга радиации в районе ЗАЭС
После сентябрьских атак выведена из строя станция мониторинга радиации в районе Запорожской АЭС. В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) заявили,... РИА Новости Крым, 03.10.2026
2026-10-03T11:32
2026-10-03T11:36
запорожская область
заэс (запорожская атомная электростанция)
магатэ
новости
атомная энергетика
происшествия
атаки всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. После сентябрьских атак выведена из строя станция мониторинга радиации в районе Запорожской АЭС. В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) заявили, что располагают соответствующей информацией, пишет РИА Новости.Также в агентстве завили, что уведомлены о ряде угрожающих ядерной безопасности атак БПЛА в последние недели."МАГАТЭ проинформировано о серии атак беспилотников в последние недели, которые еще больше поставили под угрозу ядерную безопасность на Запорожской АЭС (ЗАЭС)", – отмечено в обнародованном заявлении агентства.Гендиректор Гросси заявил, что атаки, ставящие под угрозу ядерную безопасность, совершенно неприемлемы и должны прекратиться немедленно.ЗАЭС находится на левобережье Днепра рядом с Энергодаром. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме холодного останова.22 сентября в пресс-службе ЗАЭС сообщали, что украинский беспилотник повредил пост радиационного контроля Запорожской АЭС, расположенный в 13 километрах от станции, в районе Ивановки.13 сентября стало известно, что киевские боевики целенаправленно атаковали учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС. Было зафиксировано более 10 атак.27 августа боевики ВСУ ударили беспилотником по площадке хранилища ядерного топлива. 25 августа украинский дрон атаковал гидротехнические сооружения станции, были ранены два сотрудника.18 августа был нанесен удар по остановке общественного транспорта в Энергодаре – один человек погиб, 17 пострадали. 12 августа ВСУ атаковали сотрудников Запорожской АЭС – трое человек получили ранения. 10 августа губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что в регионе из-за украинских атак уничтожены ключевые узлы электроснабжения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Киев старается остановить работу Запорожской АЭС – БалицкийДоставка топлива на Запорожскую АЭС затруднена из-за обстрелов ВСУВСУ убили ответственного за ядерную безопасность сотрудника ЗАЭС
запорожская область
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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запорожская область, заэс (запорожская атомная электростанция), магатэ, новости, атомная энергетика, происшествия, атаки всу
Ударами ВСУ выведена из строя станция мониторинга радиации в районе ЗАЭС

Ударами ВСУ выведена из строя станция мониторинга радиации в районе Запорожской АЭС

11:32 03.10.2026 (обновлено: 11:36 03.10.2026)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. После сентябрьских атак выведена из строя станция мониторинга радиации в районе Запорожской АЭС. В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) заявили, что располагают соответствующей информацией, пишет РИА Новости.
"Как сообщается, в ходе атаки 22 сентября была выведена из строя станция мониторинга радиации за пределами территории, в результате чего снизилась способность мониторинга радиации в районе ЗАЭС", – говорится на странице станции в соцсети X.
Также в агентстве завили, что уведомлены о ряде угрожающих ядерной безопасности атак БПЛА в последние недели.
"МАГАТЭ проинформировано о серии атак беспилотников в последние недели, которые еще больше поставили под угрозу ядерную безопасность на Запорожской АЭС (ЗАЭС)", – отмечено в обнародованном заявлении агентства.
Гендиректор Гросси заявил, что атаки, ставящие под угрозу ядерную безопасность, совершенно неприемлемы и должны прекратиться немедленно.
ЗАЭС находится на левобережье Днепра рядом с Энергодаром. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме холодного останова.
22 сентября в пресс-службе ЗАЭС сообщали, что украинский беспилотник повредил пост радиационного контроля Запорожской АЭС, расположенный в 13 километрах от станции, в районе Ивановки.
13 сентября стало известно, что киевские боевики целенаправленно атаковали учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС. Было зафиксировано более 10 атак.
27 августа боевики ВСУ ударили беспилотником по площадке хранилища ядерного топлива. 25 августа украинский дрон атаковал гидротехнические сооружения станции, были ранены два сотрудника.
18 августа был нанесен удар по остановке общественного транспорта в Энергодаре – один человек погиб, 17 пострадали. 12 августа ВСУ атаковали сотрудников Запорожской АЭС – трое человек получили ранения. 10 августа губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что в регионе из-за украинских атак уничтожены ключевые узлы электроснабжения.
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Запорожская областьЗАЭС (Запорожская атомная электростанция)МАГАТЭНовостиАтомная энергетикаПроисшествияАтаки ВСУ
 
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