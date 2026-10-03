У кого чаще находят сердечно-сосудистые патологии
Проблемы с сердцем могут возникать у мужчин уже после 40 лет – кардиолог
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. У мужчин проблемы с сердцем и сосудами могут возникать уже после 40 лет, а у женщин, как правило, такие патологии могут начать беспокоить ближе к 55 годам. Такое мнение в ходе брифинга в пресс-центре РИА Новости Крым высказал главный внештатный специалист – кардиолог Минздрава республики, заведующий кардиологическим диспансером Республиканской клинической больницы им. Н.А. Семашко Валерий Садовой.
"Портрет пациента какой? Чаще это мужчина старше 40 лет, с избыточной массой тела. Он с артериальной гипертензией, малоподвижен, вредные привычки могут присутствовать", – сказал спикер, уточнив, что мужчины в принципе находятся в зоне риска. Как правило, у женщин могут появиться проблемы с сердцем в возрасте старше 55 лет, уточнил кардиолог.
Также врач напомнил, что для нормальной работы сердца важны правильное питание и регулярная физическая нагрузка, не чрезмерная, не в тренировочном режиме, а в разминочном. Например, ходьба в течение часа.
"Сердце надо ставить комфортные условия работы, не должно быть чрезмерной частоты сокращения, не должно быть аритмии, не должно быть артериальной гипертензии, не должно быть препятствия кровотоку", – сказал медик.
И подчеркнул, что также следует отказаться от курения и чрезмерного употребления алкоголя.
Ранее сообщалось, что в Крыму с 2014 года почти вдвое снизился показатель смертности от сердечно-сосудистых патологий.
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