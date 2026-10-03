https://crimea.ria.ru/20261003/u-kogo-chasche-nakhodyat-serdechno-sosudistye-patologii-1159833364.html

У кого чаще находят сердечно-сосудистые патологии

У кого чаще находят сердечно-сосудистые патологии - РИА Новости Крым, 03.10.2026

У кого чаще находят сердечно-сосудистые патологии

У мужчин проблемы с сердцем и сосудами могут возникать уже после 40 лет, а у женщин, как правило, такие патологии могут начать беспокоить ближе к 55 годам... РИА Новости Крым, 03.10.2026

2026-10-03T19:10

2026-10-03T19:10

2026-10-03T19:10

здоровье

совет эксперта

кардиология

валерий садовой

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/01/1159884301_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0d177546a213f4b32ffa33e90e3fb3b2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. У мужчин проблемы с сердцем и сосудами могут возникать уже после 40 лет, а у женщин, как правило, такие патологии могут начать беспокоить ближе к 55 годам. Такое мнение в ходе брифинга в пресс-центре РИА Новости Крым высказал главный внештатный специалист – кардиолог Минздрава республики, заведующий кардиологическим диспансером Республиканской клинической больницы им. Н.А. Семашко Валерий Садовой.Также врач напомнил, что для нормальной работы сердца важны правильное питание и регулярная физическая нагрузка, не чрезмерная, не в тренировочном режиме, а в разминочном. Например, ходьба в течение часа.И подчеркнул, что также следует отказаться от курения и чрезмерного употребления алкоголя.Ранее сообщалось, что в Крыму с 2014 года почти вдвое снизился показатель смертности от сердечно-сосудистых патологий.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Каких врачей не хватает в КрымуКак жара "обманывает" людей с сердечно-сосудистыми заболеваниямиВ Крыму появился уникальный аппарат для очистки крови

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, совет эксперта, кардиология, валерий садовой