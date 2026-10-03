https://crimea.ria.ru/20261003/tseny-na-rybu-v-rossii-fas-primet-mery-v-sluchae-neobosnovannogo-skachka-1159894073.html

Цены на рыбу в России: ФАС примет меры в случае необоснованного скачка

Цены на рыбу в России: ФАС примет меры в случае необоснованного скачка - РИА Новости Крым, 03.10.2026

Цены на рыбу в России: ФАС примет меры в случае необоснованного скачка

В случае необоснованного роста стоимости рыбы в России Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оперативно примет меры, пишет РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 03.10.2026

2026-10-03T15:28

2026-10-03T15:28

2026-10-03T15:28

фас (федеральная антимонопольная служба)

россия

цены и тарифы

рыба

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. В случае необоснованного роста стоимости рыбы в России Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оперативно примет меры, пишет РИА Новости со ссылкой на ведомство.О росте оптовых цен на красную рыбу из-за низкой лососевой путины писал "Коммерсант". По данным мониторинга Федерального государственного унитарного предприятия "Нацрыбресурс" на 28 сентября, оптовая цена на нерку составляет более 1 тысячи рублей за килограмм, на кету - 800 рублей, горбушу - от 650 до 700 рублей за килограмм.В службе отметили, что с 1 марта 2026 года правительство России ввело обязательную регистрацию внебиржевых сделок с рыбной продукцией. Мера позволяет сформировать прозрачное ценообразование и снизить риски спекуляций, отслеживать цены на рыбную продукцию по всей цепочке реализации товара. Участники рынка предоставляют на биржу информацию о заключенных внебиржевых сделках объемом более 10 тонн с минтаем, треской, пикшей, сельдью, скумбрией, горбушей, кетой, неркой.С момента введения обязанности регистрации договоров по 31 августа 2026 года было зарегистрировано более 1,34 миллиона тонн рыбной продукции по внебиржевым сделкам.Ранее отмечалось, что в России почти вдвое выросла цена на красную икру. Также фиксируется существенное подорожание лососевых видов рыбы. Основная причина этого – чрезвычайно низкие показатели путины в этом году.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе подешевели местные овощи и фруктыКак Крым обеспечен продуктами и что будет с ценамиВ Крыму устрица плодится и множится – на Донузлаве растят своих моллюсков

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россия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фас (федеральная антимонопольная служба), россия, цены и тарифы, рыба, новости