https://crimea.ria.ru/20261003/spasenie-turistov-iz-krasnoy-peschery-v-krymu-i-udary-po-mostam-cherez-dnepr-top-nedeli-1159894558.html

Спасение туристов из Красной пещеры в Крыму и удары по мостам через Днепр: топ недели

Спасение туристов из Красной пещеры в Крыму и удары по мостам через Днепр: топ недели - РИА Новости Крым, 03.10.2026

Спасение туристов из Красной пещеры в Крыму и удары по мостам через Днепр: топ недели

Удары армии России по мостам через Днепр в Киеве, а также по логистике, энергетике и коммуникационным центрам на Украине. Спасение туристов из Красной пещеры... РИА Новости Крым, 03.10.2026

2026-10-03T18:10

2026-10-03T18:10

2026-10-03T18:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Удары армии России по мостам через Днепр в Киеве, а также по логистике, энергетике и коммуникационным центрам на Украине. Спасение туристов из Красной пещеры под Симферополем. Реплика генсека ООН о Крыме. Пять депутатов от Крыма в составе девятого созыва Госдумы РФ. Благодарность президента Казахстана в адрес российского лидера Владимира Путина по украинскому вопросу. Отставки в минобороны Казахстана из-за гибели военнослужащих в Каспийском море. Террористические атаки Киева против мирных жителей России.О главных событиях этой недели по версии читателей – в подборке РИА Новости Крым.Спасение туристов в Красной пещере29 сентября группа туристов пропала в Красных пещерах под Симферополем. К спасательной операции привлекали десятки людей – три группы сотрудников МЧС работали под землей. В какой-то момент обвал не позволил одной из групп спасателей продвинуться в поиске. Тем не менее всех четверых пропавших в пещере туристов обнаружили. Следком ведет проверку. По данным следователей, туристы отправились в пещеру самостоятельно, без гида.Заблудившиеся любители-спелеологи не нашли выхода из пещеры Голубиная в пещеру Красная и развернулись обратно, а там их уже обнаружили спасатели, рассказали в МЧС республики. Спасенные в пещере туристы рассказали о своем самочувствии и поблагодарили сотрудников МЧС.Траверс из пещеры Голубиной в Красную в Крыму один из самых сложных в подземном мире полуострова, требует навыков и профессионального проводника в группе, потому что заблудиться здесь может даже тот, кто ранее уже проходил этот маршрут. Об этом рассказал спелеолог, заслуженный географ России, председатель республиканского отделения Российского географического общества Геннадий Самохин. И отметил, что большинство несчастных случаев, которые происходят во время спусков спелеотуристов в пещеры, в том числе в Крыму, связаны с человеческим фактором, а не с природным.Удары армии России по УкраинеНа этой неделе армия России продолжила серию массированных ударов по портовой, транспортной инфраструктуре Украины, логистическим и коммуникационным центрам, объектам энергетики. В частности, в результате ударов в Киеве поражен центр обработки данных "Космонова", который обеспечивал работу мобильного интернета и поддержку систем спутниковой связи "Старлинк" в интересах ВСУ. 30 сентября Киев после взрывов остался без света и воды.Также ВС РФ ударили в Киеве по автожелезнодорожному мосту через Днепр. Как сообщал мэр украинский столицы Виталий Кличко, полностью или частично в Киеве были перекрыты мосты Южный, Метро, Патона и Северный.Реплика генсека ООН о КрымеМинистр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на пресс-конференции по итогам недели высокого уровня Генассамблеи ООН, выразил удивление тем фактом, что руководство Организации Объединенных Наций предоставляет право на самоопределение Гренландии, но отказывает Крыму.По словам главы внешнеполитического ведомства РФ, в ходе его встречи с генсеком организации Антониу Гутерришем тот сказал, что гренландский вопрос следует "решать на основе Устава ООН, резолюции Генеральной Ассамблеи, территориальной целостности Дании и права гренландцев на самоопределение", и в сравнении с Крымом это якобы "разные вещи". По мнению политолога, директора Таврического информационно-аналитического центра Александра Бедрицкого, Гутерриш своими словами о Крыме фактически признал глубочайший кризис ООН, который может завершиться только с окончанием мирового кризиса.Депутаты от Крыма в ГосдумеКрым в составе девятого созыва Госдумы представят пять депутатов, в том числе участник специальной военной операции, герой России Антон Старостин. Кроме того, по региональному списку от партии "Единая Россия" прошел Михаил Шеремет, представлявший Крым в предыдущем созыве ГД, а также победители голосования по трем одномандатным округам в РК: экс-мэр Ялты Янина Павленко, депутаты Госдумы предыдущего созыва Леонид Бабашов и Юрий Нестеренко.Благодарность Токаева ПутинуПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на этой неделе поблагодарил российского лидера Владимира Путина за понимание его позиции по вопросу урегулирования украинского конфликта. Об этом он заявил на пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, находясь с рабочим визитом в ФРГ. Он подчеркнул, что выступает за прекращение военных действий на территории Украины, как и сам президент РФ.Отставки в минобороны Казахстана27 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Даурена Косанова от должности министра обороны республики после гибели военнослужащих в Каспийском море. 3 октября еще три чиновника министерства обороны республики были отправлены в отставку.Происшествие случилось 24 сентября во время учений Военно-морских сил (ВМС) Казахстана. Из-за ухудшения погодных условий в море унесло 19 военнослужащих, 14 из них погибли.Террористические атаки Киева против мирных людейВСУ на этой неделе продолжали атаковать мирную инфраструктуру РФ и совершать атаки на гражданское население России. В Волгограде один человек ранен при ударе ВСУ по многоэтажке. 12 человек, в том числе студенты, пострадали при ударе ВСУ по Трубчевску в Брянской области, трое детей и женщина ранены из-за атаки на Воронеж. Факты целенаправленных ударов ВСУ по мирным населенным пунктам и гражданским объектам зафиксированы в Запорожской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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