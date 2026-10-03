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Спасение туристов из Красной пещеры в Крыму и удары по мостам через Днепр: топ недели - РИА Новости Крым, 03.10.2026
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Спасение туристов из Красной пещеры в Крыму и удары по мостам через Днепр: топ недели
Спасение туристов из Красной пещеры в Крыму и удары по мостам через Днепр: топ недели - РИА Новости Крым, 03.10.2026
Спасение туристов из Красной пещеры в Крыму и удары по мостам через Днепр: топ недели
Удары армии России по мостам через Днепр в Киеве, а также по логистике, энергетике и коммуникационным центрам на Украине. Спасение туристов из Красной пещеры... РИА Новости Крым, 03.10.2026
2026-10-03T18:10
2026-10-03T18:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Удары армии России по мостам через Днепр в Киеве, а также по логистике, энергетике и коммуникационным центрам на Украине. Спасение туристов из Красной пещеры под Симферополем. Реплика генсека ООН о Крыме. Пять депутатов от Крыма в составе девятого созыва Госдумы РФ. Благодарность президента Казахстана в адрес российского лидера Владимира Путина по украинскому вопросу. Отставки в минобороны Казахстана из-за гибели военнослужащих в Каспийском море. Террористические атаки Киева против мирных жителей России.О главных событиях этой недели по версии читателей – в подборке РИА Новости Крым.Спасение туристов в Красной пещере29 сентября группа туристов пропала в Красных пещерах под Симферополем. К спасательной операции привлекали десятки людей – три группы сотрудников МЧС работали под землей. В какой-то момент обвал не позволил одной из групп спасателей продвинуться в поиске. Тем не менее всех четверых пропавших в пещере туристов обнаружили. Следком ведет проверку. По данным следователей, туристы отправились в пещеру самостоятельно, без гида.Заблудившиеся любители-спелеологи не нашли выхода из пещеры Голубиная в пещеру Красная и развернулись обратно, а там их уже обнаружили спасатели, рассказали в МЧС республики. Спасенные в пещере туристы рассказали о своем самочувствии и поблагодарили сотрудников МЧС.Траверс из пещеры Голубиной в Красную в Крыму один из самых сложных в подземном мире полуострова, требует навыков и профессионального проводника в группе, потому что заблудиться здесь может даже тот, кто ранее уже проходил этот маршрут. Об этом рассказал спелеолог, заслуженный географ России, председатель республиканского отделения Российского географического общества Геннадий Самохин. И отметил, что большинство несчастных случаев, которые происходят во время спусков спелеотуристов в пещеры, в том числе в Крыму, связаны с человеческим фактором, а не с природным.Удары армии России по УкраинеНа этой неделе армия России продолжила серию массированных ударов по портовой, транспортной инфраструктуре Украины, логистическим и коммуникационным центрам, объектам энергетики. В частности, в результате ударов в Киеве поражен центр обработки данных "Космонова", который обеспечивал работу мобильного интернета и поддержку систем спутниковой связи "Старлинк" в интересах ВСУ. 30 сентября Киев после взрывов остался без света и воды.Также ВС РФ ударили в Киеве по автожелезнодорожному мосту через Днепр. Как сообщал мэр украинский столицы Виталий Кличко, полностью или частично в Киеве были перекрыты мосты Южный, Метро, Патона и Северный.Реплика генсека ООН о КрымеМинистр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на пресс-конференции по итогам недели высокого уровня Генассамблеи ООН, выразил удивление тем фактом, что руководство Организации Объединенных Наций предоставляет право на самоопределение Гренландии, но отказывает Крыму.По словам главы внешнеполитического ведомства РФ, в ходе его встречи с генсеком организации Антониу Гутерришем тот сказал, что гренландский вопрос следует "решать на основе Устава ООН, резолюции Генеральной Ассамблеи, территориальной целостности Дании и права гренландцев на самоопределение", и в сравнении с Крымом это якобы "разные вещи". По мнению политолога, директора Таврического информационно-аналитического центра Александра Бедрицкого, Гутерриш своими словами о Крыме фактически признал глубочайший кризис ООН, который может завершиться только с окончанием мирового кризиса.Депутаты от Крыма в ГосдумеКрым в составе девятого созыва Госдумы представят пять депутатов, в том числе участник специальной военной операции, герой России Антон Старостин. Кроме того, по региональному списку от партии "Единая Россия" прошел Михаил Шеремет, представлявший Крым в предыдущем созыве ГД, а также победители голосования по трем одномандатным округам в РК: экс-мэр Ялты Янина Павленко, депутаты Госдумы предыдущего созыва Леонид Бабашов и Юрий Нестеренко.Благодарность Токаева ПутинуПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на этой неделе поблагодарил российского лидера Владимира Путина за понимание его позиции по вопросу урегулирования украинского конфликта. Об этом он заявил на пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, находясь с рабочим визитом в ФРГ. Он подчеркнул, что выступает за прекращение военных действий на территории Украины, как и сам президент РФ.Отставки в минобороны Казахстана27 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Даурена Косанова от должности министра обороны республики после гибели военнослужащих в Каспийском море. 3 октября еще три чиновника министерства обороны республики были отправлены в отставку.Происшествие случилось 24 сентября во время учений Военно-морских сил (ВМС) Казахстана. Из-за ухудшения погодных условий в море унесло 19 военнослужащих, 14 из них погибли.Террористические атаки Киева против мирных людейВСУ на этой неделе продолжали атаковать мирную инфраструктуру РФ и совершать атаки на гражданское население России. В Волгограде один человек ранен при ударе ВСУ по многоэтажке. 12 человек, в том числе студенты, пострадали при ударе ВСУ по Трубчевску в Брянской области, трое детей и женщина ранены из-за атаки на Воронеж. Факты целенаправленных ударов ВСУ по мирным населенным пунктам и гражданским объектам зафиксированы в Запорожской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Спасение туристов из Красной пещеры в Крыму и удары по мостам через Днепр: топ недели

Удары по мостам через Днепр в Киеве и спасение туристов из пещеры в Крыму – топ недели

18:10 03.10.2026
 
© МЧС Республики КрымПоисково-спасательная операция в Красной пещере
Поисково-спасательная операция в Красной пещере
© МЧС Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Удары армии России по мостам через Днепр в Киеве, а также по логистике, энергетике и коммуникационным центрам на Украине. Спасение туристов из Красной пещеры под Симферополем. Реплика генсека ООН о Крыме. Пять депутатов от Крыма в составе девятого созыва Госдумы РФ. Благодарность президента Казахстана в адрес российского лидера Владимира Путина по украинскому вопросу. Отставки в минобороны Казахстана из-за гибели военнослужащих в Каспийском море. Террористические атаки Киева против мирных жителей России.
О главных событиях этой недели по версии читателей – в подборке РИА Новости Крым.

Спасение туристов в Красной пещере

29 сентября группа туристов пропала в Красных пещерах под Симферополем. К спасательной операции привлекали десятки людей – три группы сотрудников МЧС работали под землей. В какой-то момент обвал не позволил одной из групп спасателей продвинуться в поиске. Тем не менее всех четверых пропавших в пещере туристов обнаружили. Следком ведет проверку. По данным следователей, туристы отправились в пещеру самостоятельно, без гида.
Заблудившиеся любители-спелеологи не нашли выхода из пещеры Голубиная в пещеру Красная и развернулись обратно, а там их уже обнаружили спасатели, рассказали в МЧС республики. Спасенные в пещере туристы рассказали о своем самочувствии и поблагодарили сотрудников МЧС.
Траверс из пещеры Голубиной в Красную в Крыму один из самых сложных в подземном мире полуострова, требует навыков и профессионального проводника в группе, потому что заблудиться здесь может даже тот, кто ранее уже проходил этот маршрут. Об этом рассказал спелеолог, заслуженный географ России, председатель республиканского отделения Российского географического общества Геннадий Самохин. И отметил, что большинство несчастных случаев, которые происходят во время спусков спелеотуристов в пещеры, в том числе в Крыму, связаны с человеческим фактором, а не с природным.
Поисковые работы в Красной пещере
1 октября, 13:06Эксклюзивы РИА Новости Крым
"Мы шли в темноту": как искали туристов в Красной пещере в Крыму

Удары армии России по Украине

На этой неделе армия России продолжила серию массированных ударов по портовой, транспортной инфраструктуре Украины, логистическим и коммуникационным центрам, объектам энергетики. В частности, в результате ударов в Киеве поражен центр обработки данных "Космонова", который обеспечивал работу мобильного интернета и поддержку систем спутниковой связи "Старлинк" в интересах ВСУ. 30 сентября Киев после взрывов остался без света и воды.
Также ВС РФ ударили в Киеве по автожелезнодорожному мосту через Днепр. Как сообщал мэр украинский столицы Виталий Кличко, полностью или частично в Киеве были перекрыты мосты Южный, Метро, Патона и Северный.
У берегов Ялты
1 октября, 20:12
"Получи, фашист, гранату": Путин об ответе на атаки ВСУ в Черном море

Реплика генсека ООН о Крыме

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на пресс-конференции по итогам недели высокого уровня Генассамблеи ООН, выразил удивление тем фактом, что руководство Организации Объединенных Наций предоставляет право на самоопределение Гренландии, но отказывает Крыму.
По словам главы внешнеполитического ведомства РФ, в ходе его встречи с генсеком организации Антониу Гутерришем тот сказал, что гренландский вопрос следует "решать на основе Устава ООН, резолюции Генеральной Ассамблеи, территориальной целостности Дании и права гренландцев на самоопределение", и в сравнении с Крымом это якобы "разные вещи". По мнению политолога, директора Таврического информационно-аналитического центра Александра Бедрицкого, Гутерриш своими словами о Крыме фактически признал глубочайший кризис ООН, который может завершиться только с окончанием мирового кризиса.
Министерство иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 03.10.2026
13:39
Массированные удары продолжатся: заявление МИД РФ о предостережении от нахождения в Киеве

Депутаты от Крыма в Госдуме

Крым в составе девятого созыва Госдумы представят пять депутатов, в том числе участник специальной военной операции, герой России Антон Старостин. Кроме того, по региональному списку от партии "Единая Россия" прошел Михаил Шеремет, представлявший Крым в предыдущем созыве ГД, а также победители голосования по трем одномандатным округам в РК: экс-мэр Ялты Янина Павленко, депутаты Госдумы предыдущего созыва Леонид Бабашов и Юрий Нестеренко.
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Благодарность Токаева Путину

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на этой неделе поблагодарил российского лидера Владимира Путина за понимание его позиции по вопросу урегулирования украинского конфликта. Об этом он заявил на пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, находясь с рабочим визитом в ФРГ. Он подчеркнул, что выступает за прекращение военных действий на территории Украины, как и сам президент РФ.
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28 сентября, 19:50
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Отставки в минобороны Казахстана

27 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Даурена Косанова от должности министра обороны республики после гибели военнослужащих в Каспийском море. 3 октября еще три чиновника министерства обороны республики были отправлены в отставку.
Происшествие случилось 24 сентября во время учений Военно-морских сил (ВМС) Казахстана. Из-за ухудшения погодных условий в море унесло 19 военнослужащих, 14 из них погибли.
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Террористические атаки Киева против мирных людей

ВСУ на этой неделе продолжали атаковать мирную инфраструктуру РФ и совершать атаки на гражданское население России. В Волгограде один человек ранен при ударе ВСУ по многоэтажке. 12 человек, в том числе студенты, пострадали при ударе ВСУ по Трубчевску в Брянской области, трое детей и женщина ранены из-за атаки на Воронеж. Факты целенаправленных ударов ВСУ по мирным населенным пунктам и гражданским объектам зафиксированы в Запорожской области.
ЗАЭС
11:32
Ударами ВСУ выведена из строя станция мониторинга радиации в районе ЗАЭС
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