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Сколько воды накопили водохранилища в Крыму в сентябре - РИА Новости Крым, 03.10.2026
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Сколько воды накопили водохранилища в Крыму в сентябре
Сколько воды накопили водохранилища в Крыму в сентябре - РИА Новости Крым, 03.10.2026
Сколько воды накопили водохранилища в Крыму в сентябре
Несмотря на то, что в Крыму начались осенние дожди и вода постепенно стала поступать в водохранилища полуострова, в сентябре все еще сохранялась тенденция к... РИА Новости Крым, 03.10.2026
2026-10-03T09:45
2026-10-03T09:45
водохранилище
водохранилища крыма
анатолий копачевский
илья николенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Несмотря на то, что в Крыму начались осенние дожди и вода постепенно стала поступать в водохранилища полуострова, в сентябре все еще сохранялась тенденция к уменьшению их фактического объема. В то же время нынешние значения соответствуют среднему многолетнему графику наполнения резервуаров естественного стока. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал заведующий кафедрой химических технологий водопользования "Института биохимических технологий, экологии и фармации" КФУ им. Вернадского, доктор технических наук, профессор Илья Николенко.Он также привел данные, когда в многоводные годы в Крыму, например в 2024 году, объем наполнения был 125 миллионов, но при этом уменьшился на 13 млн, в 2023 - 160 млн, уменьшился на 15 млн кубов, в 2022 объем наполнения - 184 млн кубов, уменьшался на 14. В годы среднего наполнения, по его данным, например в 2021 году, объем наполнения составлял 124 млн кубов, а уменьшился на 8. В маловодный же 2020 год объем наполнения составлял всего лишь 56 миллионов, уменьшился тоже на 11 млн кубов."То есть мы видим, что сохраняется тенденция к уменьшению фактического объема наполнения водохранилищ, но следует учитывать, что это разница между притоками и потерями воды. Если посмотреть в августе, то у нас уменьшение составило 20 миллионов, в июле – 10 млн кубов. Если же посмотреть на показатели с начала года, то в мае у нас объем наполнения увеличился на 18 млн кубов, а в феврале и в январе были большие осадки, объем фактический наполнения увеличился на 68 миллионов кубов воды. Это - значительно", – отметил Илья Николенко.Среднее многолетнее значение же за 40 лет наблюдений, на которое всегда ориентируются ученые, составляет в сентябре 134 млн кубов с уменьшением в среднем на 12 млн."То есть мы видим, что мы идем по графику среднего многолетнего, как по объему наполнения, так и по изменению фактического объема, наполнения водохранилищ", – подчеркнул он.Директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский в свою очередь привел статистику по наполняемости трех самых крупных водохранилищ, питающих самый крупный город республики – Симферополь.Всего же в сентябре в эти три водохранилища, по информации гостя студии, в сумме поступило 830 тысяч метров кубических воды."Если посмотреть на объем поступлений с начала года, то мы увидим интересное значение – в Аянское поступило почти 19 миллионов, в Симферопольское – 36 миллионов, а в Партизанское – 40 миллионов кубометров воды", – обозначил он.Директор фирмы "Водные технологии" также обратил внимание, что даже по среднемноголетнему значению в Крыму имеются достаточно большие объемы для наполнения водохранилищ, но при этом для избыточной воды должны быть подготовлены бассейны, водохранилища, прудовые хозяйства, которые могли бы эту воду сохранить для сельскохозяйственных целей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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водохранилище, водохранилища крыма, анатолий копачевский, илья николенко, вода, вода в крыму, климат, новости крыма
Сколько воды накопили водохранилища в Крыму в сентябре

В Крыму в сентября объем наполнения водохранилищ уменьшился на 11 миллионов кубов

09:45 03.10.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСчастливенское водохранилище
Счастливенское водохранилище - РИА Новости, 1920, 03.10.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Несмотря на то, что в Крыму начались осенние дожди и вода постепенно стала поступать в водохранилища полуострова, в сентябре все еще сохранялась тенденция к уменьшению их фактического объема. В то же время нынешние значения соответствуют среднему многолетнему графику наполнения резервуаров естественного стока. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал заведующий кафедрой химических технологий водопользования "Института биохимических технологий, экологии и фармации" КФУ им. Вернадского, доктор технических наук, профессор Илья Николенко.

"Сейчас идет сороковая неделя года, и за сентябрь фактический объем наполнения крымских водохранилищ составил 150 миллионов кубометров, а уменьшился он на 11 млн кубов. В прошлом году объем наполнения был 75 миллионов кубов и уменьшился на 8", – поделился профессор КФУ.

Он также привел данные, когда в многоводные годы в Крыму, например в 2024 году, объем наполнения был 125 миллионов, но при этом уменьшился на 13 млн, в 2023 - 160 млн, уменьшился на 15 млн кубов, в 2022 объем наполнения - 184 млн кубов, уменьшался на 14. В годы среднего наполнения, по его данным, например в 2021 году, объем наполнения составлял 124 млн кубов, а уменьшился на 8. В маловодный же 2020 год объем наполнения составлял всего лишь 56 миллионов, уменьшился тоже на 11 млн кубов.
"То есть мы видим, что сохраняется тенденция к уменьшению фактического объема наполнения водохранилищ, но следует учитывать, что это разница между притоками и потерями воды. Если посмотреть в августе, то у нас уменьшение составило 20 миллионов, в июле – 10 млн кубов. Если же посмотреть на показатели с начала года, то в мае у нас объем наполнения увеличился на 18 млн кубов, а в феврале и в январе были большие осадки, объем фактический наполнения увеличился на 68 миллионов кубов воды. Это - значительно", – отметил Илья Николенко.
Среднее многолетнее значение же за 40 лет наблюдений, на которое всегда ориентируются ученые, составляет в сентябре 134 млн кубов с уменьшением в среднем на 12 млн.
"То есть мы видим, что мы идем по графику среднего многолетнего, как по объему наполнения, так и по изменению фактического объема, наполнения водохранилищ", – подчеркнул он.
Директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский в свою очередь привел статистику по наполняемости трех самых крупных водохранилищ, питающих самый крупный город республики – Симферополь.

"В Аянское водохранилище в сентябре поступало 205 тысяч метров кубических в сутки при среднем многолетнем поступлении в сентябре 300 тысяч. При этом максимальное поступление наблюдалось в 1996 году и составляло 4 миллиона. Мы видим, что отклонение от среднего многолетнего незначительное – в полтора раза отличается. В Симферопольское водохранилище поступило 460 тысяч кубов в сентябре при среднем многолетнем значении 712 тысяч. В Партизанское водохранилище приток составил 218 тысяч, при среднем многолетнем значении 404 тысячи", – поделился он.

Всего же в сентябре в эти три водохранилища, по информации гостя студии, в сумме поступило 830 тысяч метров кубических воды.
"Если посмотреть на объем поступлений с начала года, то мы увидим интересное значение – в Аянское поступило почти 19 миллионов, в Симферопольское – 36 миллионов, а в Партизанское – 40 миллионов кубометров воды", – обозначил он.
Директор фирмы "Водные технологии" также обратил внимание, что даже по среднемноголетнему значению в Крыму имеются достаточно большие объемы для наполнения водохранилищ, но при этом для избыточной воды должны быть подготовлены бассейны, водохранилища, прудовые хозяйства, которые могли бы эту воду сохранить для сельскохозяйственных целей.
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