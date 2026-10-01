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Скачок на 15 градусов: погода в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 03.10.2026
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Скачок на 15 градусов: погода в Крыму в субботу
Скачок на 15 градусов: погода в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 03.10.2026
Скачок на 15 градусов: погода в Крыму в субботу
В субботу в Крыму ожидается солнечная, умеренно теплая погода без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 03.10.2026
2026-10-03T00:01
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погода
погода в крыму
крымская погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. В субботу в Крыму ожидается солнечная, умеренно теплая погода без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...8, днем +17...19.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8...10, днем +16...18.На побережье осадков не ожидается. В Ялте, Алуште, Евпатории ,Судаке и Феодосии ночью температура воздуха составит +11....13, днем потеплеет до +20 градусов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Скачок на 15 градусов: погода в Крыму в субботу

В Крыму в субботу будет тепло и солнечно

00:01 03.10.2026
 
© Telegram Михаил РазвожаевВиды Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. В субботу в Крыму ожидается солнечная, умеренно теплая погода без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +5…10, на побережье до +14; днем +17…21, в горах +10…15", - уточнили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...8, днем +17...19.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8...10, днем +16...18.
На побережье осадков не ожидается. В Ялте, Алуште, Евпатории ,Судаке и Феодосии ночью температура воздуха составит +11....13, днем потеплеет до +20 градусов.
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