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Скачок на 15 градусов: погода в Крыму в субботу

Скачок на 15 градусов: погода в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 03.10.2026

Скачок на 15 градусов: погода в Крыму в субботу

В субботу в Крыму ожидается солнечная, умеренно теплая погода без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 03.10.2026

2026-10-03T00:01

2026-10-03T00:01

2026-10-03T00:01

погода

погода в крыму

крымская погода

крымский гидрометцентр

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. В субботу в Крыму ожидается солнечная, умеренно теплая погода без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...8, днем +17...19.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8...10, днем +16...18.На побережье осадков не ожидается. В Ялте, Алуште, Евпатории ,Судаке и Феодосии ночью температура воздуха составит +11....13, днем потеплеет до +20 градусов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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