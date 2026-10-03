https://crimea.ria.ru/20261003/shest-aviabomb-i-pochti-700-bespilotnikov-sbili-nad-rossiey-1159919241.html

Шесть авиабомб и почти 700 беспилотников сбили над Россией

Шесть авиабомб и почти 700 беспилотников сбили над Россией - РИА Новости Крым, 03.10.2026

Шесть авиабомб и почти 700 беспилотников сбили над Россией

За минувшие сутки над территорией России силы ПВО сбили шесть авиабомб и 680 вражеских беспилотников. Об этом в субботу сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 03.10.2026

2026-10-03T13:33

2026-10-03T13:33

2026-10-03T13:34

новости сво

вооруженные силы россии

пво

министерство обороны рф

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e8/0b/1d/1142247819_0:0:3118:1754_1920x0_80_0_0_b0206f911aba2653e8f4c5852b674669.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. За минувшие сутки над территорией России силы ПВО сбили шесть авиабомб и 680 вражеских беспилотников. Об этом в субботу сообщили в Минобороны РФ.По данным оборонного ведомства, за сутки поражены места хранения беспилотников ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, вооруженные силы россии, пво, министерство обороны рф