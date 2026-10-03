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Шесть авиабомб и почти 700 беспилотников сбили над Россией
Шесть авиабомб и почти 700 беспилотников сбили над Россией - РИА Новости Крым, 03.10.2026
Шесть авиабомб и почти 700 беспилотников сбили над Россией
За минувшие сутки над территорией России силы ПВО сбили шесть авиабомб и 680 вражеских беспилотников. Об этом в субботу сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 03.10.2026
2026-10-03T13:33
2026-10-03T13:33
2026-10-03T13:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. За минувшие сутки над территорией России силы ПВО сбили шесть авиабомб и 680 вражеских беспилотников. Об этом в субботу сообщили в Минобороны РФ.По данным оборонного ведомства, за сутки поражены места хранения беспилотников ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости сво, вооруженные силы россии, пво, министерство обороны рф
Шесть авиабомб и почти 700 беспилотников сбили над Россией
Шесть авиабомб и почти 700 украинских дронов ликвидировали над Россией за сутки
13:33 03.10.2026 (обновлено: 13:34 03.10.2026)