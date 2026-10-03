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Российский "Гиацинт" сжег укрытие с боевиками и дронами ВСУ
Российский "Гиацинт" сжег укрытие с боевиками и дронами ВСУ - РИА Новости Крым, 03.10.2026
Российский "Гиацинт" сжег укрытие с боевиками и дронами ВСУ
На Ореховском направлении расчеты 152-мм орудий "Гиацинт-Б" Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ уничтожили опорный пункт ВСУ с боеприпасами и... РИА Новости Крым, 03.10.2026
2026-10-03T18:27
2026-10-03T18:27
2026-10-03T18:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. На Ореховском направлении расчеты 152-мм орудий "Гиацинт-Б" Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ уничтожили опорный пункт ВСУ с боеприпасами и дронами, а также разбили склад боеприпасов. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.Кроме того, в одном из домов в Малокатериновке боевики оборудовали склад боеприпасов, который также был уничтожен точным огнем российских артиллеристов, уточнили в Минобороны.Артиллерийские расчеты 152-мм буксируемых орудий "Гиацинт-Б" круглосуточно ведут контрбатарейную борьбу, а также оказывают огневую поддержку штурмовым подразделениям, продвигающимся вглубь населенных пунктов Малокатериновка и Григоровка Запорожской области, добавили в ведомстве.Ранее расчеты реактивных систем залпового огня "Град" 58-й гвардейской общевойсковой армии из состава группировки "Днепр" также уничтожили опорные пункты ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области. Расчет 122-мм гаубицы Д-30 группировки войск "Днепр" уничтожил укрепленный пункт противника в районе Орехова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные сжимают в кольцо окружения боевиков ВСУ на ХарьковщинеШесть авиабомб и почти 700 беспилотников сбили над РоссиейВС России взяли под контроль еще один населенный пункт в Харьковской области
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министерство обороны рф, новости сво, запорожская область, вооруженные силы россии, потери всу
Российский "Гиацинт" сжег укрытие с боевиками и дронами ВСУ
ВС РФ артиллерийским ударом уничтожили опорник ВСУ с склад боеприпасов под Ореховом
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. На Ореховском направлении расчеты 152-мм орудий "Гиацинт-Б" Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ уничтожили опорный пункт ВСУ с боеприпасами и дронами, а также разбили склад боеприпасов. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
"В ходе разведывательных мероприятий средствами воздушной разведки в одной из лесопосадок был обнаружен опорный пункт противника, в который боевики стягивали дроны и боеприпасы. Расчет 152-мм орудия "Гиацинт-Б" точным огнем с закрытой огневой позиции нанес огневое поражение по выявленной цели", – говорится в сообщении.
Кроме того, в одном из домов в Малокатериновке боевики оборудовали склад боеприпасов, который также был уничтожен точным огнем российских артиллеристов, уточнили в Минобороны.
Артиллерийские расчеты 152-мм буксируемых орудий "Гиацинт-Б" круглосуточно ведут контрбатарейную борьбу, а также оказывают огневую поддержку штурмовым подразделениям, продвигающимся вглубь населенных пунктов Малокатериновка и Григоровка Запорожской области, добавили в ведомстве.
Ранее расчеты реактивных систем залпового огня "Град" 58-й гвардейской общевойсковой армии из состава группировки "Днепр" также уничтожили опорные пункты ВСУ
на Ореховском направлении в Запорожской области. Расчет 122-мм гаубицы Д-30 группировки войск "Днепр" уничтожил укрепленный пункт
противника в районе Орехова.
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