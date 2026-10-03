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Российские военные сжимают в кольцо окружения боевиков ВСУ на Харьковщине

Российские военные сжимают в кольцо окружения боевиков ВСУ на Харьковщине - РИА Новости Крым, 03.10.2026

Российские военные сжимают в кольцо окружения боевиков ВСУ на Харьковщине

Российские военные группировки "Север" сжимают в кольцо боевиков ВСУ в Харьковской области. Об этом в субботу сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 03.10.2026

2026-10-03T14:07

2026-10-03T14:07

2026-10-03T14:07

новости сво

харьковская область

вооруженные силы россии

министерство обороны рф

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Российские военные группировки "Север" сжимают в кольцо боевиков ВСУ в Харьковской области. Об этом в субботу сообщили в Минобороны РФ.Армия России наносит сокрушительные удары по формированиям противника в окрестностях населенных пунктов Николаевка, Нефедовка, Купино и Черное Харьковской области, уточнили в ведомстве."Потери ВСУ за сутки в кольце окружения составили до 35 военнослужащих, боевая бронированная машина", – уточняется в сводке.В ходе расширения внешней зоны контроля продолжаются активные бои за освобождение Приколотного и Соснового Бора. Ведется огневое поражение по опорным пунктам боевиков Зеленского в населенных пунктах Хатнее и Федоровка Харьковской области, добавили в пресс-службе Минобороны РФ.Ранее в субботу сообщалось, что в результате активных наступательных действий российские военные взяли под свой контроль населенный пункт Новая Казачья в Харьковской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

харьковская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, харьковская область, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, потери всу