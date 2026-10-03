https://crimea.ria.ru/20261003/pvo-likvidirovala-244-bespilotnika-vsu-nad-regionami-rossii-1159926220.html
ПВО ликвидировала 244 беспилотника ВСУ над регионами России
ПВО ликвидировала 244 беспилотника ВСУ над регионами России - РИА Новости Крым, 03.10.2026
ПВО ликвидировала 244 беспилотника ВСУ над регионами России
В течение дня субботы, 3 октября, средства противовоздушной обороны ВС РФ ликвидировали над регионами России, в том числе над Крымом и акваториями Азовского и... РИА Новости Крым, 03.10.2026
2026-10-03T20:14
2026-10-03T20:14
2026-10-03T20:19
новости
белгородская область
брянская область
калужская область
курская область
орловская область
смоленская область
тульская область
московская область
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/09/19/1149704203_0:0:3123:1757_1920x0_80_0_0_9385a0625cd23498a2654f6f833ffd69.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. В течение дня субботы, 3 октября, средства противовоздушной обороны ВС РФ ликвидировали над регионами России, в том числе над Крымом и акваториями Азовского и Черного морей, 244 беспилотника ВСУ, сообщает Минобороны РФ.Вражеские дроны ликвидировали над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тульской областей, Московского региона, Республики Адыгея, Республики Крым, Краснодарского края и над акваториями Азовского и Черного морей, перечислили в МО РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
белгородская область
брянская область
калужская область
курская область
орловская область
смоленская область
тульская область
московская область
республика адыгея
крым
краснодарский край
азовское море
черное море
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/09/19/1149704203_392:0:3123:2048_1920x0_80_0_0_ce47e95e74d4f727b39f78d127e5587a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, белгородская область, брянская область, калужская область, курская область, орловская область, смоленская область, тульская область, московская область, республика адыгея, крым, новости крыма, краснодарский край, азовское море, черное море, беспилотник (бпла, дрон), пво, вооруженные силы россии
ПВО ликвидировала 244 беспилотника ВСУ над регионами России
244 беспилотника ВСУ перехватили и уничтожили над регионами России за день
20:14 03.10.2026 (обновлено: 20:19 03.10.2026)