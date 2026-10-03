https://crimea.ria.ru/20261003/pvo-likvidirovala-244-bespilotnika-vsu-nad-regionami-rossii-1159926220.html

ПВО ликвидировала 244 беспилотника ВСУ над регионами России

ПВО ликвидировала 244 беспилотника ВСУ над регионами России - РИА Новости Крым, 03.10.2026

ПВО ликвидировала 244 беспилотника ВСУ над регионами России

В течение дня субботы, 3 октября, средства противовоздушной обороны ВС РФ ликвидировали над регионами России, в том числе над Крымом и акваториями Азовского и... РИА Новости Крым, 03.10.2026

2026-10-03T20:14

2026-10-03T20:14

2026-10-03T20:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. В течение дня субботы, 3 октября, средства противовоздушной обороны ВС РФ ликвидировали над регионами России, в том числе над Крымом и акваториями Азовского и Черного морей, 244 беспилотника ВСУ, сообщает Минобороны РФ.Вражеские дроны ликвидировали над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тульской областей, Московского региона, Республики Адыгея, Республики Крым, Краснодарского края и над акваториями Азовского и Черного морей, перечислили в МО РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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