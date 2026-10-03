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ПВО ликвидировала 244 беспилотника ВСУ над регионами России - РИА Новости Крым, 03.10.2026
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ПВО ликвидировала 244 беспилотника ВСУ над регионами России
ПВО ликвидировала 244 беспилотника ВСУ над регионами России - РИА Новости Крым, 03.10.2026
ПВО ликвидировала 244 беспилотника ВСУ над регионами России
В течение дня субботы, 3 октября, средства противовоздушной обороны ВС РФ ликвидировали над регионами России, в том числе над Крымом и акваториями Азовского и... РИА Новости Крым, 03.10.2026
2026-10-03T20:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. В течение дня субботы, 3 октября, средства противовоздушной обороны ВС РФ ликвидировали над регионами России, в том числе над Крымом и акваториями Азовского и Черного морей, 244 беспилотника ВСУ, сообщает Минобороны РФ.Вражеские дроны ликвидировали над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тульской областей, Московского региона, Республики Адыгея, Республики Крым, Краснодарского края и над акваториями Азовского и Черного морей, перечислили в МО РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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ПВО ликвидировала 244 беспилотника ВСУ над регионами России

244 беспилотника ВСУ перехватили и уничтожили над регионами России за день

20:14 03.10.2026 (обновлено: 20:19 03.10.2026)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкГруппа воздушного прикрытия
Группа воздушного прикрытия - РИА Новости, 1920, 03.10.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. В течение дня субботы, 3 октября, средства противовоздушной обороны ВС РФ ликвидировали над регионами России, в том числе над Крымом и акваториями Азовского и Черного морей, 244 беспилотника ВСУ, сообщает Минобороны РФ.
"В течение дня с 8:00 мск до 20:00 мск дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 244 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", – сказано в сообщении военного ведомства.
Вражеские дроны ликвидировали над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тульской областей, Московского региона, Республики Адыгея, Республики Крым, Краснодарского края и над акваториями Азовского и Черного морей, перечислили в МО РФ.
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