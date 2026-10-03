https://crimea.ria.ru/20261003/pri-pozhare-na-krasnozavodskom-khimzavode-pogibli-pyat-chelovek-1159925068.html
При пожаре на Краснозаводском химзаводе погибли пять человек
При пожаре на Краснозаводском химзаводе погибли пять человек - РИА Новости Крым, 03.10.2026
При пожаре на Краснозаводском химзаводе погибли пять человек
Тела пятерых погибших найдены при разборе завалов на месте пожара, охватившего Краснозаводской химзавод в Сергиево-Посадском округе Подмосковья. Об этом сообщил РИА Новости Крым, 03.10.2026
2026-10-03T17:49
2026-10-03T17:49
2026-10-03T17:57
новости
происшествия
пожар
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e7/0a/0c/1132053258_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_2da6e6d5fdf3b937f7f274af09aabe0f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. Тела пятерых погибших найдены при разборе завалов на месте пожара, охватившего Краснозаводской химзавод в Сергиево-Посадском округе Подмосковья. Об этом сообщил временно исполняющий полномочия главы округа Алексей Лужецкий.По информации Лужецкого, продолжаются работы по мониторингу воздушной среды. Превышений допустимых концентраций вредных веществ не обнаружено.1 октября пожар произошел на территории химического завода в подмосковном Краснозаводске, обрушились конструкции. С объекта были эвакуированы 40 человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e7/0a/0c/1132053258_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_a9687a6c234daa3ae1dc402a86e21131.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, происшествия, пожар
При пожаре на Краснозаводском химзаводе погибли пять человек
Тела пятерых погибших обнаружены после пожара на Краснозаводском химзаводе
17:49 03.10.2026 (обновлено: 17:57 03.10.2026)