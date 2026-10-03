https://crimea.ria.ru/20261003/pri-pozhare-na-krasnozavodskom-khimzavode-pogibli-pyat-chelovek-1159925068.html

При пожаре на Краснозаводском химзаводе погибли пять человек

При пожаре на Краснозаводском химзаводе погибли пять человек - РИА Новости Крым, 03.10.2026

При пожаре на Краснозаводском химзаводе погибли пять человек

Тела пятерых погибших найдены при разборе завалов на месте пожара, охватившего Краснозаводской химзавод в Сергиево-Посадском округе Подмосковья. Об этом сообщил РИА Новости Крым, 03.10.2026

2026-10-03T17:49

2026-10-03T17:49

2026-10-03T17:57

новости

происшествия

пожар

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e7/0a/0c/1132053258_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_2da6e6d5fdf3b937f7f274af09aabe0f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. Тела пятерых погибших найдены при разборе завалов на месте пожара, охватившего Краснозаводской химзавод в Сергиево-Посадском округе Подмосковья. Об этом сообщил временно исполняющий полномочия главы округа Алексей Лужецкий.По информации Лужецкого, продолжаются работы по мониторингу воздушной среды. Превышений допустимых концентраций вредных веществ не обнаружено.1 октября пожар произошел на территории химического завода в подмосковном Краснозаводске, обрушились конструкции. С объекта были эвакуированы 40 человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, происшествия, пожар