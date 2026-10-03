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При пожаре на Краснозаводском химзаводе погибли пять человек - РИА Новости Крым, 03.10.2026
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При пожаре на Краснозаводском химзаводе погибли пять человек
При пожаре на Краснозаводском химзаводе погибли пять человек - РИА Новости Крым, 03.10.2026
При пожаре на Краснозаводском химзаводе погибли пять человек
Тела пятерых погибших найдены при разборе завалов на месте пожара, охватившего Краснозаводской химзавод в Сергиево-Посадском округе Подмосковья. Об этом сообщил РИА Новости Крым, 03.10.2026
2026-10-03T17:49
2026-10-03T17:57
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происшествия
пожар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. Тела пятерых погибших найдены при разборе завалов на месте пожара, охватившего Краснозаводской химзавод в Сергиево-Посадском округе Подмосковья. Об этом сообщил временно исполняющий полномочия главы округа Алексей Лужецкий.По информации Лужецкого, продолжаются работы по мониторингу воздушной среды. Превышений допустимых концентраций вредных веществ не обнаружено.1 октября пожар произошел на территории химического завода в подмосковном Краснозаводске, обрушились конструкции. С объекта были эвакуированы 40 человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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60
новости, происшествия, пожар
При пожаре на Краснозаводском химзаводе погибли пять человек

Тела пятерых погибших обнаружены после пожара на Краснозаводском химзаводе

17:49 03.10.2026 (обновлено: 17:57 03.10.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 03.10.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. Тела пятерых погибших найдены при разборе завалов на месте пожара, охватившего Краснозаводской химзавод в Сергиево-Посадском округе Подмосковья. Об этом сообщил временно исполняющий полномочия главы округа Алексей Лужецкий.
"Работы по ликвидации последствий пожара на территории Краснозаводского химического завода завершены. С прискорбием сообщаю – при разборе завалов обнаружены пятеро погибших", – написал он в МАКС, выразив соболезнования родным и близким погибших.
По информации Лужецкого, продолжаются работы по мониторингу воздушной среды. Превышений допустимых концентраций вредных веществ не обнаружено.
1 октября пожар произошел на территории химического завода в подмосковном Краснозаводске, обрушились конструкции. С объекта были эвакуированы 40 человек.
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