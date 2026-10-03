https://crimea.ria.ru/20261003/posle-gibeli-voennykh-na-ucheniyakh-v-kazakhstane-esche-tri-chinovnika-minoborony-otpravleny-v-otstavku-1159923654.html

После гибели военных на учениях в Казахстане еще три чиновника минобороны отправлены в отставку

После гибели военных на учениях в Казахстане еще три чиновника минобороны отправлены в отставку - РИА Новости Крым, 03.10.2026

После гибели военных на учениях в Казахстане еще три чиновника минобороны отправлены в отставку

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от должностей трех руководителей министерства обороны республики, кадровые перестановки продолжаются после... РИА Новости Крым, 03.10.2026

2026-10-03T17:27

2026-10-03T17:27

2026-10-03T17:27

новости

казахстан

каспийское море

учения

кадровые перестановки

касым-жомарт токаев

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от должностей трех руководителей министерства обороны республики, кадровые перестановки продолжаются после гибели 14 военнослужащих во время учений на побережье Каспия, сообщает пресс-служба главы государства.Кроме того, от должности заместителя министра обороны Казахстана освобожден Алмаз Джумакеев, а от должности главнокомандующего Военно-морскими силами ВС страны – Канат Ниязбеков.24 сентября во время учений Военно-морских сил (ВМС) Казахстана в Каспийском море 19 военнослужащих унесло в море из-за ухудшения погодных условий. Погибли 14 военных. По факту гибели моряков возбудили уголовное дело по статьям "Халатное отношение к службе, повлекшее тяжкие последствия" и "Нарушение правил кораблевождения". Для расследования причин и обстоятельств трагедии создана правительственная комиссия.27 сентября Токаев освободил Даурена Косанова от должности министра обороны и назначил на этот пост Айдоса Мырзахметова, который с января 2024 года командовал Силами специальных операций ВС Казахстана.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

казахстан

каспийское море

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, казахстан, каспийское море, учения, кадровые перестановки, касым-жомарт токаев, происшествия