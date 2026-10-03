После гибели военных на учениях в Казахстане еще три чиновника минобороны отправлены в отставку
После гибели военных в Казахстане три руководителя минобороны страны отправлены в отставку
© Фото : Минобороны КазахстанаУчения "Хазар корганы-2026" ВМС Казахстана на Каспии
© Фото : Минобороны Казахстана
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от должностей трех руководителей министерства обороны республики, кадровые перестановки продолжаются после гибели 14 военнослужащих во время учений на побережье Каспия, сообщает пресс-служба главы государства.
"Распоряжениями главы государства: Абубакиров Каныш Асанханович освобожден от должности первого заместителя министра обороны республики Казахстан – начальника генерального штаба вооруженных сил Республики Казахстан", – цитирует сообщение РИА Новости.
Кроме того, от должности заместителя министра обороны Казахстана освобожден Алмаз Джумакеев, а от должности главнокомандующего Военно-морскими силами ВС страны – Канат Ниязбеков.
24 сентября во время учений Военно-морских сил (ВМС) Казахстана в Каспийском море 19 военнослужащих унесло в море из-за ухудшения погодных условий. Погибли 14 военных. По факту гибели моряков возбудили уголовное дело по статьям "Халатное отношение к службе, повлекшее тяжкие последствия" и "Нарушение правил кораблевождения". Для расследования причин и обстоятельств трагедии создана правительственная комиссия.
27 сентября Токаев освободил Даурена Косанова от должности министра обороны и назначил на этот пост Айдоса Мырзахметова, который с января 2024 года командовал Силами специальных операций ВС Казахстана.