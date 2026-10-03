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Поезда крымского направления будут курсировать до/от Керчи до 12 октября - РИА Новости Крым, 03.10.2026
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Поезда крымского направления будут курсировать до/от Керчи до 12 октября
Поезда крымского направления будут курсировать до/от Керчи до 12 октября - РИА Новости Крым, 03.10.2026
Поезда крымского направления будут курсировать до/от Керчи до 12 октября
Пассажирские поезда "Таврия" по направлению в Крым и из Крыма продолжают курсировать от Керчи и до нее до 12 октября включительно. Об этом сообщает пресс-служба РИА Новости Крым, 03.10.2026
2026-10-03T10:33
2026-10-03T10:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Пассажирские поезда "Таврия" по направлению в Крым и из Крыма продолжают курсировать от Керчи и до нее до 12 октября включительно. Об этом сообщает пресс-служба компании "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ).Отмечается, что на участке между Керчью и другими станциями Крыма пассажиры пользуются согласованными автобусами.Расписание автобусов, правила пересадки и информация о покупке талонов размещены на сайте компании.На привокзальной площади в Керчи для удобства пассажиров оборудовали детскую игровую зону под тентом, а также зону отдыха со скамейками и столами. А на путях установлены специальные переносные мостики, которые позволяют пройти от платформы до автобусов без необходимости подниматься на мост.Ранее сообщалось, что в осенне-зимний период в Крым будут курсировать четыре поезда "Таврия" из Москвы, Санкт-Петербурга и Адлера.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В Крыму упростили покупку ж/д билета и талона на автобус до станцииС 1 декабря в России изменятся правила возврата билетов на поездаБилеты на пассажирские поезда подорожают с октября – АТОР
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5
4.7
96
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поезд "таврия", крым, новости крыма, новости, поезд, гранд сервис экспресс, крымская железная дорога (кжд)
Поезда крымского направления будут курсировать до/от Керчи до 12 октября

В Крыму продлили ограничения на движение поездов "Таврия" до станции в Керчи до 12 октября

10:33 03.10.2026
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд "Таврия"
Поезд Таврия
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Пассажирские поезда "Таврия" по направлению в Крым и из Крыма продолжают курсировать от Керчи и до нее до 12 октября включительно. Об этом сообщает пресс-служба компании "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ).
"До 12 октября включительно для поездов "Таврия" крымского направления сохраняется действующая схема движения: поезда следуют до станции Керчь-Южная Новый парк и отправляются от нее", – говорится в сообщении.
Отмечается, что на участке между Керчью и другими станциями Крыма пассажиры пользуются согласованными автобусами.
Расписание автобусов, правила пересадки и информация о покупке талонов размещены на сайте компании.
На привокзальной площади в Керчи для удобства пассажиров оборудовали детскую игровую зону под тентом, а также зону отдыха со скамейками и столами. А на путях установлены специальные переносные мостики, которые позволяют пройти от платформы до автобусов без необходимости подниматься на мост.
Ранее сообщалось, что в осенне-зимний период в Крым будут курсировать четыре поезда "Таврия" из Москвы, Санкт-Петербурга и Адлера.
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Поезд "Таврия"КрымНовости КрымаНовостиПоездГранд Сервис ЭкспрессКрымская железная дорога (КЖД)
 
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