https://crimea.ria.ru/20261003/osennie-rasprodazhi-kak-sovershat-pokupki-pravilno-1159849835.html
Осенние распродажи: как совершать покупки правильно
Осенние распродажи: как совершать покупки правильно - РИА Новости Крым, 03.10.2026
Осенние распродажи: как совершать покупки правильно
В период распродаж потребителю следует избегать импульсивных покупок и внимательно проверять условия приобретения товара, особенно если предложение существенно... РИА Новости Крым, 03.10.2026
2026-10-03T19:55
2026-10-03T19:55
2026-10-03T19:55
роспотребнадзор
совет эксперта
распродажа
торговля
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/02/10/1153258820_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cc6b13d38f0aed14a65190576f1e35d5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. В период распродаж потребителю следует избегать импульсивных покупок и внимательно проверять условия приобретения товара, особенно если предложение существенно отличается по цене от аналогичных предложений других продавцов. Эту и другие рекомендации дают специалисты Роспотребнадзора.Также полезно заранее ознакомиться с отзывами покупателей о продавце и обратить внимание на порядок разрешения спорных ситуаций и исполнения продавцом своих обязательств.Еще до оформления заказа специалисты советуют изучить информацию о продавце. В частности, должны быть указаны полное фирменное наименование организации либо фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя, а также адрес продавца. Кроме того, необходимо внимательно изучить информацию о товаре, цене, условиях оплаты, о сроке и порядке доставки."Если доставка является платной, до оформления заказа потребителю должна быть предоставлена информация о ее стоимости и условиях", – подчеркивают в ведомстве.При получении заказа рекомендуется осмотреть товар, проверить его соответствие заказу, комплектность и внешний вид, а также убедиться в отсутствии видимых недостатков. При дистанционной продаже от товара можно отказаться до его передачи, а после передачи – в течение семи дней.Возврат товара надлежащего качества возможен при сохранении его товарного вида, потребительских свойств и документа, подтверждающего факт и условия покупки. Отсутствие такого документа не лишает потребителя возможности ссылаться на другие доказательства приобретения товара у данного продавца.Член экспертного совета Общественной палаты Республики Крым Надежда Анельчук ранее рассказала об уловках продавцов с ценниками в магазинах. В частности, покупатели имеют право потребовать продать товары именно по той стоимости, которая указана на ценниках.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Коварство "черной" пятницы: как не попасть в лапы мошенниковОтказ от "ошибочного" товара из интернета: как сделать?Как взыскать с магазина убытки дистанционно
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/02/10/1153258820_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c98acd5e6c31931cdf01a3498c97a7e4.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роспотребнадзор, совет эксперта, распродажа, торговля
Осенние распродажи: как совершать покупки правильно
На распродажах следует избегать импульсивных покупок и проверять цены – Роспотребнадзор
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. В период распродаж потребителю следует избегать импульсивных покупок и внимательно проверять условия приобретения товара, особенно если предложение существенно отличается по цене от аналогичных предложений других продавцов. Эту и другие рекомендации дают специалисты Роспотребнадзора.
"Перед оформлением заказа рекомендуется сравнить стоимость интересующего товара на нескольких торговых площадках и внимательно ознакомиться с условиями акции. Особое внимание следует обратить на информацию о первоначальной цене товара, размере предоставляемой скидки, условиях ее применения и сроках проведения акции", – советуют эксперты.
Также полезно заранее ознакомиться с отзывами покупателей о продавце и обратить внимание на порядок разрешения спорных ситуаций и исполнения продавцом своих обязательств.
Еще до оформления заказа специалисты советуют изучить информацию о продавце. В частности, должны быть указаны полное фирменное наименование организации либо фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя, а также адрес продавца. Кроме того, необходимо внимательно изучить информацию о товаре, цене, условиях оплаты, о сроке и порядке доставки.
"Если доставка является платной, до оформления заказа потребителю должна быть предоставлена информация о ее стоимости и условиях", – подчеркивают в ведомстве.
При получении заказа рекомендуется осмотреть товар, проверить его соответствие заказу, комплектность и внешний вид, а также убедиться в отсутствии видимых недостатков. При дистанционной продаже от товара можно отказаться до его передачи, а после передачи – в течение семи дней.
"Если информация о порядке и сроках возврата товара надлежащего качества не была предоставлена потребителю в письменной форме в момент доставки товара, срок отказа от товара увеличивается до трех месяцев", – уточняют в Роспотребнадзоре.
Возврат товара надлежащего качества возможен при сохранении его товарного вида, потребительских свойств и документа, подтверждающего факт и условия покупки. Отсутствие такого документа не лишает потребителя возможности ссылаться на другие доказательства приобретения товара у данного продавца.
Член экспертного совета Общественной палаты Республики Крым Надежда Анельчук ранее рассказала об уловках продавцов с ценниками в магазинах. В частности, покупатели имеют право потребовать продать товары именно по той стоимости
, которая указана на ценниках.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: