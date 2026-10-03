https://crimea.ria.ru/20261003/osennie-rasprodazhi-kak-sovershat-pokupki-pravilno-1159849835.html

Осенние распродажи: как совершать покупки правильно

Осенние распродажи: как совершать покупки правильно - РИА Новости Крым, 03.10.2026

Осенние распродажи: как совершать покупки правильно

В период распродаж потребителю следует избегать импульсивных покупок и внимательно проверять условия приобретения товара, особенно если предложение существенно... РИА Новости Крым, 03.10.2026

2026-10-03T19:55

2026-10-03T19:55

2026-10-03T19:55

роспотребнадзор

совет эксперта

распродажа

торговля

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. В период распродаж потребителю следует избегать импульсивных покупок и внимательно проверять условия приобретения товара, особенно если предложение существенно отличается по цене от аналогичных предложений других продавцов. Эту и другие рекомендации дают специалисты Роспотребнадзора.Также полезно заранее ознакомиться с отзывами покупателей о продавце и обратить внимание на порядок разрешения спорных ситуаций и исполнения продавцом своих обязательств.Еще до оформления заказа специалисты советуют изучить информацию о продавце. В частности, должны быть указаны полное фирменное наименование организации либо фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя, а также адрес продавца. Кроме того, необходимо внимательно изучить информацию о товаре, цене, условиях оплаты, о сроке и порядке доставки."Если доставка является платной, до оформления заказа потребителю должна быть предоставлена информация о ее стоимости и условиях", – подчеркивают в ведомстве.При получении заказа рекомендуется осмотреть товар, проверить его соответствие заказу, комплектность и внешний вид, а также убедиться в отсутствии видимых недостатков. При дистанционной продаже от товара можно отказаться до его передачи, а после передачи – в течение семи дней.Возврат товара надлежащего качества возможен при сохранении его товарного вида, потребительских свойств и документа, подтверждающего факт и условия покупки. Отсутствие такого документа не лишает потребителя возможности ссылаться на другие доказательства приобретения товара у данного продавца.Член экспертного совета Общественной палаты Республики Крым Надежда Анельчук ранее рассказала об уловках продавцов с ценниками в магазинах. В частности, покупатели имеют право потребовать продать товары именно по той стоимости, которая указана на ценниках.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Коварство "черной" пятницы: как не попасть в лапы мошенниковОтказ от "ошибочного" товара из интернета: как сделать?Как взыскать с магазина убытки дистанционно

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роспотребнадзор, совет эксперта, распродажа, торговля