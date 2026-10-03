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Новости СВО: что произошло в зоне боев за сутки

Новости СВО: что произошло в зоне боев за сутки - РИА Новости Крым, 03.10.2026

Новости СВО: что произошло в зоне боев за сутки

Российские военные за сутки ликвидировали еще свыше 1300 боевиков ВСУ, разбили вражескую боевую технику и вооружение, встали на более выгодные рубежи и позиции. РИА Новости Крым, 03.10.2026

2026-10-03T14:52

2026-10-03T14:52

2026-10-03T14:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Российские военные за сутки ликвидировали еще свыше 1300 боевиков ВСУ, разбили вражескую боевую технику и вооружение, встали на более выгодные рубежи и позиции. Об этом в субботу сообщили в Минобороны РФ.Подразделения группировки "Север" громят ВСУ возле Слатино, Сосновки, Великого Бурлука, Металловки, Русских Тишек и селе Безруки Харьковской области.Кроме того, в Сумской области нанесено огневое поражение украинским формированиям под Дорошовкой, Рудневкой, Хотенью, Иволжанским, Никольским, а также сел Битица и Липняк."Всего в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял свыше 250 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 19 автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы", – сказано в сообщении.Подразделения группировки "Запад" улучшили ситуацию по переднему краю, ударив по ВСУ в районах населенных пунктов Соболевка, Червоный Оскол, Грушевка и Андреевка Харьковской области. В этом квадрате украинские войска потеряли свыше 220 боевиков, два броневика и 14 автомобилей.Подразделения "Южной" группировки обосновались на более выгодных рубежах и позициях. ВСУ разбиты под Славянском, Краматорском, Василевской Пустошью и Николаевкой на территории ДНР.На этом участке противник лишился свыше 195 боевиков, 18 автомобилей и 155-мм самоходной артиллерийской установки "Krab", поставленной режиму Зеленского Варшавой.Подразделения группировки "Центр" улучшили тактическое положение, противник ослаблен в районах населенных пунктов Святогоровка, Белозерское, Веровка, Благодать, Дружковка и Роганское ДНР. В Доброполье, что на территории республики, российские штурмовики и морпехи вели наступление в северо-западной, восточной и центральной частях города, уточнили в Минобороны."Всего в зоне ответственности группировки войск "Центр" потери украинских вооруженных формирований составили до 385 военнослужащих, боевая бронированная машина, семь автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка "Богдана" и три станции радиоэлектронной борьбы", – обозначено в отчете ведомства.Подразделения группировки "Восток" проломили украинскую оборону, поразив живую силу и технику ВСУ в районах населенных пунктов Миролюбовка, Коломийцы, Ивановка Днепропетровской области и Кирово Запорожской области.ВСУ потеряли свыше 240 боевиков, два броневика и четыре автомобиля, добавили в пресс-службе.Подразделения группировки "Днепр" обосновались на более выгодных рубежах и позициях, разбив бригады ВСУ под Ореховов, Веселянкой и Кушугумом в Запорожской области.На этом участке фронта за сутки ВСУ потеряли около 35 боевиков и 12 автомобилей.Ранее в субботу сообщалось, что Вооруженные силы России установили контроль над Новой Казачьей в Харьковской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:218 украинских беспилотников ликвидировали над регионами РоссииВС России ударили по логистическому центру в ГостомелеВ Киеве попал под удар еще один мост через Днепр: движение перекрыто

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новости сво, харьковская область, сумская область, днепропетровская область, новые регионы россии, вооруженные силы россии, потери всу