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Новости Крыма и Севастополя на утро 3 октября - РИА Новости Крым, 03.10.2026
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Новости Крыма и Севастополя на утро 3 октября
Новости Крыма и Севастополя на утро 3 октября - РИА Новости Крым, 03.10.2026
Новости Крыма и Севастополя на утро 3 октября
В Крыму ночью действовала беспилотная опасность, угрозу воздушной атаки на полуостров отменили утром в субботу, в Севастополе сигнал воздушной тревоги не... РИА Новости Крым, 03.10.2026
2026-10-03T08:11
2026-10-03T08:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. В Крыму ночью действовала беспилотная опасность, угрозу воздушной атаки на полуостров отменили утром в субботу, в Севастополе сигнал воздушной тревоги не включали. Из-за повреждений электрической сети и оборудования в регионе сохраняются перебои с подачей электроэнергии.Беспилотная опасность над полуостровом объявлялась трижды за ночь. Первый раз ГУ МЧС по РК в своем канале оперативного информирования* предупредило об угрозе атаки с воздуха около часа ночи, затем в начале третьего ночи и еще через час. В ведомстве призвали к особому вниманию жителей восточных, северных, западных и центральных районов полуострова. Отбой беспилотной опасности дали утром.В Севастополе в течение ночи воздушную тревогу не объявляли.По информации "Крымэнерго", на всей территории полуострова действуют ограничения потребления электроэнергии. Отключения происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах: для проведения ремонтных работ и снятия перегрузки сети. Энергетики принимают все возможные меры для восстановления стабильного электроснабжения потребителей, заверили на предприятии.* Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
новости крыма, новости севастополя, крым, севастополь, новости
Новости Крыма и Севастополя на утро 3 октября

Новости Крыма и Севастополя на утро 3 октября

08:11 03.10.2026
 
© РИА Новости . Сергей Анашкевич / Перейти в фотобанкВид на гору Демерджи в Крыму
Вид на гору Демерджи в Крыму - РИА Новости, 1920, 03.10.2026
© РИА Новости . Сергей Анашкевич
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. В Крыму ночью действовала беспилотная опасность, угрозу воздушной атаки на полуостров отменили утром в субботу, в Севастополе сигнал воздушной тревоги не включали. Из-за повреждений электрической сети и оборудования в регионе сохраняются перебои с подачей электроэнергии.
Беспилотная опасность над полуостровом объявлялась трижды за ночь. Первый раз ГУ МЧС по РК в своем канале оперативного информирования* предупредило об угрозе атаки с воздуха около часа ночи, затем в начале третьего ночи и еще через час. В ведомстве призвали к особому вниманию жителей восточных, северных, западных и центральных районов полуострова. Отбой беспилотной опасности дали утром.
В Севастополе в течение ночи воздушную тревогу не объявляли.
По информации "Крымэнерго", на всей территории полуострова действуют ограничения потребления электроэнергии. Отключения происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах: для проведения ремонтных работ и снятия перегрузки сети. Энергетики принимают все возможные меры для восстановления стабильного электроснабжения потребителей, заверили на предприятии.
* Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".
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