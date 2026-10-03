https://crimea.ria.ru/20261003/nesgibaemye-zaschitniki-v-rossii-otmechayut-den-sozdaniya-omon-1159915259.html

Несгибаемые защитники: в России отмечают день создания ОМОН

Несгибаемые защитники: в России отмечают день создания ОМОН - РИА Новости Крым, 03.10.2026

Несгибаемые защитники: в России отмечают день создания ОМОН

Бойцы легендарного "Беркута" в 2014-м прошли через киевский майдан – в России и далеко за рубежом их знают как несгибаемых защитников. Об этом, поздравляя... РИА Новости Крым, 03.10.2026

2026-10-03T10:55

2026-10-03T10:55

2026-10-03T10:55

омон

спецподразделение "беркут"

праздники и памятные даты

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Бойцы легендарного "Беркута" в 2014-м прошли через киевский майдан – в России и далеко за рубежом их знают как несгибаемых защитников. Об этом, поздравляя сотрудников и ветеранов ОМОН с профессиональным праздником, заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Когда произошел государственный переворот в Киеве, бойцы "Беркута" уходили с майдана последними – в Севастополе их, героев, встречали со слезами на глазах. А вскоре после судьбоносных событий беркутовцам предстояло встать на защиту рубежей, и они первыми встали заслоном на Перекопе, напомнил Развожаев.И подчеркнул, что сейчас, во время специальной военной операции, бойцы ОМОН защищают Россию с той же выдержкой, доблестью и стальной волей к Победе.Воссоединение Крыма с Россией явилось для жителей полуострова спасением не только от чуждой идеологии, но и от националистов и радикалов, которые показали свою жестокость на киевском "Майдане", вспоминал события зимы 2014 года экс-командир спецподразделения ОМОН "Беркут", обеспечивавшего правопорядок во время беспорядков в Киеве, Сергей Колбин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Краповое братство: как появился крымский "Беркут""Они шли нас убивать": как Крым прошел точку невозврата в феврале 2014-гоОб СВО нужно писать сегодня: в Крыму ветеран стал автором книги

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

омон, спецподразделение "беркут", праздники и памятные даты