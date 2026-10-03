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Несгибаемые защитники: в России отмечают день создания ОМОН - РИА Новости Крым, 03.10.2026
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Несгибаемые защитники: в России отмечают день создания ОМОН
Несгибаемые защитники: в России отмечают день создания ОМОН - РИА Новости Крым, 03.10.2026
Несгибаемые защитники: в России отмечают день создания ОМОН
Бойцы легендарного "Беркута" в 2014-м прошли через киевский майдан – в России и далеко за рубежом их знают как несгибаемых защитников. Об этом, поздравляя... РИА Новости Крым, 03.10.2026
2026-10-03T10:55
2026-10-03T10:55
омон
спецподразделение "беркут"
праздники и памятные даты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Бойцы легендарного "Беркута" в 2014-м прошли через киевский майдан – в России и далеко за рубежом их знают как несгибаемых защитников. Об этом, поздравляя сотрудников и ветеранов ОМОН с профессиональным праздником, заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Когда произошел государственный переворот в Киеве, бойцы "Беркута" уходили с майдана последними – в Севастополе их, героев, встречали со слезами на глазах. А вскоре после судьбоносных событий беркутовцам предстояло встать на защиту рубежей, и они первыми встали заслоном на Перекопе, напомнил Развожаев.И подчеркнул, что сейчас, во время специальной военной операции, бойцы ОМОН защищают Россию с той же выдержкой, доблестью и стальной волей к Победе.Воссоединение Крыма с Россией явилось для жителей полуострова спасением не только от чуждой идеологии, но и от националистов и радикалов, которые показали свою жестокость на киевском "Майдане", вспоминал события зимы 2014 года экс-командир спецподразделения ОМОН "Беркут", обеспечивавшего правопорядок во время беспорядков в Киеве, Сергей Колбин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Краповое братство: как появился крымский "Беркут""Они шли нас убивать": как Крым прошел точку невозврата в феврале 2014-гоОб СВО нужно писать сегодня: в Крыму ветеран стал автором книги
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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353
60
омон, спецподразделение "беркут", праздники и памятные даты
Несгибаемые защитники: в России отмечают день создания ОМОН

Бойцов легендарного "Беркута" знают в России и за рубежом – в РФ отмечают День ОМОН

10:55 03.10.2026
 
© Фото из личного архива Владимира КрашевскогоБойцы крымского "Беркута" на майдане в Киеве
Бойцы крымского Беркута на майдане в Киеве
© Фото из личного архива Владимира Крашевского
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Бойцы легендарного "Беркута" в 2014-м прошли через киевский майдан – в России и далеко за рубежом их знают как несгибаемых защитников. Об этом, поздравляя сотрудников и ветеранов ОМОН с профессиональным праздником, заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
"Сегодня особая благодарность – севастопольским бойцам ОМОН "Беркут". Это одно из немногих именных подразделений Росгвардии. Наших легендарных "Беркутов" знают и в России, и далеко за рубежом как несгибаемых защитников. В 2014-м они прошли через киевский Майдан: держали строй до последнего", – написал губернатор в своем канале в МАКС.
Когда произошел государственный переворот в Киеве, бойцы "Беркута" уходили с майдана последними – в Севастополе их, героев, встречали со слезами на глазах. А вскоре после судьбоносных событий беркутовцам предстояло встать на защиту рубежей, и они первыми встали заслоном на Перекопе, напомнил Развожаев.
И подчеркнул, что сейчас, во время специальной военной операции, бойцы ОМОН защищают Россию с той же выдержкой, доблестью и стальной волей к Победе.
Воссоединение Крыма с Россией явилось для жителей полуострова спасением не только от чуждой идеологии, но и от националистов и радикалов, которые показали свою жестокость на киевском "Майдане", вспоминал события зимы 2014 года экс-командир спецподразделения ОМОН "Беркут", обеспечивавшего правопорядок во время беспорядков в Киеве, Сергей Колбин.
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ОМОНСпецподразделение "Беркут"Праздники и памятные даты
 
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