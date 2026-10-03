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Неинфекционная пандемия в России: эксперт назвал вторую болезнь
Неинфекционная пандемия в России: эксперт назвал вторую болезнь - РИА Новости Крым, 03.10.2026
Неинфекционная пандемия в России: эксперт назвал вторую болезнь
Здоровью россиян наравне с сахарным диабетом угрожает ожирение, которое также напрямую связано с эндокринологическими заболеваниями. Об этом в комментарии РИА... РИА Новости Крым, 03.10.2026
2026-10-03T16:07
2026-10-03T16:07
2026-10-03T16:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Здоровью россиян наравне с сахарным диабетом угрожает ожирение, которое также напрямую связано с эндокринологическими заболеваниями. Об этом в комментарии РИА Новости рассказал зампрезидента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко.Ранее в пресс-службе "НМИЦ эндокринологии им. академика Дедова" Минздрава России агентству рассказали, что сахарный диабет получил статус "неинфекционной пандемии".Кроме того, в мире остро стоит и проблема онкологических заболеваний, по той причине, что около трети из них вызваны вирусами. Так, гепатиты B и C могут стать причиной развития рака печени, который плохо поддается терапии, добавил собеседник.Сегодня в Крыму и по всей России граждане могут пройти диспансеризацию – профилактический комплекс медицинских осмотров, главной целью которых является предотвращение и раннее выявление хронических заболеваний и угрожающих состояний, таких как онкология, сахарный диабет и другие.Как сообщал министр здравоохранения России Михаил Мурашко, россиянам с избыточной массой тела стала доступна хирургическая помощь по полису ОМС.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму снизилась смертность от сердечно-сосудистых заболеванийСитуация с бешенством в Крыму – как защититьсяХрупкость костной ткани: почему в России "помолодел" остеопороз
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новости, россия, геннадий онищенко, здоровье
Неинфекционная пандемия в России: эксперт назвал вторую болезнь
Здоровью жителей России наравне с диабетом угрожает ожирение – Онищенко
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Здоровью россиян наравне с сахарным диабетом угрожает ожирение, которое также напрямую связано с эндокринологическими заболеваниями. Об этом в комментарии РИА Новости рассказал зампрезидента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко.
Ранее в пресс-службе "НМИЦ эндокринологии им. академика Дедова" Минздрава России агентству рассказали, что сахарный диабет получил статус "неинфекционной пандемии".
"Ожирение напрямую связано с эндокринологическими заболеваниями. Надо исходить из того, что любой человек, имеющий избыточный вес, он уже практически кандидат в диабет. А люди с ожирением – это та же самая проблема, потому что это нарушение эндокринного обмена человека, это точно", – отметил академик.
Кроме того, в мире остро стоит и проблема онкологических заболеваний, по той причине, что около трети из них вызваны вирусами. Так, гепатиты B и C могут стать причиной развития рака печени, который плохо поддается терапии, добавил собеседник.
Сегодня в Крыму и по всей России граждане могут пройти диспансеризацию
– профилактический комплекс медицинских осмотров, главной целью которых является предотвращение и раннее выявление хронических заболеваний и угрожающих состояний, таких как онкология, сахарный диабет и другие.
Как сообщал
министр здравоохранения России Михаил Мурашко, россиянам с избыточной массой тела стала доступна хирургическая помощь по полису ОМС.
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