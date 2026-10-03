https://crimea.ria.ru/20261003/neinfektsionnaya-pandemiya-v-rossii-ekspert-nazval-vtoruyu-bolezn-1159914832.html

Неинфекционная пандемия в России: эксперт назвал вторую болезнь

Неинфекционная пандемия в России: эксперт назвал вторую болезнь - РИА Новости Крым, 03.10.2026

Неинфекционная пандемия в России: эксперт назвал вторую болезнь

Здоровью россиян наравне с сахарным диабетом угрожает ожирение, которое также напрямую связано с эндокринологическими заболеваниями. Об этом в комментарии РИА... РИА Новости Крым, 03.10.2026

2026-10-03T16:07

2026-10-03T16:07

2026-10-03T16:07

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россия

геннадий онищенко

здоровье

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Здоровью россиян наравне с сахарным диабетом угрожает ожирение, которое также напрямую связано с эндокринологическими заболеваниями. Об этом в комментарии РИА Новости рассказал зампрезидента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко.Ранее в пресс-службе "НМИЦ эндокринологии им. академика Дедова" Минздрава России агентству рассказали, что сахарный диабет получил статус "неинфекционной пандемии".Кроме того, в мире остро стоит и проблема онкологических заболеваний, по той причине, что около трети из них вызваны вирусами. Так, гепатиты B и C могут стать причиной развития рака печени, который плохо поддается терапии, добавил собеседник.Сегодня в Крыму и по всей России граждане могут пройти диспансеризацию – профилактический комплекс медицинских осмотров, главной целью которых является предотвращение и раннее выявление хронических заболеваний и угрожающих состояний, таких как онкология, сахарный диабет и другие.Как сообщал министр здравоохранения России Михаил Мурашко, россиянам с избыточной массой тела стала доступна хирургическая помощь по полису ОМС.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму снизилась смертность от сердечно-сосудистых заболеванийСитуация с бешенством в Крыму – как защититьсяХрупкость костной ткани: почему в России "помолодел" остеопороз

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2026

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новости, россия, геннадий онищенко, здоровье