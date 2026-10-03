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На правобережье Днепра сорвана ротация ВСУ - РИА Новости Крым, 03.10.2026
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На правобережье Днепра сорвана ротация ВСУ
На правобережье Днепра сорвана ротация ВСУ - РИА Новости Крым, 03.10.2026
На правобережье Днепра сорвана ротация ВСУ
Расчеты войск беспилотных систем 49-ой общевойсковой армии группировки войск "Днепр" обнаружили и ликвидировали группу боевиков ВСУ при попытке скрытно провести РИА Новости Крым, 03.10.2026
2026-10-03T15:10
2026-10-03T15:10
новости сво
группировка войск "днепр"
днепр
вооруженные силы россии
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Расчеты войск беспилотных систем 49-ой общевойсковой армии группировки войск "Днепр" обнаружили и ликвидировали группу боевиков ВСУ при попытке скрытно провести ротацию на правом берегу Днепра на Каховском направлении. Об этом в субботу сообщили в Минобороны РФ.Подразделения войск беспилотных систем группировки "Днепр" круглосуточно ведут разведку, непрерывно наблюдают за правым берегом Днепра, контролируют логистические пути противника и подавляют его огневые точки, добавили в ведомстве.Ранее расчеты реактивных систем залпового огня "Град" 58-й гвардейской общевойсковой армии из состава группировки "Днепр" также уничтожили опорные пункты ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области.Также в Херсонской области был уничтожен авиабомбами цех сборки беспилотников и склад боеприпасов ВСУ. Скорректировал работу авиации расчет разведывательного БПЛА "ZALA" группировки войск "Днепр".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные сжимают в кольцо окружения боевиков ВСУ на ХарьковщинеШесть авиабомб и почти 700 беспилотников сбили над РоссиейВС России взяли под контроль еще один населенный пункт в Харьковской области
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новости сво, группировка войск "днепр", днепр, вооруженные силы россии, потери всу
На правобережье Днепра сорвана ротация ВСУ

Бойцы "Днепра" сорвали ротацию ВСУ на правобережье

15:10 03.10.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета БПЛА
Боевая работа расчета БПЛА - РИА Новости, 1920, 03.10.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Расчеты войск беспилотных систем 49-ой общевойсковой армии группировки войск "Днепр" обнаружили и ликвидировали группу боевиков ВСУ при попытке скрытно провести ротацию на правом берегу Днепра на Каховском направлении. Об этом в субботу сообщили в Минобороны РФ.
"Операторы разведывательных беспилотников зафиксировали движение нескольких групп личного состава противника, а также их попытки рассредоточиться в разрушенных строениях и лесопосадках. <…> В результате серии точечных ударов барражирующими боеприпасами в места скопления живой силы противника, а также оборудованные ими блиндажи и укрытия были полностью уничтожены", – говорится в сообщении.
Подразделения войск беспилотных систем группировки "Днепр" круглосуточно ведут разведку, непрерывно наблюдают за правым берегом Днепра, контролируют логистические пути противника и подавляют его огневые точки, добавили в ведомстве.
Ранее расчеты реактивных систем залпового огня "Град" 58-й гвардейской общевойсковой армии из состава группировки "Днепр" также уничтожили опорные пункты ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области.
Также в Херсонской области был уничтожен авиабомбами цех сборки беспилотников и склад боеприпасов ВСУ. Скорректировал работу авиации расчет разведывательного БПЛА "ZALA" группировки войск "Днепр".
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Новости СВОГруппировка войск "Днепр"ДнепрВооруженные силы РоссииПотери ВСУ
 
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