На правобережье Днепра сорвана ротация ВСУ
Бойцы "Днепра" сорвали ротацию ВСУ на правобережье
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Расчеты войск беспилотных систем 49-ой общевойсковой армии группировки войск "Днепр" обнаружили и ликвидировали группу боевиков ВСУ при попытке скрытно провести ротацию на правом берегу Днепра на Каховском направлении. Об этом в субботу сообщили в Минобороны РФ.
"Операторы разведывательных беспилотников зафиксировали движение нескольких групп личного состава противника, а также их попытки рассредоточиться в разрушенных строениях и лесопосадках. <…> В результате серии точечных ударов барражирующими боеприпасами в места скопления живой силы противника, а также оборудованные ими блиндажи и укрытия были полностью уничтожены", – говорится в сообщении.
Подразделения войск беспилотных систем группировки "Днепр" круглосуточно ведут разведку, непрерывно наблюдают за правым берегом Днепра, контролируют логистические пути противника и подавляют его огневые точки, добавили в ведомстве.
Ранее расчеты реактивных систем залпового огня "Град" 58-й гвардейской общевойсковой армии из состава группировки "Днепр" также уничтожили опорные пункты ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области.
Также в Херсонской области был уничтожен авиабомбами цех сборки беспилотников и склад боеприпасов ВСУ. Скорректировал работу авиации расчет разведывательного БПЛА "ZALA" группировки войск "Днепр".
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