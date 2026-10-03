https://crimea.ria.ru/20261003/na-pravoberezhe-dnepra-sorvana-rotatsiya-vsu-1159920975.html

На правобережье Днепра сорвана ротация ВСУ

На правобережье Днепра сорвана ротация ВСУ - РИА Новости Крым, 03.10.2026

На правобережье Днепра сорвана ротация ВСУ

Расчеты войск беспилотных систем 49-ой общевойсковой армии группировки войск "Днепр" обнаружили и ликвидировали группу боевиков ВСУ при попытке скрытно провести РИА Новости Крым, 03.10.2026

2026-10-03T15:10

2026-10-03T15:10

2026-10-03T15:10

новости сво

группировка войск "днепр"

днепр

вооруженные силы россии

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Расчеты войск беспилотных систем 49-ой общевойсковой армии группировки войск "Днепр" обнаружили и ликвидировали группу боевиков ВСУ при попытке скрытно провести ротацию на правом берегу Днепра на Каховском направлении. Об этом в субботу сообщили в Минобороны РФ.Подразделения войск беспилотных систем группировки "Днепр" круглосуточно ведут разведку, непрерывно наблюдают за правым берегом Днепра, контролируют логистические пути противника и подавляют его огневые точки, добавили в ведомстве.Ранее расчеты реактивных систем залпового огня "Град" 58-й гвардейской общевойсковой армии из состава группировки "Днепр" также уничтожили опорные пункты ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области.Также в Херсонской области был уничтожен авиабомбами цех сборки беспилотников и склад боеприпасов ВСУ. Скорректировал работу авиации расчет разведывательного БПЛА "ZALA" группировки войск "Днепр".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные сжимают в кольцо окружения боевиков ВСУ на ХарьковщинеШесть авиабомб и почти 700 беспилотников сбили над РоссиейВС России взяли под контроль еще один населенный пункт в Харьковской области

днепр

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, группировка войск "днепр", днепр, вооруженные силы россии, потери всу