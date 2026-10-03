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Метеорные потоки в октябре – когда наблюдать

Метеорные потоки в октябре – когда наблюдать - РИА Новости Крым, 03.10.2026

Метеорные потоки в октябре – когда наблюдать

Метеорные потоки Дракониды и Ориониды над регионами России, в том числе и над Крымом, можно будет наблюдать 9 и 21 октября, рассказал рассказал РИА Новости Крым РИА Новости Крым, 03.10.2026

2026-10-03T19:28

2026-10-03T19:28

2026-10-03T19:28

метеорный поток

космос

звездопад

сергей назаров

крымская астрофизическая обсерватория (крао)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Метеорные потоки Дракониды и Ориониды над регионами России, в том числе и над Крымом, можно будет наблюдать 9 и 21 октября, рассказал рассказал РИА Новости Крым сотрудник Крымской астрофизической обсерватории, астроном Сергей Назаров.По словам астронома, лучше всего наблюдать метеорные потоки за городом, вдали от городской засветки, в местах с большими площадями открытого неба без источников света, которые могут ослепить наблюдателя.Также Назаров рассказал, что в понедельник, 5 октября, Луна вплотную подойдет к Марсу, а на следующий день тесно сблизится с Юпитером. 9 октября метеорный поток Дракониды достигнет своего максимума, а 10-го произойдет Новолуние.Ранее лектор Московского Планетария, астроном, астрофотограф, руководитель Московского астрономического клуба Андрей Остапенко сообщал, что у Ориониды бывает около 20-30 метеоров в час, это где-то один метеор в две минуты. Случается, что и несколько метеоров в течение одной минуты видны. Метеоры достаточно яркие, поскольку сам поток является потоком пыли, оставленной знаменитой кометой Галлея, которая раз в 76 лет возвращается к Солнцу, скорость движения частиц в метеорном потоке Ориониды – порядка 60-65 километров в секунду.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские ученые научились заранее "видеть" взрывы на СолнцеНормальная звезда: Солнце потухнет и превратится в белого карликаГрозит ли Земле попадание в черную дыру

космос

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метеорный поток, космос, звездопад, сергей назаров, крымская астрофизическая обсерватория (крао)