https://crimea.ria.ru/20261003/meteornye-potoki-v-oktyabre--kogda-nablyudat-1159920465.html
Метеорные потоки в октябре – когда наблюдать
Метеорные потоки в октябре – когда наблюдать - РИА Новости Крым, 03.10.2026
Метеорные потоки в октябре – когда наблюдать
Метеорные потоки Дракониды и Ориониды над регионами России, в том числе и над Крымом, можно будет наблюдать 9 и 21 октября, рассказал рассказал РИА Новости Крым РИА Новости Крым, 03.10.2026
2026-10-03T19:28
2026-10-03T19:28
2026-10-03T19:28
метеорный поток
космос
звездопад
сергей назаров
крымская астрофизическая обсерватория (крао)
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/111856/08/1118560859_0:200:1920:1280_1920x0_80_0_0_5a0a28ffa018a9c82f500578ec8fe5d1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Метеорные потоки Дракониды и Ориониды над регионами России, в том числе и над Крымом, можно будет наблюдать 9 и 21 октября, рассказал рассказал РИА Новости Крым сотрудник Крымской астрофизической обсерватории, астроном Сергей Назаров.По словам астронома, лучше всего наблюдать метеорные потоки за городом, вдали от городской засветки, в местах с большими площадями открытого неба без источников света, которые могут ослепить наблюдателя.Также Назаров рассказал, что в понедельник, 5 октября, Луна вплотную подойдет к Марсу, а на следующий день тесно сблизится с Юпитером. 9 октября метеорный поток Дракониды достигнет своего максимума, а 10-го произойдет Новолуние.Ранее лектор Московского Планетария, астроном, астрофотограф, руководитель Московского астрономического клуба Андрей Остапенко сообщал, что у Ориониды бывает около 20-30 метеоров в час, это где-то один метеор в две минуты. Случается, что и несколько метеоров в течение одной минуты видны. Метеоры достаточно яркие, поскольку сам поток является потоком пыли, оставленной знаменитой кометой Галлея, которая раз в 76 лет возвращается к Солнцу, скорость движения частиц в метеорном потоке Ориониды – порядка 60-65 километров в секунду.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские ученые научились заранее "видеть" взрывы на СолнцеНормальная звезда: Солнце потухнет и превратится в белого карликаГрозит ли Земле попадание в черную дыру
космос
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/111856/08/1118560859_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_b86d814d0e2bd8b23b6edf33323043f9.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
метеорный поток, космос, звездопад, сергей назаров, крымская астрофизическая обсерватория (крао)
Метеорные потоки в октябре – когда наблюдать
Метеорные потоки Дракониды и Ориониды можно наблюдать 9 и 21 октября