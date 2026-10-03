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Метеорные потоки в октябре – когда наблюдать - РИА Новости Крым, 03.10.2026
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Метеорные потоки в октябре – когда наблюдать
Метеорные потоки в октябре – когда наблюдать - РИА Новости Крым, 03.10.2026
Метеорные потоки в октябре – когда наблюдать
Метеорные потоки Дракониды и Ориониды над регионами России, в том числе и над Крымом, можно будет наблюдать 9 и 21 октября, рассказал рассказал РИА Новости Крым РИА Новости Крым, 03.10.2026
2026-10-03T19:28
2026-10-03T19:28
метеорный поток
космос
звездопад
сергей назаров
крымская астрофизическая обсерватория (крао)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Метеорные потоки Дракониды и Ориониды над регионами России, в том числе и над Крымом, можно будет наблюдать 9 и 21 октября, рассказал рассказал РИА Новости Крым сотрудник Крымской астрофизической обсерватории, астроном Сергей Назаров.По словам астронома, лучше всего наблюдать метеорные потоки за городом, вдали от городской засветки, в местах с большими площадями открытого неба без источников света, которые могут ослепить наблюдателя.Также Назаров рассказал, что в понедельник, 5 октября, Луна вплотную подойдет к Марсу, а на следующий день тесно сблизится с Юпитером. 9 октября метеорный поток Дракониды достигнет своего максимума, а 10-го произойдет Новолуние.Ранее лектор Московского Планетария, астроном, астрофотограф, руководитель Московского астрономического клуба Андрей Остапенко сообщал, что у Ориониды бывает около 20-30 метеоров в час, это где-то один метеор в две минуты. Случается, что и несколько метеоров в течение одной минуты видны. Метеоры достаточно яркие, поскольку сам поток является потоком пыли, оставленной знаменитой кометой Галлея, которая раз в 76 лет возвращается к Солнцу, скорость движения частиц в метеорном потоке Ориониды – порядка 60-65 километров в секунду.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские ученые научились заранее "видеть" взрывы на СолнцеНормальная звезда: Солнце потухнет и превратится в белого карликаГрозит ли Земле попадание в черную дыру
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метеорный поток, космос, звездопад, сергей назаров, крымская астрофизическая обсерватория (крао)
Метеорные потоки в октябре – когда наблюдать

Метеорные потоки Дракониды и Ориониды можно наблюдать 9 и 21 октября

19:28 03.10.2026
 
© Depositphotos.comАстрономия
Астрономия - РИА Новости, 1920, 03.10.2026
© Depositphotos.com
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Метеорные потоки Дракониды и Ориониды над регионами России, в том числе и над Крымом, можно будет наблюдать 9 и 21 октября, рассказал рассказал РИА Новости Крым сотрудник Крымской астрофизической обсерватории, астроном Сергей Назаров.

"9-го октября Драконида и 21 – Ориониды. Метеорный поток Ориодины – самый мощный, но он приходится на растущую Луну, почти полную, поэтому яркого пика по метеорам не будет. Но надо наблюдать", – сказал ученый.

По словам астронома, лучше всего наблюдать метеорные потоки за городом, вдали от городской засветки, в местах с большими площадями открытого неба без источников света, которые могут ослепить наблюдателя.
Также Назаров рассказал, что в понедельник, 5 октября, Луна вплотную подойдет к Марсу, а на следующий день тесно сблизится с Юпитером. 9 октября метеорный поток Дракониды достигнет своего максимума, а 10-го произойдет Новолуние.
Ранее лектор Московского Планетария, астроном, астрофотограф, руководитель Московского астрономического клуба Андрей Остапенко сообщал, что у Ориониды бывает около 20-30 метеоров в час, это где-то один метеор в две минуты. Случается, что и несколько метеоров в течение одной минуты видны. Метеоры достаточно яркие, поскольку сам поток является потоком пыли, оставленной знаменитой кометой Галлея, которая раз в 76 лет возвращается к Солнцу, скорость движения частиц в метеорном потоке Ориониды – порядка 60-65 километров в секунду.
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Метеорный потоккосмосЗвездопадСергей НазаровКрымская астрофизическая обсерватория (КрАО)
 
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