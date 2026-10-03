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Массированные удары продолжатся: заявление МИД РФ о предостережении от нахождения в Киеве
Массированные удары продолжатся: заявление МИД РФ о предостережении от нахождения в Киеве - РИА Новости Крым, 03.10.2026
Массированные удары продолжатся: заявление МИД РФ о предостережении от нахождения в Киеве
В МИД России повторно предостерегли иностранцев и персонал дипмиссий от поездок на территорию Украины, в том числе от нахождения в Киеве. Об этом говорится в... РИА Новости Крым, 03.10.2026
2026-10-03T13:39
2026-10-03T13:39
2026-10-03T14:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. В МИД России повторно предостерегли иностранцев и персонал дипмиссий от поездок на территорию Украины, в том числе от нахождения в Киеве. Об этом говорится в комментарии, опубликованном ведомством на официальном сайте.Ранее российская сторона также заблаговременно призывала находящихся в Киеве иностранцев и дипломатов покинуть город, отказаться от посещения Украины, а жителей страны – не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры, уточнили в МИДе.Так, предупреждение содержалось в заявлении ведомства, которое было опубликовано 25 мая текущего года, вербальных нотах в адрес зарубежных партнеров, а также прозвучало на брифинге для дипломатического корпуса замминистра иностранных дел России Михаила Галузина 27 мая.Рекомендации не ездить на Украину неоднократно давали собственным гражданам и власти целого ряда государств, включая США, Британию, страны ЕС, Норвегию, Швейцарию. Последний раз – в августе этого года, уточнили в российском внешнеполитическом ведомстве.В мае МИД России выступил с заявлением, что российские военные приступают к нанесению системных ударов по военным предприятиям в Киеве, тогда иностранцев призвали как можно быстрее покинуть Киев, а киевлян – держаться подальше от военных объектов.26 мая постпред РФ при ООН Василий Небензя на пресс-конференции в Нью-Йорке, комментируя удары по Киеву, в очередной раз призвал иностранцев покинуть украинскую столицу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Киеве попал под удар еще один мост через Днепр: движение перекрытоВ мире нет аналогов "Сармата": в МИД предостерегли горячие головы на ЗападеТерпение лопается: Лавров предупредил Европу
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министерство иностранных дел рф (мид рф), новости, россия, украина, киев, в мире, удары по украине
Массированные удары продолжатся: заявление МИД РФ о предостережении от нахождения в Киеве
Заявление МИД РФ о предостережении от нахождения в Киеве иностранных граждан и дипломатов
13:39 03.10.2026 (обновлено: 14:17 03.10.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. В МИД России повторно предостерегли иностранцев и персонал дипмиссий от поездок на территорию Украины, в том числе от нахождения в Киеве. Об этом говорится в комментарии, опубликованном ведомством на официальном сайте.
"МИД России повторно предостерегает иностранных граждан, включая персонал дипломатических миссий, от пребывания на Украине и поездок на ее территорию. Ответственность за возможные негативные последствия целиком и полностью лежит на тех, кто игнорирует это предупреждение", – говорится в заявлении МИД РФ на официальном сайте ведомства.
Ранее российская сторона также заблаговременно призывала находящихся в Киеве иностранцев и дипломатов покинуть город, отказаться от посещения Украины, а жителей страны – не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры, уточнили в МИДе.
Так, предупреждение содержалось в заявлении ведомства
, которое было опубликовано 25 мая текущего года
, вербальных нотах в адрес зарубежных партнеров, а также прозвучало на брифинге для дипломатического корпуса замминистра иностранных дел России Михаила Галузина 27 мая.
"МИД России повторно информирует, что в ответ на террористические действия ВСУ против мирного населения и гражданской инфраструктуры нашей страны Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают системно наносить последовательные удары по объектам военного назначения в Киеве и других украинских городах", – сказано в заявлении МИД РФ.
Рекомендации не ездить на Украину неоднократно давали собственным гражданам и власти целого ряда государств, включая США, Британию, страны ЕС, Норвегию, Швейцарию. Последний раз – в августе этого года, уточнили в российском внешнеполитическом ведомстве.
В мае МИД России выступил с заявлением, что российские военные приступают к нанесению системных ударов
по военным предприятиям в Киеве, тогда иностранцев призвали как можно быстрее покинуть Киев, а киевлян – держаться подальше от военных объектов.
26 мая постпред РФ при ООН Василий Небензя на пресс-конференции в Нью-Йорке, комментируя удары по Киеву, в очередной раз призвал иностранцев
покинуть украинскую столицу.
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