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Массированные удары продолжатся: заявление МИД РФ о предостережении от нахождения в Киеве

Массированные удары продолжатся: заявление МИД РФ о предостережении от нахождения в Киеве - РИА Новости Крым, 03.10.2026

Массированные удары продолжатся: заявление МИД РФ о предостережении от нахождения в Киеве

В МИД России повторно предостерегли иностранцев и персонал дипмиссий от поездок на территорию Украины, в том числе от нахождения в Киеве. Об этом говорится в... РИА Новости Крым, 03.10.2026

2026-10-03T13:39

2026-10-03T13:39

2026-10-03T14:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. В МИД России повторно предостерегли иностранцев и персонал дипмиссий от поездок на территорию Украины, в том числе от нахождения в Киеве. Об этом говорится в комментарии, опубликованном ведомством на официальном сайте.Ранее российская сторона также заблаговременно призывала находящихся в Киеве иностранцев и дипломатов покинуть город, отказаться от посещения Украины, а жителей страны – не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры, уточнили в МИДе.Так, предупреждение содержалось в заявлении ведомства, которое было опубликовано 25 мая текущего года, вербальных нотах в адрес зарубежных партнеров, а также прозвучало на брифинге для дипломатического корпуса замминистра иностранных дел России Михаила Галузина 27 мая.Рекомендации не ездить на Украину неоднократно давали собственным гражданам и власти целого ряда государств, включая США, Британию, страны ЕС, Норвегию, Швейцарию. Последний раз – в августе этого года, уточнили в российском внешнеполитическом ведомстве.В мае МИД России выступил с заявлением, что российские военные приступают к нанесению системных ударов по военным предприятиям в Киеве, тогда иностранцев призвали как можно быстрее покинуть Киев, а киевлян – держаться подальше от военных объектов.26 мая постпред РФ при ООН Василий Небензя на пресс-конференции в Нью-Йорке, комментируя удары по Киеву, в очередной раз призвал иностранцев покинуть украинскую столицу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Киеве попал под удар еще один мост через Днепр: движение перекрытоВ мире нет аналогов "Сармата": в МИД предостерегли горячие головы на ЗападеТерпение лопается: Лавров предупредил Европу

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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