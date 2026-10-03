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Люди в Киеве вышли на майдан с требованием заключить мир - РИА Новости Крым, 03.10.2026
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Люди в Киеве вышли на майдан с требованием заключить мир
Люди в Киеве вышли на майдан с требованием заключить мир - РИА Новости Крым, 03.10.2026
Люди в Киеве вышли на майдан с требованием заключить мир
Сторонники военнослужащего 41-й бригады ВСУ Александра Тодорова вышли на митинг с требованием добиться мира на Украине, пишут украинские СМИ. РИА Новости Крым, 03.10.2026
2026-10-03T17:10
2026-10-03T17:14
новости
киев
украина
протесты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Сторонники военнослужащего 41-й бригады ВСУ Александра Тодорова вышли на митинг с требованием добиться мира на Украине, пишут украинские СМИ.Как отмечает издание, на демонстрацию пришло больше людей, чем в прошлый раз. На одном из опубликованных фото виден плакат с надписью "Остановите войну. Только мир".В начале сентября выехавший из страны депутат Рады Артем Дмитрук опубликовал в соцсетях видео, на котором Тодоров призывает сограждан провести манифестацию против власти, коррупции и беспредела в стране. Она состоялась 10 числа, но, по данным местных СМИ, собрала лишь несколько человек.Спустя две недели военнослужащий вновь обратился к гражданам Украины прийти на акцию против Владимира Зеленского 3 октября. Он обвинил главу киевского режима в уничтожении собственного народа и допустил, что после таких заявлений его "могут "запаковать" или вовсе "убрать". В тот же день Дмитрука задержала СБУ.Ранее мэр Киева Виталий Кличко на срочном заседании совета обороны после остановки движения по мостам через реку Днепр заявил, что украинская столица находится в очень драматичной ситуации.На этой неделе армия России продолжила серию массированных ударов по портовой, транспортной инфраструктуре Украины, логистическим и коммуникационным центрам, объектам энергетики. В частности, в результате ударов в Киеве поражен центр обработки данных "Космонова", который обеспечивал работу мобильного интернета и поддержку систем спутниковой связи "Старлинк" в интересах ВСУ. 30 сентября Киев после взрывов остался без света и воды.Также ВС РФ ударили в Киеве по автожелезнодорожному мосту через Днепр. Как сообщал мэр украинский столицы Виталий Кличко, полностью или частично в Киеве были перекрыты мосты Южный, Метро, Патона и Северный.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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новости, киев, украина, протесты
Люди в Киеве вышли на майдан с требованием заключить мир

В Киеве люди вышли на майдан с требованием заключить мир и остановить войну

17:10 03.10.2026 (обновлено: 17:14 03.10.2026)
 
© Фото из соцсетейАкция в центре Киева
Акция в центре Киева
© Фото из соцсетей
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Сторонники военнослужащего 41-й бригады ВСУ Александра Тодорова вышли на митинг с требованием добиться мира на Украине, пишут украинские СМИ.
"Сегодня на Майдане проходит акция по призыву Тодорова, в прошлом – одесского журналиста и правозащитника", – цитирует публикацию РИА Новости.
Как отмечает издание, на демонстрацию пришло больше людей, чем в прошлый раз. На одном из опубликованных фото виден плакат с надписью "Остановите войну. Только мир".
В начале сентября выехавший из страны депутат Рады Артем Дмитрук опубликовал в соцсетях видео, на котором Тодоров призывает сограждан провести манифестацию против власти, коррупции и беспредела в стране. Она состоялась 10 числа, но, по данным местных СМИ, собрала лишь несколько человек.
Спустя две недели военнослужащий вновь обратился к гражданам Украины прийти на акцию против Владимира Зеленского 3 октября. Он обвинил главу киевского режима в уничтожении собственного народа и допустил, что после таких заявлений его "могут "запаковать" или вовсе "убрать". В тот же день Дмитрука задержала СБУ.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко на срочном заседании совета обороны после остановки движения по мостам через реку Днепр заявил, что украинская столица находится в очень драматичной ситуации.
На этой неделе армия России продолжила серию массированных ударов по портовой, транспортной инфраструктуре Украины, логистическим и коммуникационным центрам, объектам энергетики. В частности, в результате ударов в Киеве поражен центр обработки данных "Космонова", который обеспечивал работу мобильного интернета и поддержку систем спутниковой связи "Старлинк" в интересах ВСУ. 30 сентября Киев после взрывов остался без света и воды.
Также ВС РФ ударили в Киеве по автожелезнодорожному мосту через Днепр. Как сообщал мэр украинский столицы Виталий Кличко, полностью или частично в Киеве были перекрыты мосты Южный, Метро, Патона и Северный.
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