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Люди в Киеве вышли на майдан с требованием заключить мир

Люди в Киеве вышли на майдан с требованием заключить мир - РИА Новости Крым, 03.10.2026

Люди в Киеве вышли на майдан с требованием заключить мир

Сторонники военнослужащего 41-й бригады ВСУ Александра Тодорова вышли на митинг с требованием добиться мира на Украине, пишут украинские СМИ. РИА Новости Крым, 03.10.2026

2026-10-03T17:10

2026-10-03T17:10

2026-10-03T17:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Сторонники военнослужащего 41-й бригады ВСУ Александра Тодорова вышли на митинг с требованием добиться мира на Украине, пишут украинские СМИ.Как отмечает издание, на демонстрацию пришло больше людей, чем в прошлый раз. На одном из опубликованных фото виден плакат с надписью "Остановите войну. Только мир".В начале сентября выехавший из страны депутат Рады Артем Дмитрук опубликовал в соцсетях видео, на котором Тодоров призывает сограждан провести манифестацию против власти, коррупции и беспредела в стране. Она состоялась 10 числа, но, по данным местных СМИ, собрала лишь несколько человек.Спустя две недели военнослужащий вновь обратился к гражданам Украины прийти на акцию против Владимира Зеленского 3 октября. Он обвинил главу киевского режима в уничтожении собственного народа и допустил, что после таких заявлений его "могут "запаковать" или вовсе "убрать". В тот же день Дмитрука задержала СБУ.Ранее мэр Киева Виталий Кличко на срочном заседании совета обороны после остановки движения по мостам через реку Днепр заявил, что украинская столица находится в очень драматичной ситуации.На этой неделе армия России продолжила серию массированных ударов по портовой, транспортной инфраструктуре Украины, логистическим и коммуникационным центрам, объектам энергетики. В частности, в результате ударов в Киеве поражен центр обработки данных "Космонова", который обеспечивал работу мобильного интернета и поддержку систем спутниковой связи "Старлинк" в интересах ВСУ. 30 сентября Киев после взрывов остался без света и воды.Также ВС РФ ударили в Киеве по автожелезнодорожному мосту через Днепр. Как сообщал мэр украинский столицы Виталий Кличко, полностью или частично в Киеве были перекрыты мосты Южный, Метро, Патона и Северный.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, киев, украина, протесты