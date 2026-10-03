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Крымский мост после открытия движения: сотни машин ждут проезда с двух сторон - РИА Новости Крым, 03.10.2026
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Крымский мост после открытия движения: сотни машин ждут проезда с двух сторон
Крымский мост после открытия движения: сотни машин ждут проезда с двух сторон - РИА Новости Крым, 03.10.2026
Крымский мост после открытия движения: сотни машин ждут проезда с двух сторон
У Крымского моста перед досмотровыми пунктами с двух сторон транспортного перехода скопились автомобильные очереди после перекрытия движения, сообщает канал... РИА Новости Крым, 03.10.2026
2026-10-03T11:08
2026-10-03T11:08
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
крым
керчь
тамань
краснодарский край
очереди на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. У Крымского моста перед досмотровыми пунктами с двух сторон транспортного перехода скопились автомобильные очереди после перекрытия движения, сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.Крымский мост – стратегический объект, на котором действуют повышенные меры безопасности. В целях безопасности здесь введен ряд ограничений. Так, с 20 января текущего года по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей. В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Проезд по Крымскому мосту: можно ли ехать на авто с прицепомДосмотр на Крымском мосту: что можно брать с собой и как быстро пройтиСеть пригородных поездов в Крыму - как она будет развиваться
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РИА Новости Крым
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крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, очереди на крымском мосту
Крымский мост после открытия движения: сотни машин ждут проезда с двух сторон

Крымский мост после открытия движения – проезда ждут почти 500 автомобилей

11:08 03.10.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
Автомобильная пробка перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 03.10.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. У Крымского моста перед досмотровыми пунктами с двух сторон транспортного перехода скопились автомобильные очереди после перекрытия движения, сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 100 транспортных средств. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 380 транспортных средств. Время ожидания более часа", – говорится в сообщении по состоянию на 11 часов субботы.
Крымский мост – стратегический объект, на котором действуют повышенные меры безопасности. В целях безопасности здесь введен ряд ограничений. Так, с 20 января текущего года по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей. В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края.
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