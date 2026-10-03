https://crimea.ria.ru/20261003/krymskiy-most-operativnaya-obstanovka-3-oktyabrya-vecherom-1159922763.html

Крымский мост: оперативная обстановка 3 октября вечером

Крымский мост: оперативная обстановка 3 октября вечером - РИА Новости Крым, 03.10.2026

Крымский мост: оперативная обстановка 3 октября вечером

В субботу вечером у досмотровых пунктов перед Крымским мостом сохраняются очереди при въезде на полуостров. Об этом сообщает канал оперативной информации о... РИА Новости Крым, 03.10.2026

2026-10-03T20:08

2026-10-03T20:08

2026-10-03T20:08

крымский мост

ситуация на дорогах крыма

крым

тамань

краснодарский край

керчь

транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. В субботу вечером у досмотровых пунктов перед Крымским мостом сохраняются очереди при въезде на полуостров. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте в мессенджере МАКС.Со стороны Керчи очереди перед пунктом ручного досмотра нет.С раннего утра субботы перед транспортным переходом через Керченский пролив на выезде из Крыма собирались очереди автомобилей. С обеих сторон моста скопился транспорт после перекрытия движения. С 15 часов субботы очередей автомашин со стороны Крыма не было.С 20 января текущего года вступили в силу ограничения: по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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крым

тамань

краснодарский край

керчь

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, крым, тамань, краснодарский край, керчь, транспорт