Крымский мост: оперативная обстановка 3 октября вечером
Крымский мост 3 октября вечером – при въезде на полуостров досмотра ждут 200 автомобилей
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. В субботу вечером у досмотровых пунктов перед Крымским мостом сохраняются очереди при въезде на полуостров. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте в мессенджере МАКС.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 200 транспортных средств. Время ожидания около часа", – сказано в сообщении по состоянию на 20 часов.
Со стороны Керчи очереди перед пунктом ручного досмотра нет.
С раннего утра субботы перед транспортным переходом через Керченский пролив на выезде из Крыма собирались очереди автомобилей. С обеих сторон моста скопился транспорт после перекрытия движения. С 15 часов субботы очередей автомашин со стороны Крыма не было.
С 20 января текущего года вступили в силу ограничения: по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей.
В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.