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Крымский мост: оперативная обстановка 3 октября вечером - РИА Новости Крым, 03.10.2026
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Крымский мост: оперативная обстановка 3 октября вечером
Крымский мост: оперативная обстановка 3 октября вечером - РИА Новости Крым, 03.10.2026
Крымский мост: оперативная обстановка 3 октября вечером
В субботу вечером у досмотровых пунктов перед Крымским мостом сохраняются очереди при въезде на полуостров. Об этом сообщает канал оперативной информации о... РИА Новости Крым, 03.10.2026
2026-10-03T20:08
2026-10-03T20:08
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
крым
тамань
краснодарский край
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транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. В субботу вечером у досмотровых пунктов перед Крымским мостом сохраняются очереди при въезде на полуостров. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте в мессенджере МАКС.Со стороны Керчи очереди перед пунктом ручного досмотра нет.С раннего утра субботы перед транспортным переходом через Керченский пролив на выезде из Крыма собирались очереди автомобилей. С обеих сторон моста скопился транспорт после перекрытия движения. С 15 часов субботы очередей автомашин со стороны Крыма не было.С 20 января текущего года вступили в силу ограничения: по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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60
крымский мост, крым, тамань, краснодарский край, керчь, транспорт
Крымский мост: оперативная обстановка 3 октября вечером

Крымский мост 3 октября вечером – при въезде на полуостров досмотра ждут 200 автомобилей

20:08 03.10.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
Автомобильная пробка перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 03.10.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. В субботу вечером у досмотровых пунктов перед Крымским мостом сохраняются очереди при въезде на полуостров. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте в мессенджере МАКС.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 200 транспортных средств. Время ожидания около часа", – сказано в сообщении по состоянию на 20 часов.

Со стороны Керчи очереди перед пунктом ручного досмотра нет.
С раннего утра субботы перед транспортным переходом через Керченский пролив на выезде из Крыма собирались очереди автомобилей. С обеих сторон моста скопился транспорт после перекрытия движения. С 15 часов субботы очередей автомашин со стороны Крыма не было.
С 20 января текущего года вступили в силу ограничения: по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей.
В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.
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Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКрымТаманьКраснодарский крайКерчьТранспорт
 
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