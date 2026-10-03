https://crimea.ria.ru/20261003/kak-protekaet-gripp-posle-privivki-1159795322.html

Как протекает грипп после прививки

Как протекает грипп после прививки - РИА Новости Крым, 03.10.2026

Как протекает грипп после прививки

После прививки от гриппа болезнь протекает легче и выздоровление наступает быстрее, уже через два-три дня. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сказала... РИА Новости Крым, 03.10.2026

2026-10-03T16:31

2026-10-03T16:31

2026-10-03T16:31

вакцинация

грипп

совет эксперта

здравоохранение в россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. После прививки от гриппа болезнь протекает легче и выздоровление наступает быстрее, уже через два-три дня. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сказала главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей Минздрава РК Светлана Усова.При этом, по ее словам, у привитых граждан, которые все же заболели гриппом, заболевание протекает гораздо легче. Так, уже через два-три нормализуется температура тела, катаральные явления могут и совсем не появиться, что позволит человеку почувствовать себя здоровым и приступить к своей деятельности. В случае, если речь не о взрослом, а о ребенке, то он уже через два-три дня сможет пойти в детский сад или в школу, добавила она.В Крыму с начала вакцинальной кампании прививку от гриппа уже сделали свыше 200 тысяч человек. Такие цифры в пресс-центре РИА Новости Крым озвучила главный специалист – эксперт отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Виктория Гудзь.В начале сентября министр здравоохранения Крыма Алексей Натаров сообщал, что 302 тысячи доз вакцины против гриппа поступили в медорганизации республики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Названы сроки появления более опасного штамма гриппаПередаются по воздуху: как не заболеть гриппом и ОРВИГрипп легко мутирует и обходит иммунитет – Онищенко

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация, грипп, совет эксперта, здравоохранение в россии