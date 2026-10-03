Как протекает грипп после прививки
После прививки от гриппа болезнь протекает легче и выздоровление наступает быстрее
© Департамент здравоохранения СевастополяВакцинация
© Департамент здравоохранения Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. После прививки от гриппа болезнь протекает легче и выздоровление наступает быстрее, уже через два-три дня. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сказала главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей Минздрава РК Светлана Усова.
"Непривитый человек, скорее всего, будет болеть гораздо тяжелее. У него более длительный период будет сохраняться высокая температура тела. Могут возникнуть осложнения в виде пневмонии, а также энцефалитов, менингитов и так далее", – сказала спикер.
При этом, по ее словам, у привитых граждан, которые все же заболели гриппом, заболевание протекает гораздо легче. Так, уже через два-три нормализуется температура тела, катаральные явления могут и совсем не появиться, что позволит человеку почувствовать себя здоровым и приступить к своей деятельности. В случае, если речь не о взрослом, а о ребенке, то он уже через два-три дня сможет пойти в детский сад или в школу, добавила она.
В Крыму с начала вакцинальной кампании прививку от гриппа уже сделали свыше 200 тысяч человек. Такие цифры в пресс-центре РИА Новости Крым озвучила главный специалист – эксперт отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Виктория Гудзь.
В начале сентября министр здравоохранения Крыма Алексей Натаров сообщал, что 302 тысячи доз вакцины против гриппа поступили в медорганизации республики.
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