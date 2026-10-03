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Еврокомиссия не покроет дефицит финансирования военных нужд Украины - РИА Новости Крым, 03.10.2026
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Еврокомиссия не покроет дефицит финансирования военных нужд Украины
Еврокомиссия не покроет дефицит финансирования военных нужд Украины - РИА Новости Крым, 03.10.2026
Еврокомиссия не покроет дефицит финансирования военных нужд Украины
Еврокомиссия не сможет покрыть дефицит финансирования военных нужд Украины в размере восьми миллиардов долларов, образовавшийся в 2026 году, сообщил министр... РИА Новости Крым, 03.10.2026
2026-10-03T20:39
2026-10-03T20:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Еврокомиссия не сможет покрыть дефицит финансирования военных нужд Украины в размере восьми миллиардов долларов, образовавшийся в 2026 году, сообщил министр финансов страны Сергей Марченко.Ранее премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил о нехватке 27 миллиардов долларов для финансирования военных расходов в 2026 году. По его словам, Киев рассчитывал самостоятельно найти около семи миллиардов долларов за счет перераспределения бюджетных средств и сокращения затрат, а оставшиеся 20 миллиардов получить при помощи партнеров.Как сообщил Марченко, Украина за счет внутренних ресурсов покроет более семи миллиардов долларов из этой потребности за счет экономии и перераспределения расходов. Насчет еще около 12 миллиардов долларов, по его словам, "рассчитывают найти решение совместными усилиями".Глава киевского режима Владимир Зеленский на встрече с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен назвал дефицит украинского бюджета "космическим".Правительство Украины отложило все первоочередные расходы и перешло в режим максимальной экономии, но и этого недостаточно для выравнивания ситуации.В начале сентября сообщалось, что правительство Украины вводит режим жесткой экономии бюджетных средств в 2027 году. По словам премьер-министра страны Сергея Корецкого, будут урезаны все расходы, кроме оборонных.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости, украина, европа, деньги, еврокомиссия
Еврокомиссия не покроет дефицит финансирования военных нужд Украины

Дефицит финансирования военных нужд Украины Еврокомиссия покрыть не сможет – власти

20:39 03.10.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Еврокомиссия не сможет покрыть дефицит финансирования военных нужд Украины в размере восьми миллиардов долларов, образовавшийся в 2026 году, сообщил министр финансов страны Сергей Марченко.
Ранее премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил о нехватке 27 миллиардов долларов для финансирования военных расходов в 2026 году. По его словам, Киев рассчитывал самостоятельно найти около семи миллиардов долларов за счет перераспределения бюджетных средств и сокращения затрат, а оставшиеся 20 миллиардов получить при помощи партнеров.
Как сообщил Марченко, Украина за счет внутренних ресурсов покроет более семи миллиардов долларов из этой потребности за счет экономии и перераспределения расходов. Насчет еще около 12 миллиардов долларов, по его словам, "рассчитывают найти решение совместными усилиями".

"Остальные средства являются критической потребностью, и мы работаем совместно с министерством обороны над определением источника покрытия. Еврокомиссия не сможет ее покрыть", – цитирует Марченко РИА Новости.

Глава киевского режима Владимир Зеленский на встрече с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен назвал дефицит украинского бюджета "космическим".
Правительство Украины отложило все первоочередные расходы и перешло в режим максимальной экономии, но и этого недостаточно для выравнивания ситуации.
В начале сентября сообщалось, что правительство Украины вводит режим жесткой экономии бюджетных средств в 2027 году. По словам премьер-министра страны Сергея Корецкого, будут урезаны все расходы, кроме оборонных.
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