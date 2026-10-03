Еврокомиссия не покроет дефицит финансирования военных нужд Украины
Дефицит финансирования военных нужд Украины Еврокомиссия покрыть не сможет – власти
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Еврокомиссия не сможет покрыть дефицит финансирования военных нужд Украины в размере восьми миллиардов долларов, образовавшийся в 2026 году, сообщил министр финансов страны Сергей Марченко.
Ранее премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил о нехватке 27 миллиардов долларов для финансирования военных расходов в 2026 году. По его словам, Киев рассчитывал самостоятельно найти около семи миллиардов долларов за счет перераспределения бюджетных средств и сокращения затрат, а оставшиеся 20 миллиардов получить при помощи партнеров.
Как сообщил Марченко, Украина за счет внутренних ресурсов покроет более семи миллиардов долларов из этой потребности за счет экономии и перераспределения расходов. Насчет еще около 12 миллиардов долларов, по его словам, "рассчитывают найти решение совместными усилиями".
"Остальные средства являются критической потребностью, и мы работаем совместно с министерством обороны над определением источника покрытия. Еврокомиссия не сможет ее покрыть", – цитирует Марченко РИА Новости.
Глава киевского режима Владимир Зеленский на встрече с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен назвал дефицит украинского бюджета "космическим".
Правительство Украины отложило все первоочередные расходы и перешло в режим максимальной экономии, но и этого недостаточно для выравнивания ситуации.
В начале сентября сообщалось, что правительство Украины вводит режим жесткой экономии бюджетных средств в 2027 году. По словам премьер-министра страны Сергея Корецкого, будут урезаны все расходы, кроме оборонных.