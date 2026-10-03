https://crimea.ria.ru/20261003/armiya-rossii-razbila-esche-odin-sukhogruz-v-odesskom-portu-1159924695.html

Армия России разбила еще один сухогруз в одесском порту

Армия России разбила еще один сухогруз в одесском порту - РИА Новости Крым, 03.10.2026

Армия России разбила еще один сухогруз в одесском порту

Вооруженные Силы России поразили в Черном море морское судно типа "сухогруз", на котором находилось военное имущество для ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 03.10.2026

2026-10-03T17:37

2026-10-03T17:37

2026-10-03T17:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. Вооруженные Силы России поразили в Черном море морское судно типа "сухогруз", на котором находилось военное имущество для ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Ранее в субботу сообщалось, что армия России продолжает наносить удары по объектам инфраструктуры Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. В ночь на 3 октября в результате ударов беспилотниками поражены в городе Киеве – Северный автотранспортный мост через реку Днепр, а в Киевской области – логистический центр "Гостомель", на территории которого хранились материальные средства ВСУ.Сутками ранее российская армия ударила по дата-центру в Николаеве, который обеспечивал обработку данных для ВСУ, а также поразила 17 украинских сухогрузов с западной военной техникой и имуществом для ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости СВО: что произошло в зоне боев за суткиМассированные удары продолжатся: заявление МИД РФ о предостережении от нахождения в КиевеРФ важно полностью пресечь поставки Украине оружия и топлива в Черном море – Песков

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, одесса, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, удары по украине