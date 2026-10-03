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Армия России разбила еще один сухогруз в одесском порту - РИА Новости Крым, 03.10.2026
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Армия России разбила еще один сухогруз в одесском порту
Армия России разбила еще один сухогруз в одесском порту - РИА Новости Крым, 03.10.2026
Армия России разбила еще один сухогруз в одесском порту
Вооруженные Силы России поразили в Черном море морское судно типа "сухогруз", на котором находилось военное имущество для ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 03.10.2026
2026-10-03T17:37
2026-10-03T17:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. Вооруженные Силы России поразили в Черном море морское судно типа "сухогруз", на котором находилось военное имущество для ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Ранее в субботу сообщалось, что армия России продолжает наносить удары по объектам инфраструктуры Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. В ночь на 3 октября в результате ударов беспилотниками поражены в городе Киеве – Северный автотранспортный мост через реку Днепр, а в Киевской области – логистический центр "Гостомель", на территории которого хранились материальные средства ВСУ.Сутками ранее российская армия ударила по дата-центру в Николаеве, который обеспечивал обработку данных для ВСУ, а также поразила 17 украинских сухогрузов с западной военной техникой и имуществом для ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости СВО: что произошло в зоне боев за суткиМассированные удары продолжатся: заявление МИД РФ о предостережении от нахождения в КиевеРФ важно полностью пресечь поставки Украине оружия и топлива в Черном море – Песков
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РИА Новости Крым
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96
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новости сво, одесса, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, удары по украине
Армия России разбила еще один сухогруз в одесском порту

Еще один сухогруз в одесском порту поражен российскими военными

17:37 03.10.2026 (обновлено: 17:47 03.10.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета БПЛА
Боевая работа расчета БПЛА - РИА Новости, 1920, 03.10.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. Вооруженные Силы России поразили в Черном море морское судно типа "сухогруз", на котором находилось военное имущество для ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Сегодня днем в результате удара беспилотными летательными аппаратами в порту Одесса поражено морское судно типа "сухогруз", доставившее на Украину военное имущество", – отметили в российском военном ведомстве.
Ранее в субботу сообщалось, что армия России продолжает наносить удары по объектам инфраструктуры Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. В ночь на 3 октября в результате ударов беспилотниками поражены в городе Киеве – Северный автотранспортный мост через реку Днепр, а в Киевской области – логистический центр "Гостомель", на территории которого хранились материальные средства ВСУ.
Сутками ранее российская армия ударила по дата-центру в Николаеве, который обеспечивал обработку данных для ВСУ, а также поразила 17 украинских сухогрузов с западной военной техникой и имуществом для ВСУ.
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