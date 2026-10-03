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Анатолий Кашпировский – биография

Анатолий Кашпировский – биография - РИА Новости Крым, 03.10.2026

Анатолий Кашпировский – биография

Анатолий Кашпировский был советским и российским психотерапевтом. Он стал известным в конце 1980-х годов: тогда он вел передачи о сеансах оздоровления на... РИА Новости Крым, 03.10.2026

2026-10-03T12:42

2026-10-03T12:42

2026-10-03T12:42

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память

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Анатолий Кашпировский был советским и российским психотерапевтом. Он стал известным в конце 1980-х годов: тогда он вел передачи о сеансах оздоровления на расстоянии. Психотерапевт утверждал, что он экстрасенс и может лечить дистанционно. В 1993–1995 годах Кашпировский был депутатом Госдумы России.Анатолий Кашпировский родился 11 августа 1939 года в селе Ставница Украинской ССР в семье военного и домохозяйки.После школы Кашпировский поступил в Винницкий медицинский институт, диплом он получил в 1962 году. После института работал в лечебно-физкультурном комплексе Железнодорожной больницы Винницы и местной психиатрической больнице, сотрудником которой был 25 лет.После института Кашпировский увлекся литературой о техниках гипноза, изучал психосоматику. Рассказывал журналистам, что с 1964 года ездил по стране с лекциями по линии общества "Знание" с демонстрацией психологических опытов. С 1971 года стал интересоваться обезболиванием во время операций.По словам Кашпировского, его появлению на телевидении поспособствовало знакомство с журналистом Владиславом Листьевым. Передача "Сеансы здоровья врача-психотерапевта Анатолия Кашпировского" выходила раз в две недели по воскресеньям на первом канале Центрального телевидения.Став известным, Кашпировский гастролировал по России, а также выезжал с сеансами за границу.В 1993 году первый президент России Борис Ельцин подписал "Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан", в котором запрещалось проводить сеансы массового целительства, в том числе через СМИ. Так Кашпировский прекратил выступления в РоссииАнатолий Кашпировский был трижды женат. В первом браке у него было двое детей. В 2003 году Кашпировский познакомился с Гулизар Чалбашовой, она стала работать его помощницей, позже между ними завязались романтические отношения. В 2014 году Кашпировский официально развелся со второй супругой и женился на Чалбашовой. В третьем браке у него в 2025 году родилась дочь, сообщается в открытых источниках.Ранее в субботу сообщалось, что психотерапевт, более известный как "экстрасенс", Анатолий Кашпировский, умер в возрасте 87 лет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

биография, память, утраты